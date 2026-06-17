مبابي... هداف فرنسا التاريخي يستعيد تألقه بعد كوابيس مزعجة

لم يفوّت كيليان مبابي نجم فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا الفرصة، تاركاً بصمة مميزة وتاريخية في ظهوره الأول ببطولة كأس العالم 2026.

وبعد موسمين مخيبين للآمال مع الفريق المدريدي، استهل مبابي قائد المنتخب الفرنسي مشواره في مونديال 2026 بتسجيل ثنائية في الفوز 3 - 1 على السنغال في افتتاح منافسات المجموعة التاسعة التي تضم أيضاً منتخبي النرويج والعراق.

بهذه الثنائية، انتزع مبابي عرش الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، بعدما رفع رصيده إلى 58 هدفاً، ليتجاوز زميله السابق، أوليفييه جيرو مهاجم ليل الفرنسي، الذي سجل 57 هدفاً قبل اعتزاله دولياً، العام الماضي (2025).

وسريعاً، عقب اللقاء، هنَّأ جيرو زميله السابق مبابي، قائلاً، عبر «هيئة الإذاعة البريطانية»: «مبروك كيليان. لقد فعلتها. أنا سعيد للغاية من أجله؛ فهو يستحق هذه المكانة».

أما مبابي، فكتب عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «من المهم دائماً أن تبدأ بانتصار. أمامنا مشوار طويل، ولكننا جاهزون».

وقال نجم ريال مدريد أيضاً، في تصريحاته عقب اللقاء: «لا ألعب بدافع الانتقام. وإذا ركزت على الانتقادات أو محاولة إسكات جميع المنتقدين، لربما اضطررت للاستمرار في الملاعب حتى بلوغي 80 عاماً، بل أركز فقط على بذل أقصى جهد من أجل بلدي».

رسائل كيليان مبابي بعد الفوز على السنغال تلخص أيضاً رحلته الطويلة والشاقة التي مر خلالها بمراحل ومطبات صعبة حتى وصل إلى عرش الهداف التاريخي، متجاوزاً نجوماً وأساطير آخرين، بحجم تييري هنري وزين الدين زيدان وميشال بلاتيني وغيرهم.

عاش مبابي أزمات عديدة في تنقلاته بين الأندية المختلفة؛ فبعد توهجه مع موناكو وتتويجه بلقب الدوري في 2017، عندما كان لاعباً شاباً حينها يبلغ 18 عاماً، اتهمه مسؤولو نادي الإمارة بالتمرد من أجل الضغط لإتمام انتقاله إلى باريس سان جيرمان في صيف العام نفسه.

وبالفعل انتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، وقضى بين صفوفه 7 أعوام، حقق خلالها جميع الألقاب المحلية، وفاز بجميع الجوائز الفردية في فرنسا، وتقاضى رواتب فلكية، وزاد نفوذه مقارنة بالنجمين، نيمار جونيور وليونيل ميسي.

ولكن وسط وجوده داخل البرج العاجي في قلعة «حديقة الأمراء»، معقل النادي الباريسي، لم يحقق كيليان حلمه الأكبر بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لكنه حقق حلماً آخر بالانتقال إلى ريال مدريد، الذي يعشقه منذ الطفولة، بصفقة انتقال حر، تسببت في حرب قانونية بينه وبين النادي الباريسي على مدار العامين الأخيرين.

لم يهنأ مبابي بانتقاله إلى ريال مدريد بطل أوروبا 14 مرة، بل أخفق الفريق في وجوده كثيراً، وفقد هيبته محلياً، في ظل تفوق برشلونة، وأيضاً قارياً في ظل تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري الأبطال في 2025 و2026، ليعيش النجم الفرنسي تحت ضغط شديد، وبدأ التلميح إلى أن قدومه إلى الريال لم يكن فأل خير.

لم تكن معاناة مبابي على مستوى الأندية فقط، بل عاش أزمات عديدة أيضاً مع منتخب فرنسا، بعد بداية حالمة بالتتويج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا؛ حيث سجل أربعة أهداف.

القائد الفرنسي يحتضن مدربه ديشان بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)

وبعد ثلاثة أعوام من هذا الإنجاز، أضاع مبابي ركلة ترجيح، ليتسبب في خسارة صادمة أمام سويسرا بركلات الترجيح في يورو 2021، ليودع الديوك من دور الـ16، بعدما كان أبطال العالم المرشح الأقرب للتتويج باللقب القاري.

وبعد هذا الإخفاق، كشف مبابي أنه فكر في اعتزال اللعب الدولي مع فرنسا بسبب تعرضه لإساءات عنصرية، ولكنه تجاوز هذه الكبوة العنيفة بالمساهمة في تتويج فرنسا بلقب دوري أمم أوروبا، بالفوز (2 - 1)، على إسبانيا، في المباراة النهائية التي أقيمت في أكتوبر (تشرين الأول).

لكن مبابي عاش كابوساً جديداً بعد ما يزيد على عام، عندما خسر المنتخب الفرنسي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، في نهائي مونديال قطر 2022، بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل (3 - 3). وقال عنها النجم الفرنسي: «لا يمكن أن أنسى هذه الليلة»، التي شهدت تسجيله أهداف بلاده الثلاثة، وفوزه بجائزة «الحذاء الذهبي» لهداف البطولة، برصيد 8 أهداف.

ومع بصمته البارزة مع المنتخب الفرنسي، أصبح مبابي النجم الأول بصفوف الديوك، ليتجاوز أهمية ركائز أخرى أساسية، مثل بول بوغبا الذي انطفأ بريقه بسبب قضية المنشطات التي أبعدته لما يقرب من عامين عن الملاعب، وكذلك أنطوان غريزمان، ورافاييل فاران، وأوليفييه جيرو.

وفي أوائل عام 2023، قرر ديدييه ديشان، المدير الفني لفرنسا، منح شارة قيادة الديوك لمبابي، رغم أنه أصغر سناً من زملائه، وذلك بعد اعتزال رافائيل فاران مدافع ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، وحارس المرمى هوغو لوريس، بانتهاء منافسات النسخة الماضية من كأس العالم.

ولكن مبابي لم يلتفت للضجة المثارة حول هذا القرار، بل واصل تألقه وبريقه، وفرض نفسه كركيزة أساسية لا غنى عنها، وتجاوز أزمات أخرى، مثل ابتعاده عن صفوف منتخب فرنسا في أواخر عام 2024 بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى ريال مدريد، ليكون أكثر جاهزية مع فريقه الإسباني.

صمد مبابي أيضاً أمام اتهامه بالاعتداء جنسياً على فتاة أثناء قضاء إجازة سريعة في السويد، وتجاوز عقبات أخرى، مثل الضجة التي أثارها ماتياس بوغبا الذي ادعى أن شقيقه بول بوغبا لجأ للسحرة لإلحاق الضرر ببعض زملائه في المنتخب، ومنهم مبابي.

وقبل أشهر قليلة من مونديال 2026، أثار مبابي ضجة في وسائل الإعلام بإسبانيا وفرنسا بسبب تشخيص خاطئ لإصابة في ركبته، أبعده عن الملاعب أكثر من مرة هذا الموسم.

ولكن قائد الديوك ألقى كل هذه الأزمات خلف ظهره، وتجاوز الكوابيس، ليعتلي عرش الهداف التاريخي، في ظهوره الثالث تواليا ببطولة كأس العالم التي اقترب أيضاً من اعتلاء عرشها التاريخي، حيث سجل 14 هدفاً، متساوياً مع الألماني جيرد مولر.

ويفصل قائد الديوك هدفان فقط عن صدارة الهدافين التاريخيين التي يعتليها الألماني ميروسلاف كلوزه، بعدما أصبح الهداف التاريخي لبلاده في المونديال، بتجاوز رقم الأسطورة جوست فونتين، الذي سجل 13 هدفاً.