«جائزة كاتالونيا الكبرى»: راسل الأسرع في التجارب الحرة الأولى

سجل البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، أسرع زمن، خلال الحصة الأولى من التجارب الحرة لجائزة كاتالونيا الكبرى، ضِمن بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، الجمعة، متفوقاً على الأسترالي أوسكار بياستري، سائق ماكلارين، بفارق «عُشريْ ثانية».

وحقق راسل أفضل لفّة في دقيقة واحدة و16.363 ثانية، بينما جاء شارل لوكلير من موناكو في المركز الثالث على متن سيارته فيراري المطوّرة، بفارق نصف ثانية عن المتصدر.

وشكّلت النتيجة دفعة معنوية مهمة لراسل بعد أسابيع صعبة من النتائج المتواضعة، في وقتٍ غاب فيه زميله الشاب الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدر بطولة العالم، عن الحصة ضِمن مجموعة من السائقين الأساسيين الذين أفسحوا المجال أمام السائقين المبتدئين للمشاركة، تنفيذاً للوائح البطولة.

ويُلزِم الاتحاد الدولي للسيارات كل سائق أساسي بالتخلي عن مقعده مرتين، خلال الموسم، لصالح سائقين احتياطيين أو مبتدئين، وغالباً ما تُستغل جولة برشلونة لهذا الغرض.

وشارك الدنماركي فريد فيستي، بدلاً من أنتونيلي، في حين حلَّ السويدي البوسني دينو بيغانوفيتش مكان البريطاني لويس هاميلتون في فيراري، والإيطالي ليو فورنارولي بدلاً من البريطاني لاندو نوريس في ماكلارين.

وكان فورنارولي أفضل السائقين المبتدئين أداءً بحلوله خامساً، متقدماً على الإستوني بول آرون، الذي أنهى الحصة سادساً بعد مشاركته مع أودي، بدلاً من الألماني نيكو هولكنبرغ.

وعانى البرازيلي غابرييل بورتوليتو، سائق أودي الآخر، مشاكل في التماسك، حيث خرج إلى المنطقة الحصوية، واشتكى من أن سيارته «تفتقر تماماً إلى التماسك».

وبدأ راسل الحصة بقوة مسجلاً 1:17.353 دقيقة على الإطارات المتوسطة، قبل أن ينتزع الهولندي ماكس فيرستابن الصدارة مؤقتاً باستخدام الإطارات اللينة في 1:17.047 دقيقة.

لكن سائق مرسيدس رد سريعاً بعد الانتقال إلى الإطارات اللينة، وسجل الوقت الأسرع للحصة، بينما اكتفى بياستري بالمركز الثاني دون أن يتمكن أي سائق من تجاوز توقيته.

وجاء ليام لوسون سابعاً، تلاه بيغانوفيتش ثامناً، وأرفيد ليندبلاد تاسعاً، في حين أكمل كولابينتو قائمة العشرة الأوائل.

في المقابل، واجه الإسباني كارلوس ساينز مشكلة أبقته في ممر الصيانة عند بداية الحصة، بينما تعذَّر على السائق البريطاني الشاب لوك براونينغ الخروج من مرآب ويليامز بسبب عطل كهربائي.

أما الفرنسي بيير غاسلي، الذي تلقّى دفعة معنوية بعد استعادة مركزه الثالث في سباق جائزة موناكو، على أثر قبول استئناف فريقه ألبين، فقد أنهى الحصة في المركز السابع عشر، وسط شكوك حول وجود مشكلة في نظام التعليق بسيارته.