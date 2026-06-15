ميسي والأرجنتين يطاردان إنجازاً غاب 64 عاماً عن كأس العالم

يدخل المنتخب الأرجنتيني «كأس العالم 2026» بطموح واضح، يتمثل في الحفاظ على اللقب الذي أحرزه في «قطر 2022»، وإنهاء انتظار أكثر من 6 عقود لرؤية منتخب يحتفظ بكأس العالم في نسختين متتاليتين.

ولم ينجح أي منتخب في الدفاع عن لقبه منذ البرازيل التي توجت بالبطولة عامي 1958 و1962 بقيادة الأسطورة بيليه.

ويأمل ليونيل ميسي إضافة إنجاز جديد إلى مسيرته التاريخية؛ إذ قد يعزز التتويج بلقب عالمي ثانٍ مكانته في الجدل الدائر بشأن أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم إلى جانب بيليه ودييغو مارادونا.

وتضم المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين كلاً من الجزائر والنمسا والأردن، وتسعى المنتخبات الثلاثة إلى تحقيق إنجازات تاريخية خاصة بها.

يبدأ بطل العالم مشواره بمواجهة الجزائر في 16 يونيو (حزيران) الحالي، قبل أن يلتقي النمسا والأردن، في مجموعة تبدو نظرياً في متناول رجال المدرب ليونيل سكالوني.

وحسم المنتخب الأرجنتيني تأهله إلى النهائيات قبل 15 شهراً من انطلاق البطولة، بعدما قدم تصفيات قوية أكد خلالها أنه لا يزال أحد أبرز المرشحين للتتويج.

وسيبلغ ميسي عامه الـ39 خلال البطولة، وقد يصبح مع البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعبين يشاركان في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم.

ويحمل قائد الأرجنتين الرقم القياسي لعدد المباريات في «كأس العالم» برصيد 26 مباراة، كما سجل 13 هدفاً في البطولة، ويملك 116 هدفاً دولياً بقميص منتخب بلاده.

كما يطمح المدرب سكالوني إلى دخول التاريخ بصفته أول مدرب منذ الإيطالي فيتوريو بوتزو ينجح في الفوز بكأس العالم مرتين.

وتعود الجزائر إلى كأس العالم لأول مرة منذ «مونديال 2014»، عندما بلغت الدور ثمن النهائي قبل الخروج بصعوبة أمام ألمانيا بعد التمديد.

ويعول «محاربو الصحراء» على خبرة قائدهم رياض محرز، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المنتخب الجزائري عبر التاريخ برصيد 38 هدفاً دولياً.

كما يبرز في التشكيلة كل من ريان آيت نوري ورامي بن سبعيني، تحت قيادة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.

وتأهل المنتخب الجزائري بعد مشوار قوي في التصفيات حقق خلاله 8 انتصارات مقابل هزيمة وتعادل.

في المقابل، تسجل النمسا حضورها الأول في كأس العالم منذ عام 1998 والثامن في تاريخها، أملاً في تجاوز دور المجموعات لأول مرة منذ «مونديال 1982».

ويقود المنتخبَ المخضرمُ ماركو أرناوتوفيتش، الهدافُ التاريخي للنمسا وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية، إلى جانب القائد ديفيد ألابا، ولاعبَيْ الوسط مارسيل سابيتزر وكونراد لايمر.

ويتولى الألماني رالف رانغنيك تدريب المنتخب منذ عام 2022، بعد مسيرة طويلة في كرة القدم الأوروبية.

أما الأردن فيعيش لحظة تاريخية بمشاركته الأولى على الإطلاق في كأس العالم.

ويأمل «النشامى» مواصلة النتائج الإيجابية التي حققوها في السنوات الأخيرة، وأبرزها بلوغ نهائي «كأس آسيا 2023».

ويبرز في صفوف المنتخب الأردني النجم موسى التعمري، لاعب رين الفرنسي، إلى جانب المهاجم إبراهيم صبرة، تحت قيادة المدرب المغربي جمال السلامي.

وبينما تتطلع الأرجنتين إلى الحفاظ على عرشها العالمي، تحلم الجزائر والنمسا باستعادة أمجاد الماضي، فيما يسعى الأردن إلى كتابة أول فصول تاريخه في كبرى البطولات الكروية بالعالم.