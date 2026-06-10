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الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: اعتماد تقنيات التحكيم الرقمي لحسم القرارات الجدلية

سيتم حسم مواضع التسلل بتقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي (موقع فيفا)
سيتم حسم مواضع التسلل بتقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي (موقع فيفا)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: اعتماد تقنيات التحكيم الرقمي لحسم القرارات الجدلية

سيتم حسم مواضع التسلل بتقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي (موقع فيفا)
سيتم حسم مواضع التسلل بتقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي (موقع فيفا)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً عن حزمة شاملة وثورية من تقنيات التحكيم الرقمية الجديدة والمطورة، التي ستدشن ظهورها الرسمي الأول في نهائيات كأس العالم 2026، لتعيد صياغة مفهوم العدالة التحكيمية وسرعة اتخاذ القرار.

وبعد الجدل الذي كان يثار حول تحديد التسلل وتأخر حكم الراية في حسم قراره، الذي لطالما أثار حنق الجماهير، وأحبط المدرجات، وأفقد المهاجمين متعة الاحتفال العفوي بالهدف، ربما تجعل التقنيات الحديثة ذلك مجرد ذكرى في تاريخ اللعبة.

ويأتي على رأس التحديثات التي سترى النور في مونديال 2026، نظام الكشف شبه الآلي المطور عن التسلل بتقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي وشبكة كاميرات تعقب متطورة وموزعة تحت سقف الملعب، تقوم بتوجيه تنبيه صوتي فوري إلى سماعة الحكم المساعد في الملعب ولو بمسافة تقل عن 10 سنتيمترات فقط، مما يتيح له رفع الراية على الفور وقطع الشك باليقين، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء الهجمة وانتظار مراقبة حكام الفيديو للعبة.

ويمثل هذا التحديث قفزة تكنولوجية هائلة مقارنة بالنسخ البدائية السابقة التي جربت في كأس العالم للأندية وكأس القارات، والتي كانت خوارزمياتها لا تطلق التنبيه الآلي إلا إذا تجاوزت المسافة الفاصلة 50 سنتيمتراً كاملة.

ورغم هذه الدقة الرقمية المتناهية، يبقى القرار النهائي في يد الحكم المساعد، إذ يملك الصلاحية الكاملة لإبقاء رايته منخفضة إذا ساوره الشك في حدوث خلل تقني مفاجئ أو قراءة مغلوطة، رغم تأكيد «فيفا» على أن النظام يعمل بحماية برمجية متعددة ضد الأعطال الفنية والسيبرانية.

ومع ذلك، لا تزال التكنولوجيا تواجه بعض الحدود الفيزيائية، إذ تعجز حتى الآن عن حسم حالات التسلل المتناهية الصغر وبالغة الدقة (أقل من 10 سم)، كما تواجه صعوبة خوارزمية في تتبع الأطراف عندما يكون اللاعبون مستلقين على الأرض أو متكتلين بكثافة عددية عالية في مساحة ضيقة كما هي الحال في الركلات الركنية أو الضربات الثابتة.وفي خطوة متقدمة تبدو في تفاصيلها أقرب إلى أفلام الخيال العلمي وهوليوود، أكد «فيفا» اعتماد تقنية الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد المخصصة والمستندة إلى التعرف العميق على جميع اللاعبين المشاركين في البطولة.

وسوف يخضع اللاعبون كافة، البالغ عددهم 1248 لاعباً، يمثلون القوائم الرسمية لـ48 منتخباً، بمعدل 26 لكل فريق، لعملية مسح ضوئي بيومتري سريعة وكاملة لا تستغرق سوى ثانية واحدة فقط خلال جلسات التصوير الرسمية التي تسبق المونديال.وتستهدف هذه العملية توليد المحاكاة والبيانات الدقيقة اللازمة لإنتاج رسوم متحركة بالغة الدقة والجودة لحالات التسلل المعقدة، تعرض عبر شاشات الملعب والنقل التلفزيوني في غضون ثوان، لتنهي تماماً جدل الخطوط المتعرجة التقليدية التي كان يرسمها حكام الفيديو يدوياً، وتمنح المتابع تجربة بصرية تشريحية لا تقبل التأويل لجسد اللاعب لحظة خروج الكرة.

ولم تتوقف حزمة التحديثات عند حدود خط التسلل، بل امتدت لتحدث ثورة في تكنولوجيا تتبع الكرة نفسها. فمن خلال دمج شريحة ذكية متطورة مستشعرة للحركة في مركز الكرة تعمل بتردد هرتزي عال جداً، ومربوطة برسوم متحركة ثلاثية الأبعاد تحاكي تكنولوجيا خط المرمى، سيكون بمقدور النظام حسم ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت بكامل محيطها خط المرمى في الهواء أو على الأرض قبل تسجيل الهدف بقليل. ويأتي هذا التطوير في رد فعل مباشر وصارم لمعالجة الجدل التحكيمي الواسع، مثل الاحتجاجات التي رافقت إلغاء هدف أستون فيلا ضد برنتفورد في الدوري الإنجليزي فبراير (شباط) الماضي.

علاوة على ذلك، ستعمل هذه الشريحة المدمجة على تحديد اللحظة الدقيقة لملامسة الكرة وإرسال إشارات تحدد هوية آخر لاعب لمسها، مما يمنح حكام غرفة الفيديو صلاحيات للتدخل والتحقق من صحة قرارات الضربات الركنية وركلات المرمى ورميات التماس التي كانت تتسبب في تحول مجريات المباريات لم تكن سابقاً قادرة على حسمها. وأخيراً، تم تفعيل وتطوير ميزة «إعادة البناء ثلاثي الأبعاد في الزمن الحقيقي» لمعالجة المعضلة التكتيكية المزمنة المعروفة بحجب الرؤية في حالات التسلل والتأثير على حراس المرمى.

وتتيح هذه الميزة، عبر معالجة فورية لبيانات الكاميرات المتعددة، توليد تغذية افتراضية دقيقة تحاكي تماماً زاوية رؤية حارس المرمى من عينه الشخصية لحظة التسديد. وسوف تكون هذه اللقطة الافتراضية متاحة فوراً لحكام الفيديو والمشاهدين خلف الشاشات على حد سواء، مما يمنح طاقم التحكيم أداة بصرية حاسمة للفصل علمياً في الحالات التي يكون فيها نظر الحارس قد حجب خطه المباشر بواسطة لاعب متسلل.

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نيوم يدخل مرحلة جديدة في تاريخه من خلال «البطولة الخليجية»

المشاركة الخليجية تحمل أهمية خاصة لجماهير تبوك التي عاشت موسماً استثنائياً (نادي نيوم)
المشاركة الخليجية تحمل أهمية خاصة لجماهير تبوك التي عاشت موسماً استثنائياً (نادي نيوم)
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نيوم يدخل مرحلة جديدة في تاريخه من خلال «البطولة الخليجية»

المشاركة الخليجية تحمل أهمية خاصة لجماهير تبوك التي عاشت موسماً استثنائياً (نادي نيوم)
المشاركة الخليجية تحمل أهمية خاصة لجماهير تبوك التي عاشت موسماً استثنائياً (نادي نيوم)

يدخل نادي نيوم المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم مرحلة جديدة في تاريخه بعد ضمان مشاركته الأولى خارجياً من خلال بطولة دوري أبطال الخليج، في إنجاز يعد من أبرز محطات النادي منذ انطلاق مشروعه الطموح، ويمنح جماهير منطقة تبوك فرصة متابعة فريقها في أول ظهور رسمي على الساحة الخليجية.

وجاء تأهل نيوم إلى البطولة بعد حصول السعودية على مقعدين في النسخة المقبلة من دوري أبطال الخليج، إلى جانب الإمارات والعراق وقطر، فيما خُصص مقعد واحد لكل من الكويت وسلطنة عمان والبحرين واليمن. وسيمثل الكرة السعودية في البطولة كل من الاتفاق صاحب المركز السابع ونيوم الذي أنهى موسمه في المركز الثامن.

وتحمل هذه المشاركة أهمية خاصة لجماهير تبوك التي عاشت موسماً استثنائياً وشهدت تطوراً متسارعاً للنادي، حيث ينظر إلى الظهور الخليجي بوصفه خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة نيوم بين الأندية المنافسة على المستويين المحلي والإقليمي.

وتدرك إدارة النادي أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً مكثفاً وإعداداً مثالياً لمواجهة تحديات الموسم الجديد، سواء في دوري روشن السعودي أو في البطولة الخليجية، حيث يقود المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه الجوانب الفنية للفريق، وسط متابعة وإشراف مباشر من الرئيس التنفيذي سعد اللذيذ، ورئيس النادي الأستاذ مشاري المطيري، إلى جانب المدير الرياضي اليوناني كرياكوس دوريكاس.

وفي إطار الاستعداد المبكر للموسم المقبل، وضع النادي برنامجاً إعدادياً متكاملاً يتضمن إقامة معسكر خارجي في إسبانيا لمدة 22 يوماً، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

كما تعمل الإدارة الرياضية على تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المحلية والأجنبية النوعية، سعياً إلى بناء فريق أكثر قوة وقدرة على المنافسة، بما يتناسب مع طموحات النادي وتطلعات جماهيره التي تأمل في رؤية نيوم يواصل خطواته التصاعدية ويترك بصمة مميزة في أول مشاركة خليجية بتاريخ النادي.

ومع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، تبدو الآمال كبيرة بأن تكون بطولة دوري أبطال الخليج بداية لمرحلة جديدة من الإنجازات، وأن ينجح نيوم في تمثيل منطقة تبوك والكرة السعودية بصورة مشرفة، مستنداً إلى مشروع رياضي واعد وإدارة تسعى إلى تحويل الطموحات إلى واقع ملموس داخل المستطيل الأخضر.

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الرياضة رياضة عالمية

السعودية بجانب مصر وإيطاليا وكاب فيردي في «مونديال اليد»

الأخضر السعودي يشارك في مونديال اليد للمرة 11 في تاريخه (الاتحاد السعودي لكرة اليد)
الأخضر السعودي يشارك في مونديال اليد للمرة 11 في تاريخه (الاتحاد السعودي لكرة اليد)
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السعودية بجانب مصر وإيطاليا وكاب فيردي في «مونديال اليد»

الأخضر السعودي يشارك في مونديال اليد للمرة 11 في تاريخه (الاتحاد السعودي لكرة اليد)
الأخضر السعودي يشارك في مونديال اليد للمرة 11 في تاريخه (الاتحاد السعودي لكرة اليد)

أوقعت قرعة كأس العالم لكرة اليد 2027، اليوم الأربعاء، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات مصر وإيطاليا وكاب فيردي.

وتم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث سيتأهل من كل مجموعة 3 منتخبات إلى الدور الثاني. ومن المقرر أن تقام البطولة في ألمانيا يناير (كانون الثاني) المقبل. أما المنتخبات العربية المشاركة، إضافة الى المنتخبين السعودي والمصري، فتوجد البحرين وقطر والكويت وتونس والجزائر، حيث توزعت هذه المنتخبات على المجموعات الأخرى في البطولة.

وكان الاتحاد الدولي قد منح الاتحادين السعودي والتركي بطاقتي الدعوة للمشاركة في البطولة ضمن اعتبارات كثيرة للمنتخبات التي تتقدم بطلبات للمشاركة، من بينها تاريخ اللعبة في الدولة ومنجزاتها والاهتمام الذي توليه بها. وستكون مشاركة المنتخب السعودي للمرة 11 في بطولة كأس العالم.

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برشلونة يطلب تفعيل بند شراء المصري حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم (نادي برشلونة)
حمزة عبد الكريم (نادي برشلونة)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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برشلونة يطلب تفعيل بند شراء المصري حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم (نادي برشلونة)
حمزة عبد الكريم (نادي برشلونة)

طلب نادي برشلونة الإسباني تفعيل بند شراء مهاجمه الشاب حمزة عبد الكريم المعار من الأهلي المصري لنهاية الموسم المنصرم.

وأكد الأهلي في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، مساء الأربعاء، أن نادي برشلونة الإسباني طلب تفعيل بند شراء المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم.

وانتقل حمزة عبد الكريم (18 عاماً) إلى صفوف برشلونة في أوائل فبراير (شباط) الماضي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم المنصرم 2025-2026.

وتضمنت إعارة اللاعب الشاب بنداً يسمح بشرائه نهائياً مقابل 1.5 مليون يورو إضافة إلى حوافز مالية أخرى تصل إلى 3.5 مليون يورو، إضافة إلى استفادة الأهلي بـ15في المائة من إعادة بيع اللاعب لأي نادٍ آخر مستقبلاً.

وأثبت حمزة عبد الكريم قدراته أثناء إعارته للنادي الكاتالوني بتسجيله 6 أهداف مع فريق برشلونة للشباب، مما دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لضمه إلى قائمة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشارك المهاجم المصري الواعد لأول مرة بقميص المنتخب الأول بالمشاركة بديلاً لدقائق في وديتي روسيا والبرازيل استعداداً لمواجهة بلجيكا وإيران ونيوزلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم.

وخطف حمزة عبد الكريم أنظار برشلونة بمشاركته مع منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً التي أقيمت في أواخر العام الماضي 2025 في قطر.

كما أكد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، أنه ينتظر عودة حمزة عبد الكريم من كأس العالم، مضيفاً أنه من الوارد الاستعانة به في معسكر الفريق الأول خلال الصيف استعداداً للموسم الجديد 2026-2027.

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