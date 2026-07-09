كلينسمان: مصر ستصبح ضمن أقوى 10 منتخبات في العالم

قدَّم أسطورة كرة القدم الألمانية، يورغن كلينسمان، وعضو المجموعة الفنية للدراسات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رؤيةً تحليليةً لبطولة كأس العالم 2026.

ويشارك كلينسمان في النسخة الثانية على التوالي من كأس العالم بصفته مسؤول «فيفا» ضمن المجموعة التي تُقدِّم تحليلات متطوِّرة لجميع مباريات المونديال.

ونقل كلينسمان في مقابلة عبر الموقع الرسمي لـ«فيفا» رؤيةً فنيةً شاملةً حول أول مونديال يُقام بمشاركة 48 منتخباً.

وقال مدرب منتخب ألمانيا الأسبق: «شهدت البطولة كثيراً من المفاجآت الرائعة في ظلِّ مشاركة 48 فريقاً نتيجة توسُّع البطولة، وتقديم كثير من الفرق أداءً مميزاً... الرأس الأخضر كادت تفوز على الأرجنتين، وظهرت فرق أخرى كادت تفوز على منتخبات عريقة، كما أنَّ البطولة حالياً رائعة من حيث معدلات الحضور الجماهيري، فالملاعب جميعها ممتلئة عن آخرها».

وأشار: «كما أنَّ وصول المنتخبات الثلاثة المستضيفة للبطولة للأدوار الإقصائية أمر مهم في بطولة بهذا الحجم، إنَّه إنجاز عظيم، لقد حقَّقت كأس العالم 2026 نجاحاً باهراً داخل الملعب وخارجه، وأعتقد أنَّ الجماهير سواء من المحليين أو الأجانب استمتعوا كثيراً».

واستطرد: «تقديم المنتخبات الأربعة التي تشارك في البطولة لأول مرة أداءً مميزاً يؤكد أنَّ التصفيات كانت قوية، وأنَّها تستحق التأهل لكأس العالم، فالمنتخب الذي يتأهل من أفريقيا يجب أن يكون قوياً، وهذه المنتخبات قدَّمت مفاجآت ممتعة ومثيرة، وكتبت قصة ممتعة في كأس العالم».

وقال كلينسمان: «في دور الـ8، ستكون التَّوقُّعات معتادة، مع احتمال حدوث مفاجآت تكتب قصصاً رائعة في كأس العالم، وتضفي مزيداً من الإثارة على البطولة».

وبسؤاله عن وصول منتخب مصر الذي لم يسبق له الفوز بأي مباراة في كأس العالم إلى مراحل متقدِّمة، والأداء المميز لمنتخب النرويج، أجاب الأسطورة الألماني: «هذان المنتخبان سيصبحان من القوى العظمى، وبإمكانهما أن يكونا ضمن أفضل 10 منتخبات في العالم بعد 15 إلى 20 عاماً».

واستطرد: «لطالما حظيت مصر باحترام كبير من الجميع في العالم، لم تثبت ذلك بعد في كأس العالم مثل المغرب الذي تأهل لقبل النهائي في مونديال قطر 2022، لكن منتخب مصر يوجد دائماً في المربع الذهبي لكأس أمم أفريقيا، ويضم لاعبين مميزين ومحترفين في الدوريات الأوروبية، وهذا يعني كثيراً».

وتابع: «أما النرويج فهي تشبه منتخب كرواتيا في التسعينات، إنهم فريق يتميَّز بالعزيمة والموهبة والقدرات الفنية المميزة التي تؤهلهم أيضاً ليكونوا قوى عظمى خلال الـ15 عاماً المقبلة مثل كرواتيا في الوقت الحالي».

وأضاف كلينسمان: «هناك بعض أوجه التشابه، فمنتخب النرويج أكبر من مجرد الاعتماد على نجميه إيرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد، بل لديهم قوام مميز، وهم شعب طموح، والرياضيون هناك يتمتعون بعقلية إيجابية مميزة، وهذا يظهر أيضاً في دورة الألعاب الأولمبية، حيث تُعدُّ النرويج من أفضل الدول».

وتطرَّق كلينسمان إلى مشاركة عدد كبير من اللاعبين المخضرمين، في أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات من العمر، في كأس العالم سواء للمرة الخامسة أو السادسة، قائلاً: «إنَّ استمرارية هؤلاء النجوم بأسلوب حياة جيد واجتهاد في مسيرتهم، والمشارَكة في كأس العالم 4 أو 5 أو 6 مرات، كلها أمور رائعة ومثيرة للإعجاب، لأنه لم يكن أحد يتخيَّل قبل 20 أو 30 عاماً، أن نجد لاعبين مستمرين في الملاعب بتجاوزهم حاجز الـ40 عاماً».

وأردف: «هذه الظاهرة أصبحت موجودة في جميع الرياضات، وليس كرة القدم فقط، وأعدُّ ذلك مصدر إلهام كبير للأطفال والشباب، ورسالة لهم بأنَّه بإمكانهم الاستمرار في الملاعب لأكثر من 20 عاماً حال الحفاظ على لياقتهم البدنية، وتركيزهم، وإخلاصهم في العمل».

وقال نجم منتخب ألمانيا في حقبة التسعينات من القرن الماضي: «لقد شارك في مونديال 2026، عدد من اللاعبين المخضرمين مثل لوكا مودريتش، وكريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، ومانويل نوير، وغيرهم».

وختم تصريحاته: «ونرى أيضاً العناصر الشابة الواعدة مثل لامين يامال وجود بيلينغهام، وأمامهم قدوة لهم، فإذا كنت مكان فلوريان فيرتز ورأيت أمامي ميسي ورونالدو، فسأتخيل أنني قادر على الاستمرار في الملاعب لمدة 15 إلى 18 عاماً إذا حافظت على لياقتي البدنية، وتفاديت الإصابات الخطيرة، هؤلاء النجوم الكبار مثل، وقدوة رائعة للأجيال الشابة».