المستشار الألماني يتمنى التوفيق لمنتخب بلاده في «المونديال»

تمنّى المستشار الألماني فريدريش ميرتس التوفيق للمنتخب الألماني لكرة القدم في كأس العالم، خلال رسالة بالفيديو، مؤكداً أن «ألمانيا بأكملها تُساندكم وتتمنى لكم النجاح».

وأظهر مقطع فيديو نُشر على حساب ميرتس في «إنستغرام» المستشار وهو يتحدث من مكتبه مع قائد المنتخب يوشوا كيميش، والمدافع جوناثان تاه، والمهاجم كاي هافيرتز، والمدرب يوليان ناغلسمان، الموجودين في معسكر الفريق بكارولاينا الشمالية الأميركية.

وقال اللاعبون: «نعم، نحن بحاجة لمثل هذا الدعم»، وتعهّد ميرتس قائلاً: «سوف تحصلون عليه».

وأضاف ميرتس أيضاً لناغلسمان: «سنتحدث هاتفياً مرة أخرى لنرى كيف تسير الأمور بعد خوض المباريات الأولى».

ويستهلّ المنتخب الألماني مبارياته في «كأس العالم»، يوم الأحد المقبل، أمام منتخب كوراساو، الذي يشارك للمرة الأولى، كما أنه يواجه كوت ديفوار والإكوادور في مرحلة المجموعات.

وفاز المنتخب الألماني بـ«كأس العالم» 4 مرات، لكنه ودَّع البطولة من دور المجموعات في آخِر نسختين.

وتمنّى ميرتس التوفيق للمنتخب الألماني على منصة «إكس»، قائلاً: «البلد كلها خلْف الفريق. نتمنى لكم كأس عالم رائعة».

وسيشاهد ميرتس بداية البطولة المُقامة في أميركا والمكسيك وكندا عبر التلفاز من ألمانيا، وحتى الآن لم يعلن ما إذا كان سيحضر مباراة للمنتخب الألماني من عدمه.