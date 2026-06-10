منيرة السديري رئيساً تنفيذياً لدورة الألعاب الآسيوية لـ«الصالات والفنون القتالية»

اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية تعيين منيرة السديري رئيساً تنفيذياً للدورة، التي تستضيفها مدينة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي.

ويأتي هذا التعيين في إطار تعزيز الجاهزية التنفيذية للدورة، ودعم مستهدفات السعودية في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لاستضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وتُعد السديري من الكفاءات الوطنية البارزة في قطاع الإدارة الرياضية وتنظيم الفعاليات الكبرى، حيث شغلت عدداً من المناصب القيادية في القطاع الرياضي، كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية، إلى جانب عملها مديراً عاماً للإدارة العامة للمشاريع الخاصة باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

كما قادت منيرة السديري تنظيم وتنفيذ أكثر من 70 فعالية وبطولة ومشروعاً رياضياً محلياً ودولياً، من أبرزها سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، وفورمولا إي الدرعية، وكأس الدرعية للتنس، إضافة إلى إشرافها على تتويج دوري كأس الأمير محمد بن سلمان خلال الفترة من 2019 إلى 2021، وحفل وتتويج كأس الملك من 2018 إلى 2021، إلى جانب مشاركتها في تنظيم فعاليات موسم الدرعية، وموسم الشرقية، وموسم جدة، وموسم حائل، إضافة إلى عدد من البطولات والفعاليات الدولية والمنافسات القارية والعالمية

ومن المقرر أن تتولى السديري قيادة العمليات التنفيذية للدورة، والإشراف على مختلف المسارات التنظيمية والتشغيلية، بما يضمن تقديم نسخة استثنائية تعكس ما تمتلكه السعودية من قدرات متقدمة في استضافة وإدارة كبرى الأحداث الرياضية على المستويين القاري والدولي.