عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:27 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

رئيس بعثة إيران: «فيفا» لم يفِ بوعده في «قضية التأشيرات»

عمر نبي المشرف على المنتخب الإيراني (رويترز)
عمر نبي المشرف على المنتخب الإيراني (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس بعثة إيران: «فيفا» لم يفِ بوعده في «قضية التأشيرات»

عمر نبي المشرف على المنتخب الإيراني (رويترز)
عمر نبي المشرف على المنتخب الإيراني (رويترز)

قال المشرف على المنتخب الإيراني لكرة القدم، لـ«رويترز»، إن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لم يفِ بوعوده بتأمين حرية الوصول الكاملة للاتحاد الإيراني لحضور مباريات المنتخب الثلاث في الولايات المتحدة.

ومهدي محمد نبي، الذي شغل أيضاً منصب المشرف الإيراني المسؤول عن عمليات الفريق في كأس العالم 2018 و2022 في روسيا وقطر، واحد بين 15 عضواً في الاتحاد المحلي تم رفض منحهم تأشيرة دخول الولايات المتحدة لحضور مباريات كأس العالم. وتحدث إلى «رويترز» بعد يوم واحد من عقد إنفانتينو مؤتمراً صحافياً حراً في مكسيكو سيتي احتفل فيه بمشاركة إيران في البطولة كدليل على نجاح الفيفا في التعامل مع القضايا السياسية المعقدة.

وقال نابي لـ«رويترز»، الخميس: «نأمل أن يفي السيد إنفانتينو بالفعل بالكلمات والوعود التي قطعها للمنتخب الإيراني. يجب أن يلتزم كل من الاتحادات الأعضاء والبلدان المضيفة بلوائح وبروتوكولات الفيفا بشكل صحيح».

ولم يرد الفيفا على الفور على طلب للتعليق.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن التأشيرات رُفضت لأنها «لن تسمح للمنتخب الإيراني بإساءة استخدام هذا النظام لتسلل إرهابيين إلى الولايات المتحدة تحت ذرائع زائفة».

وأثارت الصعوبات التي يواجهها المنتخب الإيراني، الذي نقل أيضاً معسكره التدريبي في اللحظة الأخيرة من أريزونا إلى تيخوانا بسبب مشاكل التأشيرات، تساؤلات جدية حول تنظيم كأس العالم 2026 – الأكبر على الإطلاق – الذي تشارك في استضافته المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

كما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول للصحافيين الإيرانيين والأفارقة لتغطية كأس العالم، وفرضت تدابير ضمانية على البلدان التي تم تصنيفها على أنها ذات معدلات مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في التأشيرات، وتم تطبيق حظر السفر على مواطني 4 دول تأهلت لكأس العالم.

ورفضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر، الذي اختاره الفيفا للمشاركة في إدارة مباريات البطولة، رغم حصوله على تأشيرة صالحة لدخول الولايات المتحدة، بسبب صلات مزعومة بـ«منظمات إرهابية». لكن إيران الفريق الوحيد المشارك في كأس العالم الذي تم رفض دخول عدد كبير من أعضاء اتحاده إلى الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الرفض على خلفية تصاعد القتال بين البلدين، ما يهدد بإعادة إشعال حرب شاملة كانت قد توقفت في أبريل (نيسان) عندما اتفق الطرفان على وقف إطلاق نار هشّ.

وهذه أول كأس للعالم منذ انطلاقها عام 1930 تستضيف فيها الدولة المضيفة بلداً آخر في حالة حرب معها.

وتحدث نابي خارج فندق ماريوت في تيخوانا حيث يقيم المنتخب الإيراني استعداداً لكأس العالم.

وحصل اللاعبون على تأشيرات دخول للولايات المتحدة قبل 10 أيام من مباراتهم الأولى خارج لوس أنجليس، والمقرر إجراؤها الاثنين المقبل ضد نيوزيلندا.

وقال نابي إنه لم يسبق له أن واجه «مثل هذا الافتقار إلى التنسيق» في كأس العالم.

وأضاف أن قضية التأشيرات برمتها «أعاقت قدرة لاعبينا على التكيف»، وجعلت الفريق في وضع غير متكافئ مع المنافسين الآخرين.

وردّاً على سؤال حول ادعاء وزارة الخارجية الأميركية بأن الاتحاد الإيراني للعبة يحاول «تهريب إرهابيين» إلى الولايات المتحدة، رفض نابي الإجابة، وقال: «نحن هنا للحديث عن الرياضة؛ لم نأتِ للدخول في أي أنشطة سياسية».

ويوم الأربعاء الماضي، دافع إنفانتينو عن المخاوف بشأن قضايا التأشيرات ودور الفيفا، قائلاً إن الاتحاد الدولي لا يمكنه فرض قرارات الهجرة على الدول المضيفة لكأس العالم.

وقال: «نحن لا نتحكم في كل شيء. ربما من الأفضل أن نهدأ ونسترخي».

مواضيع
كأس العالم حرب إيران أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

تريزيغيه: هدفنا بالمونديال إسعاد الجماهير المصرية

رياضة عربية محمود حسن تريزيغيه جناح النادي الأهلي ومنتخب مصر (أ.ب)

تريزيغيه: هدفنا بالمونديال إسعاد الجماهير المصرية

قال محمود حسن تريزيغيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، إن جميع لاعبي الفراعنة على قلب رجل واحد.

«الشرق الأوسط» (سياتل)
رياضة عالمية فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)
رياضة عالمية

موقع «فيفا»: هل تتجنب أوروغواي مصير الأرجنتين أمام السعودية؟

سلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء على المواجهة المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره منتخب أوروغواي في ميامي.

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)
رياضة عالمية الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ناثانيال براون لاعب فرانكفورت يقترب من بايرن ميونيخ

ذكرت تقارير صحافية أن نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، اقترب من التعاقد مع المدافع الأيمن الألماني، ناثانيال برون.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
رياضة عالمية المدافع الدولي مارك كوكوريا في معسكر «لاروخا» بالمكسيك (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق لضم كوكوريا من تشيلسي

توصل ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى اتفاق مع تشيلسي الإنجليزي لضم المدافع الدولي مارك كوكوريا بعد انتهاء كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية فرحة ألمانية بأحد الأهداف أمام كوراساو (أ.ب)
رياضة عالمية

ألمانيا تكرم وفادة كوراساو إلى المونديال بسباعية

تخطت ألمانيا عقبة المباراة الافتتاحية بفوز كاسح على كوراساو 7-1، الأحد، على ملعب «إن آر جي» في هيوستن ضمن منافسات المجموعة الخامسة للمونديال.

«الشرق الأوسط» (هيوستن )
الرياضة رياضة عالمية

لويس هاميلتون: فوزي بأول لقب مع فيراري «شعور لا يوصف»

هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)
هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
TT

لويس هاميلتون: فوزي بأول لقب مع فيراري «شعور لا يوصف»

هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)
هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)

قال البريطاني لويس هاميلتون إن فوزه الأول مع فريق فيراري له شعور لا يوصف.

وتألق هاميلتون بطل العالم سبع مرات ليفوز بسباق جائزة برشلونة الكبرى لسباقات السيارات «فورمولا 1»، ليحقق أول فوز له منذ 686 يوماً و41 سباقاً.

وأصبح النجم البريطاني أكبر فائز بسباق في «فورمولا 1» منذ الأسترالي جاك برابهام في عام 1970، لكنه تأثر بشدة على منصة التتويج بفوزه الأول بقميص فيراري.

ووصل هاميلتون إلى قاعة المؤتمر الصحافي بصوت مبحوح بعد مواطنيه جورج راسل ولاندو نوريس، الذين صعدوا سوياً على منصة التتويج بالوجود في أول ثلاثة مراكز في إنجاز بريطاني يتحقق لأول مرة منذ عام 1968.

وقال هاميلتون في المؤتمر الصحافي: «فرحتي بهذا الفوز ستستمر لأيام، لا أجد كلمات تصف شعوراً يفوق كل توقعاتي».

أضاف النجم البريطاني: «أشعر بامتنان كبير تجاه كل الأشخاص الذين أعمل معهم، ورؤيتهم وهم يرددون النشيد الوطني هو الشعور الأفضل».

وحقق هاميلتون فوزه الأول مع فيراري على الحلبة نفسها التي حقق عليها الألماني مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات فوزه الأول قبل 30 عاماً.

وانضم هاميلتون إلى فيراري وسط ضجة إعلامية كبيرة قبل الموسم الماضي، وذلك بعد رحيله عن فريق مرسيدس الذي حقق معه ستة من ألقابه السبعة في بطولة العالم، وواجه صعوبات كبيرة في موسمه الأول على التأقلم مع سيارة فيراري.

وقلص هاميلتون بفوزه في برشلونة الفارق من 66 إلى 41 نقطة مع الإيطالي كيمي أنتونيلي، لكن النجم البريطاني يبقى هادئاً بشأن حظوظه في المنافسة على لقب العام الحالي.

مواضيع
الفورمولا 1 رياضة سباق السيارات إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

موقع «فيفا»: هل تتجنب أوروغواي مصير الأرجنتين أمام السعودية؟

فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)
فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)
  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
TT

موقع «فيفا»: هل تتجنب أوروغواي مصير الأرجنتين أمام السعودية؟

فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)
فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)

سلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء على المواجهة المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره منتخب أوروغواي في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026.

وعلى ملعب ميامي ستاديوم سيلتقي الأخضر منتخب أوروغواي في الواحدة من صباح الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة في ميامي لحساب الجولة الثامنة التي تضم معهما منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر اللذين يلتقيان مساء الاثنين.

وأشار «فيفا» في تقريره إلى أن منتخب أوروغواي بقيادة مدربه مارسيلو بيلسا سيسعى لتجنب مصير جاره الأرجنتين الذي خسر مباراته الافتتاحية أمام السعودية في النسخة الماضية «قطر 2022».

وأضاف التقرير: «صنع المنتخب السعودي واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم قطر 2022 عندما قلب تأخره إلى فوز تاريخي 2 - 1 على الأرجنتين، التي توجت لاحقاً باللقب، في مباراته الافتتاحية».

ولفت التقرير إلى أن «الأخضر» سيسعى لتكرار السيناريو ذاته أمام عملاق آخر من أميركا الجنوبية يتمثل في منتخب أوروغواي.

وتأتي هذه المواجهة بعد ما يقارب ثمانية أعوام من اللقاء الوحيد الذي جمع المنتخبين في كأس العالم، وذلك في نسخة روسيا 2018.

ودخل منتخب أوروغواي تلك المباراة منتشياً بفوز متأخر 1 - صفر على مصر، فيما سعى المنتخب السعودي إلى التعويض بعد خسارته صفر - 5 أمام المنتخب الروسي المضيف.

وجاء الفارق ضئيلاً في تلك المباراة، إذ حسمت بهدف وحيد في منتصف الشوط الأول، عندما تابع لويس سواريز كرة بقدمه اليسرى إثر ركلة ركنية، ليؤمن تأهل منتخب «لا سيليستي» إلى دور الـ16.

مواضيع
كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

ناثانيال براون لاعب فرانكفورت يقترب من بايرن ميونيخ

الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
TT

ناثانيال براون لاعب فرانكفورت يقترب من بايرن ميونيخ

الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)

ذكرت تقارير صحافية أن نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، اقترب من التعاقد مع المدافع الأيمن الألماني، ناثانيال برون، قادماً من آينتراخت فرانكفورت.

وقالت صحيفة «بيلد» الألماني، الأحد، إن الناديين على ثقة من إتمام إجراءات التعاقد خلال الأيام المقبلة، حيث اتفق ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن للرياضة، وماركوس كروشه من فرانكفورت، على قيمة الصفقة التي تبلغ 55 مليون يورو (63.6 مليون دولار).

ذكر التقرير أن الناديين لم يتفقا بعد على قيمة الصفقة الأساسية والإضافات. ويزعم أن فرانكفورت طلب في البداية أكثر من 60 مليون يورو.

ومن المقرر أن يوقع براون (22 عاماً) عقداً مع بايرن ميونيخ حتى عام 2031، حيث يعد الكندي ألفونسو ديفيز الخيار الأول في مركز الظهير الأيسر منذ سنوات، إلا أنه عانى من إصابات متكررة.

شهد براون صعوداً سريعاً في فرانكفورت منذ انضمامه من نورمبرغ، أحد أندية الدرجة الثانية، عام 2024، ما أهله للانضمام إلى المنتخب الوطني.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني بايرن كأس العالم ألمانيا