«مونديال 2026»: جنوب أفريقيا تسعى إلى إسكات منتقديها في مواجهة التشيك

بعد أن تحولت فرحة جنوب أفريقيا بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 16 عاماً إلى خيبة أمل عقب الخسارة 2 - صفر أمام المكسيك مستضيفة البطولة مع الولايات المتحدة وكندا، أكد الجناح ثابيلو ماسيكو ضرورة استلهام روح كأس الأمم الأفريقية 2023 من أجل العودة إلى الطريق الصحيح.

ورغم أن الخسارة في المباراة الافتتاحية لم تكن مفاجئة، فإن الأداء جاء دون المستوى المطلوب أمام أنظار العالم، إذ أنهت جنوب أفريقيا اللقاء بتسعة لاعبين بعد تعرض لاعبين للطرد، كما فشلت في تشكيل أي تهديد حقيقي على مرمى المكسيك.

وبالمقارنة مع الانطلاقة القوية لعدد من المنتخبات الأفريقية الأخرى، مثل المغرب وكوت ديفوار وكاب فيردي ومصر، بدا ذلك إخفاقاً واضحاً لمنتخب يتطلع لإثبات حضوره على الساحة العالمية.

وأثار هذا الأداء انتقادات حادة داخل البلاد، شملت كل شيء، من المستويات الفردية للاعبين إلى الخيارات التكتيكية للمدرب البلجيكي هوغو بروس. وقُبيل المواجهة الثانية في المجموعة الأولى أمام جمهورية التشيك في أتلانتا يوم الخميس، يرى ماسيكو أن المنتخب بحاجة إلى استعادة الدروس المستفادة من كأس الأمم الأفريقية 2023، حين خسر مباراته الافتتاحية 2 - صفر أمام مالي، قبل أن ينهض ويحقق المركز الثالث.

وقال ماسيكو للصحافيين: «من الأمور التي لاحظتها أن الجنوب أفريقيين يفرحون كثيراً عند الفوز، لكن عند الخسارة تكون الانتقادات قاسية، وهذه حقيقة».

وأضاف: «لدينا لاعبون أصحاب خبرة وروح قتالية عالية، ومن يشكك في هذا المنتخب فعليه أن يعيد النظر». وتابع: «في كأس الأمم الأفريقية 2023 خسرنا المباراة الأولى، لكننا استعدنا توازننا وعدنا بالميدالية البرونزية».

وأشار إلى أن منتخب التشيك يمثل اختباراً مختلفاً بفضل قوته البدنية وتفوقه في ألعاب الهواء، مؤكداً أن التفوق في الجهد سيكون عاملاً حاسماً. وقال: «يجب أن نُحسّن مستوى الحماس، وأن نبذل جهداً أكبر في الركض. هذا ما تحدثنا عنه. لم نكن راضين عن أدائنا أمام المكسيك، ونسعى إلى التحسن». وختم: «إنها بطولة كبيرة تضم منتخبات قوية، لكن علينا دخول الملعب وإظهار قدراتنا».

وستختتم جنوب أفريقيا مشوارها في دور المجموعات بمواجهة كوريا الجنوبية في مونتيري يوم 24 يونيو (حزيران).