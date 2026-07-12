الاتفاق سيحصل على 25 % من انتقال محمد محزري

يترقب نادي الاتفاق حسم صفقتي انتقال محمد محزري إلى الهلال، وخالد الغنام إلى الاتحاد، لما قد تمثلانه من دفعة مالية مهمة للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق يحتفظ بنسبة 25 في المائة من أي قيمة انتقال نهائي لمحمد محزري، وفق أحد البنود المدرجة في عقد انتقاله إلى التعاون، وهو ما يمنح النادي الشرقي حق الاستفادة مالياً من أي صفقة مستقبلية للاعب.
وكان محزري قد تدرج في الفئات السنية للاتفاق، قبل أن يغادر إلى التعاون بعدما لم يحصل على فرصته مع الفريق الأول، فيما أصرت إدارة الاتفاق حينها على تضمين بند يمنحها نسبة من قيمة أي انتقال لاحق، إيماناً بإمكانات اللاعب وتوقعاً لارتفاع قيمته السوقية.
ويحظى الظهير الأيمن باهتمام الهلال، الذي يبحث عن تدعيم هذا المركز بعد إعارة البرتغالي جواو كانسيلو إلى برشلونة، وسط مؤشرات ترجح استمرار اللاعب مع النادي الإسباني سواء بتمديد الإعارة أو عبر انتقال نهائي.
وفي المقابل، يقترب خالد الغنام من الانتقال إلى الاتحاد، وهي الصفقة التي ينتظر الاتفاق الاستفادة منها أيضاً، في ظل امتلاكه حقوقاً مالية مرتبطة بها.
وتأمل إدارة الاتفاق في أن تصل العوائد الإجمالية من صفقتي الغنام ومحزري إلى نحو 50 مليون ريال، وهي سيولة مالية من شأنها دعم موقف النادي، والمساهمة في معالجة عدد من الملفات المالية، إلى جانب تعزيز قدرته على التحرك بصورة أكبر في سوق الانتقالات الصيفية وإبرام صفقات جديدة استعداداً للموسم المقبل.