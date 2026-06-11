الحكم الصومالي الممنوع من دخول الولايات المتحدة يدير نهائي كأس السوبر الأوروبي

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الحكم الصومالي عمر أرتان، الذي مُنع من دخول الولايات المتحدة قبيل انطلاق كأس العالم 2026، لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية، وفق ما أعلنت الهيئة الكروية الأعلى في أوروبا، الخميس.

وقال «ويفا» في بيان: «عقب مشاورات مع الاتحاد الشقيق، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر (ويفا) اليوم تعيين الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة الكأس السوبر الأوروبية 2026».

ومن المقرر أن تُقام المباراة التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا الإنجليزي بطل مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في 12 أغسطس (آب) بمدينة سالزبورغ.

ويأتي هذا القرار بعد تعذر مشاركة أرتان في كأس العالم 2026، رغم إدراجه ضمن قائمة الحكام المعتمدين من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك بعدما مُنع من دخول الولايات المتحدة.

ويُعد أرتان (34 عاماً) من أبرز الحكام الأفارقة في السنوات الأخيرة، إذ يحمل الشارة الدولية منذ عام 2018، وأدار العديد من المباريات الكبرى، من بينها إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026. كما تُوج بجائزة أفضل حكم أفريقي لعام 2025 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أن تعيين أرتان جاء في إطار مذكرة التفاهم الموقعة حديثاً مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، أبرزها تطوير التحكيم وترسيخ قيم الوحدة والمساواة وعدم التمييز.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تسيفرين إن أرتان أثبت قدراته على أعلى المستويات في القارة الأفريقية، مؤكداً أن كرة القدم وُجدت لتقريب الشعوب، وأن هذا التعيين يُمثل رسالة تقدير للحكم الصومالي ولمستواه التحكيمي المميز.

من جانبه، عدّ رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي أن أرتان جعل دولة الصومال والقارة الأفريقية بأكملها فخورتين بإنجازاته.