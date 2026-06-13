كين قائد إنجلترا: كرواتيا منتخب صعب

حظي منتخب إنجلترا بـ«استعداد رائع» قبيل حملته في كأس العالم 2026، بحسب هدافه هاري كين الذي وصل مع زملائه إلى مدينة كانساس الأميركية، مقر إقامته خلال البطولة.

ووصل لاعبو المدرب توماس توخيل إلى وسط غرب الولايات المتحدة، السبت، بعد معسكر في فلوريدا، خاضوا خلاله مباراتين وديتين ضد نيوزيلندا وكوستاريكا، فازوا بهما كلتيهما.

ويُعد المنتخب الإنجليزي أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بعدما اقترب من حصد الألقاب في البطولات الكبرى الأخيرة.

وقال قائد إنجلترا كين إن الاستعدادات للمباراة الافتتاحية ضد كرواتيا، الأربعاء، في أرلينغتون بولاية تكساس كانت «على أعلى مستوى».

وأضاف: «طريقة عملنا، وكيفية تدريبنا، والتحضير للمباريات، وأسلوب لعبنا، وكذلك روح الانسجام وكيف أعدنا التواصل فيما بيننا».

وتابع: «وأيضاً الاسترخاء بعيداً عن ذلك، وجانب التعافي. كل شيء كان في أعلى مستوى؛ لذا أشعر أننا ندخل هذه المرحلة ونحن نعلم أننا حظينا باستعداد رائع».

وأشار مهاجم بايرن ميونيخ البالغ 32 عاماً إلى أنه الآن مع الوصول إلى كانساس سيتي يمكن للفريق «أن يبدأ في الشعور بأجواء كأس العالم الحقيقية».

وقال: «من الواضح أنه لا تزال أمامنا بضعة أيام قبل مباراتنا الأولى، لكن هنا يبدأ العمل الجاد».

وأضاف: «سيكون هذا منزلنا خلال الأسابيع الستة المقبلة، نأمل ذلك، ونتطلع للانطلاق».

وأكد كين أن أداء إنجلترا في الفوز على كوستاريكا 3 - 0، الأربعاء، كان «ممتازاً من البداية إلى النهاية»، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة افتتاحية صعبة في المجموعة الثانية عشرة.

وقال: «كرواتيا فريق صعب».

وأضاف: «لقد أثبتوا في النسختين الأخيرتين تحديداً أنهم من أفضل الفرق في البطولة، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك»، مشيراً إلى أنه كان ضمن الفريق الذي خسر أمام كرواتيا في نصف نهائي مونديال 2018.

من جانبه، قال توخيل، الذي تم تعيينه بهدف قيادة إنجلترا للفوز بأول كأس عالم منذ 1966، إن فريقه «جاهز للانطلاق».

وأضاف المدرب الألماني: «نحن متأقلمون، مكثنا مدة طويلة في البلاد. لقد عمل اللاعبون بجد كافٍ. تعرضنا لحرارة كافية. نحن في وضع جيد».

وتضم المجموعة الثانية عشرة أيضاً منتخبي غانا وبنما.