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الرياضة رياضة عالمية

مبابي... هداف فرنسا التاريخي يستعيد تألقه بعد كوابيس مزعجة

مبابي محتفلاً بهدفه الثاني في شباك السنغال (أ.ف.ب)
مبابي محتفلاً بهدفه الثاني في شباك السنغال (أ.ف.ب)
  • نيوجيرسي: «الشرق الأوسط»
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  • نيوجيرسي: «الشرق الأوسط»
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مبابي... هداف فرنسا التاريخي يستعيد تألقه بعد كوابيس مزعجة

مبابي محتفلاً بهدفه الثاني في شباك السنغال (أ.ف.ب)
مبابي محتفلاً بهدفه الثاني في شباك السنغال (أ.ف.ب)

لم يفوّت كيليان مبابي نجم فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا الفرصة، تاركاً بصمة مميزة وتاريخية في ظهوره الأول ببطولة كأس العالم 2026.

وبعد موسمين مخيبين للآمال مع الفريق المدريدي، استهل مبابي قائد المنتخب الفرنسي مشواره في مونديال 2026 بتسجيل ثنائية في الفوز 3 - 1 على السنغال في افتتاح منافسات المجموعة التاسعة التي تضم أيضاً منتخبي النرويج والعراق.

بهذه الثنائية، انتزع مبابي عرش الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، بعدما رفع رصيده إلى 58 هدفاً، ليتجاوز زميله السابق، أوليفييه جيرو مهاجم ليل الفرنسي، الذي سجل 57 هدفاً قبل اعتزاله دولياً، العام الماضي (2025).

وسريعاً، عقب اللقاء، هنَّأ جيرو زميله السابق مبابي، قائلاً، عبر «هيئة الإذاعة البريطانية»: «مبروك كيليان. لقد فعلتها. أنا سعيد للغاية من أجله؛ فهو يستحق هذه المكانة».

أما مبابي، فكتب عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «من المهم دائماً أن تبدأ بانتصار. أمامنا مشوار طويل، ولكننا جاهزون».

وقال نجم ريال مدريد أيضاً، في تصريحاته عقب اللقاء: «لا ألعب بدافع الانتقام. وإذا ركزت على الانتقادات أو محاولة إسكات جميع المنتقدين، لربما اضطررت للاستمرار في الملاعب حتى بلوغي 80 عاماً، بل أركز فقط على بذل أقصى جهد من أجل بلدي».

رسائل كيليان مبابي بعد الفوز على السنغال تلخص أيضاً رحلته الطويلة والشاقة التي مر خلالها بمراحل ومطبات صعبة حتى وصل إلى عرش الهداف التاريخي، متجاوزاً نجوماً وأساطير آخرين، بحجم تييري هنري وزين الدين زيدان وميشال بلاتيني وغيرهم.

عاش مبابي أزمات عديدة في تنقلاته بين الأندية المختلفة؛ فبعد توهجه مع موناكو وتتويجه بلقب الدوري في 2017، عندما كان لاعباً شاباً حينها يبلغ 18 عاماً، اتهمه مسؤولو نادي الإمارة بالتمرد من أجل الضغط لإتمام انتقاله إلى باريس سان جيرمان في صيف العام نفسه.

وبالفعل انتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، وقضى بين صفوفه 7 أعوام، حقق خلالها جميع الألقاب المحلية، وفاز بجميع الجوائز الفردية في فرنسا، وتقاضى رواتب فلكية، وزاد نفوذه مقارنة بالنجمين، نيمار جونيور وليونيل ميسي.

ولكن وسط وجوده داخل البرج العاجي في قلعة «حديقة الأمراء»، معقل النادي الباريسي، لم يحقق كيليان حلمه الأكبر بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لكنه حقق حلماً آخر بالانتقال إلى ريال مدريد، الذي يعشقه منذ الطفولة، بصفقة انتقال حر، تسببت في حرب قانونية بينه وبين النادي الباريسي على مدار العامين الأخيرين.

لم يهنأ مبابي بانتقاله إلى ريال مدريد بطل أوروبا 14 مرة، بل أخفق الفريق في وجوده كثيراً، وفقد هيبته محلياً، في ظل تفوق برشلونة، وأيضاً قارياً في ظل تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري الأبطال في 2025 و2026، ليعيش النجم الفرنسي تحت ضغط شديد، وبدأ التلميح إلى أن قدومه إلى الريال لم يكن فأل خير.

لم تكن معاناة مبابي على مستوى الأندية فقط، بل عاش أزمات عديدة أيضاً مع منتخب فرنسا، بعد بداية حالمة بالتتويج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا؛ حيث سجل أربعة أهداف.

القائد الفرنسي يحتضن مدربه ديشان بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)

وبعد ثلاثة أعوام من هذا الإنجاز، أضاع مبابي ركلة ترجيح، ليتسبب في خسارة صادمة أمام سويسرا بركلات الترجيح في يورو 2021، ليودع الديوك من دور الـ16، بعدما كان أبطال العالم المرشح الأقرب للتتويج باللقب القاري.

وبعد هذا الإخفاق، كشف مبابي أنه فكر في اعتزال اللعب الدولي مع فرنسا بسبب تعرضه لإساءات عنصرية، ولكنه تجاوز هذه الكبوة العنيفة بالمساهمة في تتويج فرنسا بلقب دوري أمم أوروبا، بالفوز (2 - 1)، على إسبانيا، في المباراة النهائية التي أقيمت في أكتوبر (تشرين الأول).

لكن مبابي عاش كابوساً جديداً بعد ما يزيد على عام، عندما خسر المنتخب الفرنسي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، في نهائي مونديال قطر 2022، بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل (3 - 3). وقال عنها النجم الفرنسي: «لا يمكن أن أنسى هذه الليلة»، التي شهدت تسجيله أهداف بلاده الثلاثة، وفوزه بجائزة «الحذاء الذهبي» لهداف البطولة، برصيد 8 أهداف.

ومع بصمته البارزة مع المنتخب الفرنسي، أصبح مبابي النجم الأول بصفوف الديوك، ليتجاوز أهمية ركائز أخرى أساسية، مثل بول بوغبا الذي انطفأ بريقه بسبب قضية المنشطات التي أبعدته لما يقرب من عامين عن الملاعب، وكذلك أنطوان غريزمان، ورافاييل فاران، وأوليفييه جيرو.

وفي أوائل عام 2023، قرر ديدييه ديشان، المدير الفني لفرنسا، منح شارة قيادة الديوك لمبابي، رغم أنه أصغر سناً من زملائه، وذلك بعد اعتزال رافائيل فاران مدافع ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، وحارس المرمى هوغو لوريس، بانتهاء منافسات النسخة الماضية من كأس العالم.

ولكن مبابي لم يلتفت للضجة المثارة حول هذا القرار، بل واصل تألقه وبريقه، وفرض نفسه كركيزة أساسية لا غنى عنها، وتجاوز أزمات أخرى، مثل ابتعاده عن صفوف منتخب فرنسا في أواخر عام 2024 بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى ريال مدريد، ليكون أكثر جاهزية مع فريقه الإسباني.

صمد مبابي أيضاً أمام اتهامه بالاعتداء جنسياً على فتاة أثناء قضاء إجازة سريعة في السويد، وتجاوز عقبات أخرى، مثل الضجة التي أثارها ماتياس بوغبا الذي ادعى أن شقيقه بول بوغبا لجأ للسحرة لإلحاق الضرر ببعض زملائه في المنتخب، ومنهم مبابي.

وقبل أشهر قليلة من مونديال 2026، أثار مبابي ضجة في وسائل الإعلام بإسبانيا وفرنسا بسبب تشخيص خاطئ لإصابة في ركبته، أبعده عن الملاعب أكثر من مرة هذا الموسم.

ولكن قائد الديوك ألقى كل هذه الأزمات خلف ظهره، وتجاوز الكوابيس، ليعتلي عرش الهداف التاريخي، في ظهوره الثالث تواليا ببطولة كأس العالم التي اقترب أيضاً من اعتلاء عرشها التاريخي، حيث سجل 14 هدفاً، متساوياً مع الألماني جيرد مولر.

ويفصل قائد الديوك هدفان فقط عن صدارة الهدافين التاريخيين التي يعتليها الألماني ميروسلاف كلوزه، بعدما أصبح الهداف التاريخي لبلاده في المونديال، بتجاوز رقم الأسطورة جوست فونتين، الذي سجل 13 هدفاً.

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الرياضة رياضة عالمية

سكالوني: إنجازات ميسي غير المتوقعة لم تعد مفاجأة

ميسي يتلقى التحية من ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين (د.ب.أ)
ميسي يتلقى التحية من ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين (د.ب.أ)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

سكالوني: إنجازات ميسي غير المتوقعة لم تعد مفاجأة

ميسي يتلقى التحية من ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين (د.ب.أ)
ميسي يتلقى التحية من ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين (د.ب.أ)

قال ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، إنه لم يعد يتفاجأ بالإنجازات «غير المتوقعة» التي يحققها ليونيل ميسي، بعد أن سجل جميع الأهداف الثلاثة في فوز فريقه (3-صفر) على الجزائر في كأس العالم لكرة القدم، الأربعاء.

وبفضل ثلاثيته في ملعب كانساس سيتي، عادل ميسي الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في تاريخ كأس العالم، ليتساوى مع الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفاً.

وبمشاركته رقم 200 مع منتخب بلاده، أصبح ميسي (38 عاماً) أول لاعب يشارك في ست نسخ من كأس العالم، وأكبر لاعب يسجل ثلاثية في البطولة، بعد مرور 20 عاماً بالضبط على تسجيل أول أهدافه على الساحة العالمية.

ورغم أن الفوز منح الأرجنتين دفعة قوية لآمالها في الدفاع عن اللقب بنجاح، فإن سكالوني قال إنه لا مجال للتراخي.

وأضاف: «هذا الفريق يدرك أن أي فريق قادر على هزيمتنا. إذا تملكنا الغرور ولو قليلاً، فيمكن لأي منافس الفوز. تحدث أمور غريبة وصعبة في هذه البطولة. لكن إذا قمنا بالأمور على النحو الصحيح فسيكون من الصعب هزيمتنا».

وأرجع سكالوني الفوز إلى التناغم بين اللاعبين، مشيراً إلى أن الرابطة بين زملاء الفريق هي ما يدفعهم إلى تجاوز الصعاب.

وتعني هذه النتيجة أن الأرجنتين تجنّبت التعثر في المباراة الافتتاحية مثلما حدث في نسختَي 2018 و2022، وتوجه الآن أنظارها إلى مباراتها المقبلة ضد النمسا يوم الاثنين في أرلينغتون بولاية تكساس.

وقال سكالوني: «لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه في محاولة الوصول إلى النهاية. لكن من الجيد دائماً أن نبدأ بالفوز؛ فهذا بلا شك يعزز كل شيء».

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ميسي رياضة كأس العالم الأرجنتين
الرياضة رياضة عالمية

مدرب الجزائر: ميسي لاعب فذّ... ومنذ سنوات وهو يقدم إعجازاً كروياً

فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر (رويترز)
فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

مدرب الجزائر: ميسي لاعب فذّ... ومنذ سنوات وهو يقدم إعجازاً كروياً

فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر (رويترز)
فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر (رويترز)

أثنى فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم، على أداء النجم الأسطوري ليونيل ميسي، عقب تسجيله 3 أهداف (هاتريك) خلال فوز منتخب الأرجنتين (3-صفر) على منتخب «محاربي الصحراء»، مساء يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واحتفل ميسي بخوضه المباراة رقم 200 في مسيرته مع منتخب بلاده، حيث كان على موعد مع صناعة التاريخ في كأس العالم، وذلك في بداية دفاع الفريق عن اللقب العالمي الذي أحرزه قبل 4 أعوام.

وأحرز ميسي ثلاثيته في الجولة الافتتاحية بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات للمونديال.

وسجل النجم الأرجنتيني أهدافه الثلاثة في الدقائق 17 و60 و76 على الترتيب، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، متساوياً مع الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفاً لكل منهما، إذ يتفوقا بفارق هدف وحيد عن أقرب ملاحقيهما الظاهرة البرازيلي رونالدو.

وقال بيتكوفيتش، في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «ميسي لاعب فذّ. نحن لا نتحدث عن لاعب عادي بل لاعب تُوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم 7 أو 8 مرات».

وأوضح مدرب منتخب الجزائر: «لسوء الحظ، سمحنا للأرجنتين بإحراز الهدف بعد ترك المساحة، لكن ميسي بصفائه الذهني في اللحظات الصعبة يصبح لاعباً مذهلاً، ودائماً ما يجعل الأمور سهلة بالنسبة إليه. إنه يلعب السهل الممتنع حقاً».

وواصل بيتكوفيتش حديثه عن ميسي؛ إذ قال: «إنه لاعب مميز للغاية، ومنذ سنوات طويلة وهو يقدم إعجازاً في عالم الساحرة المستديرة. إنني أعتقد أن الأرجنتين اليوم تمكنت من هز الشباك بسبب ميسي».

يُشار إلى أن بيتكوفيتش مدّد عقده مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم قبل أيام من انطلاق كأس العالم.

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رياضة ميسي كأس العالم الجزائر
الرياضة رياضة عالمية

هالاند: ميسي مجنون

هالاند نجم منتخب النرويج (أ.ف.ب)
هالاند نجم منتخب النرويج (أ.ف.ب)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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هالاند: ميسي مجنون

هالاند نجم منتخب النرويج (أ.ف.ب)
هالاند نجم منتخب النرويج (أ.ف.ب)

وصف النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ«المجنون» بعد تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في كأس العالم مع منتخب بلاده.

وأحرز ميسي (38 عاماً) جميع أهداف منتخب بلاده في انتصاره الكبير 3 - صفر على الجزائر، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات المجموعة العاشرة بمرحلة المجموعات للمونديال المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

جاء هذا الإنجاز المذهل قبل ساعات فقط من ثنائية هالاند مع النرويج، خلال فوزها الكبير (4 - 1) على العراق في المجموعة التاسعة بالمونديال.

وبأهدافه الثلاثة، انضم ميسي إلى الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه، كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم برصيد 16 هدفاً لكل منهما، كما أنها أول ثلاثية له في تاريخ مشاركاته في المونديال.

وسجل الفرنسي كيليان مبابي وهالاند هدفين في وقت سابق من اليوم، لكن ميسي تفوق عليهما؛ حيث رد النجم النرويجي بوضوح عبر «سناب شات».

وإلى جانب صورة له، كتب هالاند: «ميسي مجنون»، واضعاً رمز تاج، فيما سارع النجم الألماني توماس مولر أيضاً إلى مشاركة رأيه؛ حيث كتب أسطورة منتخب «الماكينات»، على حسابه في تطبيق «إنستغرام»: «هذا الرجل... (رمز ماعز)».

وتصدر ميسي ترتيب هدافي النسخة الحالية من المونديال برصيد ثلاثة أهداف، متفوقاً بفارق هدف واحد على أقرب ملاحقيه، الأميركي فولارين بالوجون، والألماني كاي هافرتز، بالإضافة لمبابي وهالاند.

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