ألونسو «مرهق» من مشاكل «أستون مارتن» المستمرة

قال الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين إنه «مرهق» من تكرار تفسير الأداء المتواضع لفريقه «أستون مارتن»، بعد تراجع جديد في المستوى أمام جماهير بلاده قبل سباق جائزة برشلونة-كاتالونيا ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات.

وسينطلق ألونسو (44 عاماً) من المركز الأخير في سباق جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى في وقت لاحق اليوم (الأحد)، وذلك بعدما تفوق عليه زميله الكندي لانس سترول في التجارب التأهيلية للمرة الأولى في 42 سباقاً.

وتأهل سترول، نجل لورانس سترول مالك الفريق، للمركز 21، وكانت أسرع لفة له أقل بأكثر من أربع ثوانٍ من جورج راسل سائق «مرسيدس» الذي سينطلق من المقدمة.

وقال ألونسو في حلبة كاتالونيا: «كنا نعلم أن لدينا أسوأ سيارة وأسوأ محرك، وكان واضحاً للغاية في كافة السباقات التي خضناها حتى الآن أنه لدينا الكثير من العمل يجب القيام به».

وأضاف لوسائل إعلام إسبانية: «نكرر نفس الشيء، وهذا أمر مرهق. نحن في المركز الأخير ونعرف ذلك، ولا توجد مشكلة في الاعتراف بذلك. لدينا أسوأ محرك، واستغلال سيئ للغاية للطاقة، ومشاكل في صندوق التروس والديناميكية الهوائية. نحن ننتظر النصف الثاني من العام، ونأمل أن نحقق بعد التطوير عندما تصل السيارة الجديدة».

وبدأ «أستون مارتن» شراكة جديدة مع «هوندا» هذا الموسم، لكنه يصنع صندوق التروس الخاص به تحت إشراف أدريان نيوي مصمم سيارات «فورمولا 1» العظيم الفائز بالعديد من الألقاب، والقادم للفريق من «ريد بول».

وفي حين أن التوافق بين صندوق التروس ووحدة الطاقة كان يمثل إحدى المشاكل، فإن السيارة واجهت أيضاً مشاكل أخرى كبيرة.

وبدأ الفريق الموسم بسيارة غير قادرة على إكمال مسافة السباق، واقتصرت مشاركة السائقين على بضع لفات خوفاً من تعرضهم لتلف في الأعصاب بسبب الاهتزازات التي تنتقل عبر مقود السيارة.

ولا يزال مستقبل ألونسو غير مؤكد بعد هذا الموسم، ومن غير المرجح أن يشارك في حلبة برشلونة في «فورمولا 1»؛ إذ ستخرج الحلبة من جدول السباقات بعد اليوم حتى عام 2028. وستستضيف مدريد سباق جائزة إسبانيا الكبرى في حلبة «مادرينج» الجديدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.