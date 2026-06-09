«مونديال 2026»: آلاف المحتجين يقطعون الطريق المؤدي إلى ملعب الافتتاح

قطع آلاف المتظاهرين، الثلاثاء، في مكسيكو سيتي شارعاً يؤدي إلى ملعب أزتيكا الذي يستضيف، الخميس، المباراة الافتتاحية لمونديال 2026 لكرة القدم، وفق ما أفاد صحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاءت الاحتجاجات التي قادتها مجموعة منشقة عن نقابة المعلمين، بعد أسبوع من مظاهرات وصفتها الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم بأنها «استفزاز».

احتجاجات المعلمين تشل العاصمة المكسيكية (رويترز)

وكانت الشرطة المكسيكية قد ضبطت عبوات متفجرة خلال احتجاجات معلمين في مكسيكو سيتي.

وأعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اكتشاف 59 عبوة ناسفة داخل حافلة تقل متظاهرين.

وتم اكتشاف العبوات قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال أرتورو ميدينا، وزير الدولة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية: «ندعم المظاهرات السلمية، لكن لا بد ألا يتم تعريض الجمهور للخطر باستخدام العبوات المتفجرة في أثناء الاحتجاجات».

ويتظاهر أعضاء باتحاد المعلمين الراديكالي «سي إن تي إي» منذ أيام من أجل سحب التعديل المثير للجدل على نظام التقاعد.

وأغلق المحتجون طرقاً رئيسية في مكسيكو سيتي وأقاموا خيمة في وسط المدينة التاريخي.

واندلعت اشتباكات، الأسبوع الماضي، بين المتظاهرين والشرطة.

ومن المقرر أن ينطلق كأس العالم في مكسيكو سيتي، الخميس، بحفل والمباراة الافتتاحية بين الدولة المضيّفة المكسيك وجنوب أفريقيا.