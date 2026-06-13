«جائزة كاتالونيا الكبرى»: راسل الأسرع في التجارب الحرة الأخيرة

سجل جورج راسل، سائق مرسيدس، أسرع لفة في التجارب الحرة الأخيرة قبل سباق جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، السبت، بينما اكتفى زميله في الفريق ومتصدر البطولة كيمي أنتونيلي بالمركز السابع.

سجل راسل، الذي يتأخر بفارق 68 نقطة عن الإيطالي أنتونيلي (19 عاماً) بعد ست جولات، ولم يحصد أي نقاط في آخر سباقين خاضهما، أسرع زمن في حلبة كاتالونيا المشمسة بلغ دقيقة واحدة و15.679 ثانية.

سيخوض السائق البريطاني الآن التجارب التأهيلية بعد تصدر اثنتين من الفترات التدريبية الثلاث.

وجاء أوسكار بياستري سائق فريق مكلارين، والفائز بالسباق العام الماضي بعد انطلاقه من المركز الأول، ثانياً بعد تحقيقه زمناً أبطأ بواقع 0.214 ثانية. بينما احتل شارل لوكلير سائق فيراري المركز الثالث. أما البطل الحالي لاندو نوريس، الذي كان الأسرع بشكل عام أمس، فقد احتل المركز الرابع لصالح مكلارين، بينما جاء لويس هاميلتون سائق فيراري في المركز الخامس، وماكس فرستابن سائق رد بول سادساً. وتباطأ أنتونيلي، الذي سيسعى لتحقيق فوزه السادس على التوالي غداً، بسبب تزاحم السيارات أثناء محاكاة للتجارب التأهيلية.

وقال وهو يقرر العودة إلى حارة الصيانة بعد لفة تأثرت في بدايتها بوضعية لانس سترول سائق أستون مارتن: «لماذا أواجه ازدحاماً دائماً؟! لا أفهم، الجميع دائماً موجودون في اللفة».