إيما رادوكانو تنسحب من دورة نوتنغهام

انسحبت البريطانية إيما رادوكانو من دورة نوتنغهام المفتوحة للتنس عقب مشوارها إلى المباراة النهائية في بطولة كوينز كلوب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن المصنفة الأولى في بريطانيا تجاوزت بداية صعبة لعام 2026، بعدما قدمت مستويات مميزة خلال بطولة الأسبوع الماضي.

لكن رادوكانو أهدرت فرصة التتويج بأول لقب لها منذ فوزها التاريخي ببطولة أميركا المفتوحة عام 2021، بعدما خسرت أمام الكرواتية دونا فيكيتش في النهائي، الأحد.

رادوكانو انسحبت من دورة نوتنغهام بسبب الإصابة (إ.ب.أ)

وعادت رادوكانو 23 عاماً إلى المركز 31 عالمياً، كما أصبحت مرشحة للحصول على تصنيف في بطولة ويمبلدون بعد بلوغها أول نهائي على الملاعب العشبية في مسيرتها الاحترافية.

وقررت عدم اللعب في دورة نوتنغهام، هذا الأسبوع، وهي البطولة التي لا تدافع فيها عن أي نقاط في التصنيف العالمي.

وخاضت رادوكانو نهائي الأحد وهي تضع رباطاً طبياً واضحاً على الجزء الداخلي من فخذها اليسرى، قبل أن تزيله في أواخر المجموعة الأولى.

رادوكانو لعبت نهائي كوينز كلوب وهي تضع رباطاً طبياً (إ.ب.أ)

وبعد خسارتها، قالت: «كنت أتعامل مع بعض المشكلات البدنية البسيطة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالإضافة إلى الجهد الكبير الذي بذلته خلال الأسبوع الأخير».

وشهد، الشهر الماضي، عودة رادوكانو للعمل مع المدرب أندرو ريتشاردسون، الذي قادها لتحقيق لقب أميركا المفتوحة التاريخي عندما شاركت وقتها من الأدوار التمهيدية.

وكتبت رادوكانو عبر حسابها على «إنستغرام»، صباح الاثنين: «أسبوع مميز. شكراً لك يا لندن. شكراً لك يا كوينز. دعمكم والأجواء التي صنعتموها، هذا الأسبوع، على أرضي كانا يعنيان لي الكثير. الهزيمة مؤلمة، لكنها تمنحني دافعاً إضافياً. كما أشكر فريقي على صبره وجهوده الكبيرة للوصول بي إلى هذه المرحلة».