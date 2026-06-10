مونديال 2026: اعتماد تقنيات التحكيم الرقمي لحسم القرارات الجدلية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً عن حزمة شاملة وثورية من تقنيات التحكيم الرقمية الجديدة والمطورة، التي ستدشن ظهورها الرسمي الأول في نهائيات كأس العالم 2026، لتعيد صياغة مفهوم العدالة التحكيمية وسرعة اتخاذ القرار.

وبعد الجدل الذي كان يثار حول تحديد التسلل وتأخر حكم الراية في حسم قراره، الذي لطالما أثار حنق الجماهير، وأحبط المدرجات، وأفقد المهاجمين متعة الاحتفال العفوي بالهدف، ربما تجعل التقنيات الحديثة ذلك مجرد ذكرى في تاريخ اللعبة.

ويأتي على رأس التحديثات التي سترى النور في مونديال 2026، نظام الكشف شبه الآلي المطور عن التسلل بتقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي وشبكة كاميرات تعقب متطورة وموزعة تحت سقف الملعب، تقوم بتوجيه تنبيه صوتي فوري إلى سماعة الحكم المساعد في الملعب ولو بمسافة تقل عن 10 سنتيمترات فقط، مما يتيح له رفع الراية على الفور وقطع الشك باليقين، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء الهجمة وانتظار مراقبة حكام الفيديو للعبة.

ويمثل هذا التحديث قفزة تكنولوجية هائلة مقارنة بالنسخ البدائية السابقة التي جربت في كأس العالم للأندية وكأس القارات، والتي كانت خوارزمياتها لا تطلق التنبيه الآلي إلا إذا تجاوزت المسافة الفاصلة 50 سنتيمتراً كاملة.

ورغم هذه الدقة الرقمية المتناهية، يبقى القرار النهائي في يد الحكم المساعد، إذ يملك الصلاحية الكاملة لإبقاء رايته منخفضة إذا ساوره الشك في حدوث خلل تقني مفاجئ أو قراءة مغلوطة، رغم تأكيد «فيفا» على أن النظام يعمل بحماية برمجية متعددة ضد الأعطال الفنية والسيبرانية.

ومع ذلك، لا تزال التكنولوجيا تواجه بعض الحدود الفيزيائية، إذ تعجز حتى الآن عن حسم حالات التسلل المتناهية الصغر وبالغة الدقة (أقل من 10 سم)، كما تواجه صعوبة خوارزمية في تتبع الأطراف عندما يكون اللاعبون مستلقين على الأرض أو متكتلين بكثافة عددية عالية في مساحة ضيقة كما هي الحال في الركلات الركنية أو الضربات الثابتة.وفي خطوة متقدمة تبدو في تفاصيلها أقرب إلى أفلام الخيال العلمي وهوليوود، أكد «فيفا» اعتماد تقنية الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد المخصصة والمستندة إلى التعرف العميق على جميع اللاعبين المشاركين في البطولة.

وسوف يخضع اللاعبون كافة، البالغ عددهم 1248 لاعباً، يمثلون القوائم الرسمية لـ48 منتخباً، بمعدل 26 لكل فريق، لعملية مسح ضوئي بيومتري سريعة وكاملة لا تستغرق سوى ثانية واحدة فقط خلال جلسات التصوير الرسمية التي تسبق المونديال.وتستهدف هذه العملية توليد المحاكاة والبيانات الدقيقة اللازمة لإنتاج رسوم متحركة بالغة الدقة والجودة لحالات التسلل المعقدة، تعرض عبر شاشات الملعب والنقل التلفزيوني في غضون ثوان، لتنهي تماماً جدل الخطوط المتعرجة التقليدية التي كان يرسمها حكام الفيديو يدوياً، وتمنح المتابع تجربة بصرية تشريحية لا تقبل التأويل لجسد اللاعب لحظة خروج الكرة.

ولم تتوقف حزمة التحديثات عند حدود خط التسلل، بل امتدت لتحدث ثورة في تكنولوجيا تتبع الكرة نفسها. فمن خلال دمج شريحة ذكية متطورة مستشعرة للحركة في مركز الكرة تعمل بتردد هرتزي عال جداً، ومربوطة برسوم متحركة ثلاثية الأبعاد تحاكي تكنولوجيا خط المرمى، سيكون بمقدور النظام حسم ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت بكامل محيطها خط المرمى في الهواء أو على الأرض قبل تسجيل الهدف بقليل. ويأتي هذا التطوير في رد فعل مباشر وصارم لمعالجة الجدل التحكيمي الواسع، مثل الاحتجاجات التي رافقت إلغاء هدف أستون فيلا ضد برنتفورد في الدوري الإنجليزي فبراير (شباط) الماضي.

علاوة على ذلك، ستعمل هذه الشريحة المدمجة على تحديد اللحظة الدقيقة لملامسة الكرة وإرسال إشارات تحدد هوية آخر لاعب لمسها، مما يمنح حكام غرفة الفيديو صلاحيات للتدخل والتحقق من صحة قرارات الضربات الركنية وركلات المرمى ورميات التماس التي كانت تتسبب في تحول مجريات المباريات لم تكن سابقاً قادرة على حسمها. وأخيراً، تم تفعيل وتطوير ميزة «إعادة البناء ثلاثي الأبعاد في الزمن الحقيقي» لمعالجة المعضلة التكتيكية المزمنة المعروفة بحجب الرؤية في حالات التسلل والتأثير على حراس المرمى.

وتتيح هذه الميزة، عبر معالجة فورية لبيانات الكاميرات المتعددة، توليد تغذية افتراضية دقيقة تحاكي تماماً زاوية رؤية حارس المرمى من عينه الشخصية لحظة التسديد. وسوف تكون هذه اللقطة الافتراضية متاحة فوراً لحكام الفيديو والمشاهدين خلف الشاشات على حد سواء، مما يمنح طاقم التحكيم أداة بصرية حاسمة للفصل علمياً في الحالات التي يكون فيها نظر الحارس قد حجب خطه المباشر بواسطة لاعب متسلل.