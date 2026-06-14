«فورمولا 1»: أنتونيلي يشعر «بالفراغ» بعد انتهاء سلسلة انتصاراته

قال كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إنه شعر بفراغ بعد أن انتهت سلسلة انتصاراته التي استمرت خمسة سباقات على التوالي في جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى الأحد. وانسحب السائق الإيطالي البالغ عمره 19 عاما، وهو أصغر متصدر للترتيب العام في تاريخ هذه الرياضة، قبل خمس لفات من نهاية السباق بعد أن تعرضت سيارته لعطل كهربائي بينما كان في المركز الثاني.

وبفضل هذا العطل تمكن لويس هاميلتون سائق فيراري من الفوز بالسباق وتقليص الفارق الذي يفصله عن أنتونيلي في الترتيب العام من 66 نقطة إلى 41 بعد سبع جولات من أصل 22.

وقال السائق الشاب: «لم أتوقع ذلك. فجأة... توقفت السيارة. وبالطبع، أشعر بفراغ عاطفي كبير في الوقت الحالي، لأننا نحاول استيعاب ما حدث للتو».

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس إنه «مستاء» من انسحاب سيارة مرسيدس للمرة الثانية في آخر ثلاث سباقات، بعد أن خرج جورج راسل من السباق وهو في الصدارة في كندا الشهر الماضي.

قال النمساوي: «لا يمكننا أن ننسحب بشكل منتظم ومستمر، إذ خسرنا 25 نقطة في الترتيب العام للصانعين في مونتريال وخسرنا 18 نقطة أخرى اليوم. الموثوقية، هذا ما نحتاج إليه. وهذا هو الأمر الأول. لذا لا أحد سعيد بذلك. ولن نألوا جهدا لفهم (ما حدث)». وأقر راسل، الذي فشل في تسجيل أي نقاط في السباقين السابقين، بأنه استفاد من سوء حظ زميله في الفريق بحصوله على المركز الثاني الأحد، لكنه أعرب أيضا عن قلقه. وقال: «من المؤسف أن نرى كيف انتهى السباق بالنسبة له، وبالطبع بالنسبة لنا كفريق وكشركة... عانينا من بعض الإخفاقات مؤخرا، لذا فإن هذا يمثل مصدر قلق كبير لنا».

كان فوز هاميلتون هو الهزيمة الأولى لمرسيدس هذا الموسم.