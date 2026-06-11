مورينيو يعود لقيادة ريال مدريد بعقد يمتد حتى عام 2029

أعلن ريال مدريد الإسباني، الخميس، عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي قيادته الفنية لمدة ثلاثة مواسم. ويعود مورينيو (63 عاماً) إلى تدريب النادي الملكي بعد تجربة سابقة بين عامَي 2010 و2013.

ويُعد البرتغالي أحد أبرز المدربين في العالم، وستكون في صلب مهامه إعادة الـ«ميرينغي» إلى منصات التتويج بعد موسمين متتاليين من دون إحراز أي لقب كبير. وسيبدأ مورينيو مهامه رسمياً في 13 يوليو (تموز)، وفق ما جاء في بيان نادي العاصمة. وسبق للمدرب البرتغالي أن أشرف على أندية بارزة عدّة، أبرزها تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، وإنتر ميلان الإيطالي، وبورتو البرتغالي، وكان يشرف على تدريب بنفيكا البرتغالي منذ سبتمبر (أيلول) 2025. وكان النادي البرتغالي قد أعلن مطلع الأسبوع أن ريال «أبلغنا رسمياً برغبته في التعاقد مع جوزيه مورينيو مقابل 15 مليون يورو»، مؤكداً أن المدرب البرتغالي منح موافقته على الصفقة.

ويحفل سجل مورينيو بالألقاب؛ إذ أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مرتين؛ الأولى عام 2004 مع بورتو في مفاجأة تاريخية، والثانية عام 2010 مع إنتر، إلى جانب العديد من الألقاب المحلية، بينها الدوري البرتغالي مرتين مع بورتو، والدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع تشيلسي، والدوري الإيطالي مرتين مع إنتر عامَي 2009 و2010. وخلال فترته الأولى مع ريال، قاد الفريق إلى إحراز كأس ملك إسبانيا عام 2011، قبل أن يُتوج بلقب الدوري الإسباني في عام 2012.

ويأتي تعيين مورينيو في وقت يسعى فيه ريال إلى استعادة الألقاب الكبرى بعد موسمين متتاليين من دون تتويج. وكان فلورنتينو بيريز، الذي أُعيد انتخابه رئيساً للنادي الأسبوع الماضي، قد وضع المدرب البرتغالي على رأس أولوياته للعودة إلى قيادة الفريق. ويعتقد بيريز، الرجل القوي في ريال، أن مورينيو هو من وضع خلال ولايته الأولى الأسس التي مهدت للنجاحات الأوروبية التي حققها ريال مدريد لاحقاً، والمتمثلة في «التتويج بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال عشرة أعوام».