مدرب أميركا يرفض الخلط بين «الضغوط السياسية» والقرارات الرياضية

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب أميركا، يوم الأحد، إنه رحّب بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعليق عقوبة إيقاف المهاجم فولارين بالوغون قبل مواجهة بلجيكا في دور الـ16 لكأس العالم.

وقال بوكيتينو للصحافيين: «أعتقد أن كل من ينظر حقاً إلى الرياضة ويتحلى بالأخلاق والنزاهة يجب أن يحتفل بهذا القرار. لقد عوقبنا بما فيه الكفاية أمام البوسنة والهرسك، إذ لعبنا بعشرة لاعبين لمدة 35 دقيقة بعد قرار كان ظالماً تماماً».

وطُرد بالوغون (25 عاماً) في الشوط الثاني من مباراة دور الـ32 أمام البوسنة بعدما تدخل على كاحل طارق محرموفيتش. وجاء طرد اللاعب بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وأعلن «فيفا»، الأحد، تعليق الإيقاف دون إلغائه. وجاء هذا القرار غير المسبوق بعد دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئيس الاتحاد الدولي للعبة جياني إنفانتينو.

وأفادت تقارير بأن مدرب بلجيكا رودي غارسيا قال إن القرار بدا وكأنه «كذبة أبريل (نيسان)».

وتفهم بوكيتينو موقف غارسيا، لكنه أصر على أن القرار يصب في مصلحة كرة القدم.

وأضاف أنه يتفهم اعتراض غارسيا، إلا أن النزاهة والأخلاق «قيم عالمية»، وأنه «من المستحيل أن يكون هناك قرار أكثر عدالة من ذلك».

وقال بوكيتينو إنه لم يشارك في إجراءات الاستئناف، ولم يعلم بالقرار إلا قبل وقت قصير من الحصة التدريبية للفريق.

وأضاف المدرب الأرجنتيني أن الضغوط السياسية يجب ألا تؤثر على القرارات الرياضية، قائلاً: «لا يمكننا الخلط بين الأمرين».

وأقر بأن إتاحة مشاركة بالوغون تمثل دفعة للفريق، لكنه شدد على أن قوة المنتخب الأميركي تكمن في المجموعة.

وأضاف: «القوة في 26 لاعباً. وربما يكون قراري غداً إبقاء بالوغون على مقاعد البدلاء. مَن يدري؟».

ويعد بالوغون أفضل هداف للولايات المتحدة في البطولة حتى الآن، بعدما عوّض المشاركة المحدودة لنجم الفريق كريستيان بوليسيك بسبب الإصابة.

وقال بوكيتينو إن بلجيكا لا تزال «من أفضل المنتخبات في العالم» ومن بين المرشحين للفوز بكأس العالم.

وكانت الولايات المتحدة قد خسرت 5 - 2 أمام بلجيكا استعداداً لكأس العالم في مارس (آذار).

ويرى المشجعون الأميركيون أن مباراة الاثنين تمثل فرصة لتعزيز سمعة الكرة الأميركية دولياً، كما قد تساعد محلياً على وضع اللعبة في مصاف الرياضات الاحترافية الكبرى الأخرى في البلاد.

وقال المدرب: «أعتقد أن خوض هذه المباراة الإقصائية أمام منتخب أوروبي، ونحن على أعتاب بلوغ دور الثمانية، سيصنع تاريخاً أكبر لبلد مثل هذا».

وأضاف أنه قبل هذه النسخة من كأس العالم «كانت كرة القدم في الولايات المتحدة تبدأ بالانتشار بين الشباب، لكن الناس الآن يستيقظون ويبدأون في الشعور بشغف هذه الرياضة».

وتلعب الولايات المتحدة مع بلجيكا في واحدة من كبرى مدن كرة القدم في البلاد، وعلى ملعب يُعرف بأنه من بين الأكثر صخباً في الرياضات الاحترافية.

وقال بوكيتينو: «سنحظى بدعم جماهيرنا، اللاعب رقم 12»، في إشارة إلى المشجعين المتحمسين لفريق سياتل سيهوكس لكرة القدم الأميركية.