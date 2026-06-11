مونديال 2026: المتظاهرون يعودون إلى «أزتيكا» قبل ساعات من الافتتاح

عاد مئات المتظاهرين، مساء الأربعاء، إلى منطقة قريبة من ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي، قبل ساعات من موعد إقامة حفل افتتاح كأس العالم 2026، في العاصمة المكسيكية.

وكان معظم المتظاهرين من عائلات أو أقارب «المفقودين» الذين يُعتقد أنهم قُتلوا أو اختُطفوا على يد السلطات المكسيكية أو عصابات إجرامية.

وأقامت الشرطة طوقاً أمنياً بطول ميل واحد (1.6 كلم) قبل وصول المشجعين الخميس، وأعلنت أنها ستسمح بالاحتجاجات السلمية، لكن لن يُسمح بدخول الملعب سوى لحاملي التذاكر.

ومن المقرَّر أن تنطلق مباريات كأس العالم من الملعب نفسه في وقت لاحق، الخميس، بحفل افتتاح يشارك فيه نجوم بارزون، يعقبه اللقاء الافتتاحي للمكسيك ضد جنوب أفريقيا.

وقالت المتظاهرة، ماريا دي خيسوس سوريا أغوايو إن رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم: «لا تهتم إلا بكرة القدم»، مشيرة إلى أنها تبحث عن ابنها منذ اختفائه في ولاية فيراكروس قبل عشر سنوات.

وأضافت في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه اختفاء تلو الآخر، و(شينباوم) لم تفعل شيئاً».

وردَّد المتظاهرون شعارات، من دون وقوع مواجهات مباشرة مع الشرطة.

وقامت مجموعة بوضع زهور ملونة على الرصيف، تستخدم في تقديم القرابين للأموات على شكل صليب.

وتواجه الحكومة المكسيكية منذ أسابيع احتجاجات، خصوصاً من قبل معلمين يطالبون بتحسين ظروف عملهم.

والثلاثاء، قطع آلاف المتظاهرين شارعاً يؤدي إلى ملعب «أزتيكا».

وجاءت هذه الاحتجاجات التي تقودها مجموعة منشقة عن نقابة المعلمين، بعد أسبوع من مظاهرات وصفتها الرئيسة المكسيكية بأنها «استفزاز». ورأت الزعيمة اليسارية باحتجاجات المعلمين «كأن الهدف القول: انظروا إلى مدى سوء الوضع في المكسيك». ونشرت السلطات آلاف العناصر الأمنية وأقامت حواجز خرسانية على بُعد كيلومتر واحد من الملعب لمنع المظاهرة.