لاعبو البرتغال يرتدون أساور تكريماً لغوتا في كأس العالم

سافرت بعثة المنتخب البرتغالي لكرة القدم إلى كأس العالم وهي تحمل تحية خاصة للاعب المنتخب الراحل ديوغو غوتا.
وقبل سفرهم للولايات المتحدة، قدم رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو لكل لاعب سواراً باللونين الأخضر والأحمر، يحمل أسماء جميع لاعبي المنتخب، بالإضافة إلى عبارة تكريم لغوتا.
وتوفي مهاجم فريق ليفربول في حادث سيارة في إسبانيا في يوليو (تموز) 2025.
وقال فيتينيا، لاعب وسط المنتخب البرتغالي، في أول مؤتمر صحافي أمس السبت في معسكر الفريق في بالم بيتش جاردنز بفلوريدا: «نحن نقدر هذا للغاية».
وأضاف أن رئيس الوزراء «ترك لنا حرية اتخاذ القرار بشأن ما إذا كنا سنرتديه وكيفية ارتدائه».
وقال نجم باريس سان جيرمان إن الفريق قرر سوياً ارتداء الأساور طوال البطولة، بما في ذلك خلال التدريبات والمباريات.