برونو فيرنانديز: نسعى للفوز بكأس العالم لأول مرة في تاريخ البرتغال

قال برونو فيرنانديز، لاعب وسط منتخب البرتغال، إن فريقه يسعى لتحقيق لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه حينما يشارك في النسخة الحالية المقامة في أميركا والمكسيك وكندا.

وأضاف، في لقاء مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «نحلم بأن نكون أبطال العالم، السر يكمن في التركيز على ما يمكننا فعله لتغيير حقيقة أن بلادنا لم تحقق اللقب أبداً، وأن نصبح أول فريق يأتي بالكأس إلى أرضنا».

وتابع: «نشعر بالرضا حيال ذلك، إنه أمر إيجابي بالنسبة لنا، ويظهر ثقتنا في جودتنا الشاملة وفي كفاءة اللاعبين الذين يمثلون البرتغال حالياً. نحن نعلم أننا فريق قوي للغاية، ونؤمن إيماناً راسخاً بقدرتنا على تقديم أداء رائع في كأس العالم».

وأوضح اللاعب، الذي سجّل 28 هدفاً في 87 مباراة دولية: «يجعلني ذلك واثقاً بشكل كبير حينما أنظر حولي وأرى فريقاً مذهلاً مستعداً لبذل كل ما في وسعه في أي لحظة، الأمر لا يتعلق بمساعدتي وحدي، بل بمساعدة الجميع على تحقيق هدفنا النهائي».

وتابع: «الجماهير لديها ثقة مطلقة بنا، ويؤمنون بأننا نملك المقومات لتشكيل أفضل فريق في العالم، وأن نصل إلى النهائي ونتوج باللقب، نحن بحاجة للاستفادة من الإيجابيات من ذلك وتوجيهها نحونا، علينا أن ندرك دعم الجماهير وإيمانها الكبير بنا».

وعن النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو، قال فيرنانديز: «إنه شرف عظيم أن يكون كريستيانو مواطناً وزميلاً في الفريق ولاعباً قادراً على إيصالنا لكأس العالم».

واختتم برونو فيرنانديز تصريحاته، قائلاً: «أعتقد أننا دائماً نتعلم منه، لقد أظهر صلابة كبيرة طوال مسيرته ويتمتع بعقلية الفوز، ولا يكتفي أبداً بما وصل إليه، ويسعى دائماً للمزيد، وهذه كلها صفات إيجابية أخذناها من مسيرته».