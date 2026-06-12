بداعي المنشطات... إيقاف العداءة تسيغاي 4 أشهر

أعلنت «وحدة نزاهة ألعاب القوى»، الجمعة، إيقاف العداءة الإثيوبية جوداف تسيغاي، الحاصلة على برونزية أولمبياد طوكيو وبطلة العالم مرتين، لمدة 4 أشهر بعدما جاءت نتيجة اختبار خضعت له في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إيجابية لمادة محظورة.

وجاءت عينة تسيغاي (29 عاماً)، المتخصصة في سباقات المسافات المتوسطة والطويلة، إيجابية لمستقلب ليتروزول والتي قالت العداءة إن طبيباً وصفه لها لعلاج حالتها.

وقالت «وحدة نزاهة ألعاب القوى» في بيان: «ستبدأ فترة إيقاف تسيغاي من 1 يونيو (حزيران) حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2026».

وألغيت النتائج التي حققتها في المسابقات بداية من الخامس من ديسمبر من العام الماضي.

وتقدمت العداءة التي فازت ببرونزية سباق 5000 متر في طوكيو، بطلب للحصول على استثناء للاستخدام العلاجي لليتروزول في فبراير (شباط) الماضي.

وقالت «وحدة نزاهة ألعاب القوى»: «رغم استيفاء شروط الاستخدام العلاجي، رُفض الطلب المقدم إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لمنح استثناء بأثر رجعي في هذه الحالة».