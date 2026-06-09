عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:6 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: آلاف المحتجين يقطعون الطريق المؤدي إلى ملعب الافتتاح

آلاف المتظاهرين يقطعون الطريق في مكسيكو سيتي (رويترز)
آلاف المتظاهرين يقطعون الطريق في مكسيكو سيتي (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: آلاف المحتجين يقطعون الطريق المؤدي إلى ملعب الافتتاح

آلاف المتظاهرين يقطعون الطريق في مكسيكو سيتي (رويترز)
آلاف المتظاهرين يقطعون الطريق في مكسيكو سيتي (رويترز)

قطع آلاف المتظاهرين، الثلاثاء، في مكسيكو سيتي شارعاً يؤدي إلى ملعب أزتيكا الذي يستضيف، الخميس، المباراة الافتتاحية لمونديال 2026 لكرة القدم، وفق ما أفاد صحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاءت الاحتجاجات التي قادتها مجموعة منشقة عن نقابة المعلمين، بعد أسبوع من مظاهرات وصفتها الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم بأنها «استفزاز».

احتجاجات المعلمين تشل العاصمة المكسيكية (رويترز)

وكانت الشرطة المكسيكية قد ضبطت عبوات متفجرة خلال احتجاجات معلمين في مكسيكو سيتي.

وأعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اكتشاف 59 عبوة ناسفة داخل حافلة تقل متظاهرين.

وتم اكتشاف العبوات قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال أرتورو ميدينا، وزير الدولة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية: «ندعم المظاهرات السلمية، لكن لا بد ألا يتم تعريض الجمهور للخطر باستخدام العبوات المتفجرة في أثناء الاحتجاجات».

ويتظاهر أعضاء باتحاد المعلمين الراديكالي «سي إن تي إي» منذ أيام من أجل سحب التعديل المثير للجدل على نظام التقاعد.

وأغلق المحتجون طرقاً رئيسية في مكسيكو سيتي وأقاموا خيمة في وسط المدينة التاريخي.

واندلعت اشتباكات، الأسبوع الماضي، بين المتظاهرين والشرطة.

ومن المقرر أن ينطلق كأس العالم في مكسيكو سيتي، الخميس، بحفل والمباراة الافتتاحية بين الدولة المضيّفة المكسيك وجنوب أفريقيا.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم المكسيك

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ألكسندر دوغو مدرباً جديداً للوريان الفرنسي

رياضة عالمية ألكسندر دوغو مدرباً للوريان الفرنسي (أ.ب)

ألكسندر دوغو مدرباً جديداً للوريان الفرنسي

أعلن نادي لوريان الفرنسي، الثلاثاء، تعيين ألكسندر دوغو مدرباً جديداً له، خلفاً لأوليفييه بانتالوني.

«الشرق الأوسط» (لوريان)
رياضة عربية الحكم الصومالي عمر عرتن (أ.ف.ب)
رياضة عربية

الحكم الصومالي عرتن: ضاع «أكبر أحلامي»

تحسر الحكم الصومالي عمر عرتن على ما اعتبره «أكبر أحلامه»، بعد منعه من الدخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مونديال 2026.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
رياضة عالمية فيكتور جيوكيريس مهاجم منتخب السويد (أ.ب)
رياضة عالمية

جيوكيريس: منتخب السويد أثبت أنه فريق عظيم بتأهله للمونديال

سلّط فيكتور جيوكيريس، مهاجم منتخب السويد، الضوء على بصمة غراهام بوتر مدرب الفريق، ونجاح بلاده في التأهل لكأس العالم.

«الشرق الأوسط» (فريسكو)
رياضة عالمية منتخب فلسطين تعادل مع نظيره القيرغيزي (رويترز)
رياضة عالمية

فلسطين تتعادل مع قيرغيزستان استعداداً لكأس آسيا

تعادل منتخب فلسطين مع نظيره قيرغيزستان بدون أهداف في مباراة ودية.

«الشرق الأوسط» (بيشكيك )
رياضة عالمية قائد المنتخب الألماني جوشوا كيميتش (رويترز)
رياضة عالمية

كيميتش: أتمنى أن يرغب كل لاعب ألماني في الفوز بالمونديال

طالب قائد المنتخب الألماني جوشوا كيميتش زملاءه في الفريق ببذل أقصى جهد ممكن في مباريات كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (وينستون-سالم)
الرياضة رياضة عالمية

ألكسندر دوغو مدرباً جديداً للوريان الفرنسي

ألكسندر دوغو مدرباً للوريان الفرنسي (أ.ب)
ألكسندر دوغو مدرباً للوريان الفرنسي (أ.ب)
  • لوريان: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوريان: «الشرق الأوسط»
TT

ألكسندر دوغو مدرباً جديداً للوريان الفرنسي

ألكسندر دوغو مدرباً للوريان الفرنسي (أ.ب)
ألكسندر دوغو مدرباً للوريان الفرنسي (أ.ب)

أعلن نادي لوريان الفرنسي، الثلاثاء، تعيين ألكسندر دوغو مدرباً جديداً له، خلفاً لأوليفييه بانتالوني.

وأعلن لوريان، في بيان له، أن دوغو وقع عقداً لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكان دوغو قد تولى قيادة أنجيه منذ مارس (آذار) 2023، وقاد الفريق للعودة إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي بنهاية موسم 2023 / 2024.

ولعب دوغو، المدافع السابق، أكثر من 400 مباراة احترافية في فرنسا مع أندية النجم الأحمر، وشاتورو، ولو هافر، وتروا، وأجاكسيو، وتور. ثم قاد أنجيه في 127 مباراة.

وقال دوغو: «نريد أن نلعب كرة قدم فعالة وطموحة، مدفوعة بهوية جماعية قوية».

وكان لوريان قد أعلن، في وقت سابق من هذا الموسم، أن بانتالوني رفض تمديد عقده.

وبعد هبوط الفريق عام 2024، تولى بانتالوني منصب المدير الفني، وساهم على الفور في عودة لوريان إلى دوري الدرجة الأولى، وأنهى لوريان الموسم الماضي في المركز العاشر في الدوري الفرنسي، بينما احتل أنجيه المركز الثالث عشر.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الفرنسي فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

جيوكيريس: منتخب السويد أثبت أنه فريق عظيم بتأهله للمونديال

فيكتور جيوكيريس مهاجم منتخب السويد (أ.ب)
فيكتور جيوكيريس مهاجم منتخب السويد (أ.ب)
  • فريسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • فريسكو: «الشرق الأوسط»
TT

جيوكيريس: منتخب السويد أثبت أنه فريق عظيم بتأهله للمونديال

فيكتور جيوكيريس مهاجم منتخب السويد (أ.ب)
فيكتور جيوكيريس مهاجم منتخب السويد (أ.ب)

سلّط فيكتور جيوكيريس مهاجم منتخب السويد الضوء على بصمة غراهام بوتر مدرب الفريق، ونجاح بلاده في التأهل لكأس العالم عبر الملحق الأوروبي.

لم يهز جيوكيريس الشباك خلال مشوار منتخب بلاده في المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، لكنه كان أبرز هداف في مشوار تأهل السويد.

في عام 2024، حقّق المهاجم السويدي الدولي رقماً قياسياً بتسجيله 9 أهداف في 6 مباريات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، منها رباعية في فوز عريض على أذربيجان بنتيجة 6 - صفر، ليرتقي بمنتخب بلاده للمستوى الثاني في هذه المسابقة القارية.

ورغم هذا الإنجاز عانى المنتخب السويدي كثيراً في مشواره بتصفيات كأس العالم، مكتفياً بحصوله على نقطتين فقط وتسجيل 4 أهداف، ليتذيل ترتيب مجموعته.

لكن النتائج المميزة للسويد في دوري الأمم أنقذت الفريق، إذ تأهل 12 فريقاً احتلت المركز الثاني في مجموعات التصفيات للمشاركة في الملحق الأوروبي، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تصدرت مجموعتها في دوري أمم أوروبا ممن لم يتأهلوا ضمن أول مركزين في مجموعات التصفيات.

وأسفر ذلك عن منح منتخبات آيرلندا الشمالية ومقدونيا الشمالية ورومانيا والسويد فرصة ثانية للتأهل لكأس العالم.

وبعد التأهل للملحق، كسر جيوكيريس صيام السويد عن التهديف الذي استمر 492 يوماً بتسجيله ثلاثية في شباك أوكرانيا بمباراة الدور قبل النهائي، قبل أن يسجل هدفاً جديداً ساهم في الفوز على بولندا بنتيجة 3 - 2 في نهائي الملحق.

وقال جيوكيريس عن هدفه الحاسم ضد بولندا: «كان شعوراً مذهلاً، وكنت فخوراً للغاية، لقد عشت مشاعر متباينة، وأنا سعيد للغاية لنفسي وللفريق بعد تأهلنا لكأس العالم، هذا الهدف يبقى ضمن أهم الأهداف التي سجلتها إن لم يكن الأهم على الإطلاق».

واستعاد المنتخب السويدي توازنه بعد التعاقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع المدرب الإنجليزي غراهام بوتر الذي سبق له العمل مع جيوكيريس في نادي برايتون.

وأعرب جيوكيريس عن سعادته الكبيرة ببصمة غراهام بوتر على منتخب بلاده.

وقال، في مقابلة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «نشر بوتر طاقة إيجابية، فلا يمكن التقليل من أهمية الترابط بين أعضاء الفريق سواء داخل الملعب أو خارجه».

واستطرد: «علينا الالتزام بالخطة وأسلوبنا في الملعب، والاستمتاع باللعب بقميص السويد، وإدراك أهمية كل مباراة للاعبين ولشعبنا بالكامل».

وواصل مهاجم آرسنال الإنجليزي: «نعلم تماماً أن فريقنا يضم لاعبين مميزين، ولم يحالفنا التوفيق في بعض المباريات على مستوى النتائج، وتغير قوام الفريق خلال العامين الماضيين، وانضمت إلينا مجموعة من الوجوه الجديد».

وختم جيوكيريس: «لذا فإننا بحاجة لوقت من أجل التأقلم، وأعتقد أن الانسجام زاد بيننا مع خوض بعض المباريات، وأثبتنا أننا فريق رائع».

مواضيع
الرياضة كرة القدم آرسنال كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

فلسطين تتعادل مع قيرغيزستان استعداداً لكأس آسيا

منتخب فلسطين تعادل مع نظيره القيرغيزي (رويترز)
منتخب فلسطين تعادل مع نظيره القيرغيزي (رويترز)
  • بيشكيك : «الشرق الأوسط»
TT
  • بيشكيك : «الشرق الأوسط»
TT

فلسطين تتعادل مع قيرغيزستان استعداداً لكأس آسيا

منتخب فلسطين تعادل مع نظيره القيرغيزي (رويترز)
منتخب فلسطين تعادل مع نظيره القيرغيزي (رويترز)

تعادل منتخب فلسطين مع نظيره قيرغيزستان بدون أهداف في مباراة ودية، الثلاثاء.

وسبق أن تعادل الفريقان بالنتيجة في مباراة ودية أخرى قبل ثلاثة أيام في إطار معسكر المنتخب الفلسطيني في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان.

ويستعد المنتخب الفلسطيني لخوض منافسات كأس أمم آسيا 2027 لكرة القدم، حيث سيلعب في المجموعة الأولى التي تضم السعودية منظم البطولة وسلطنة عمان والكويت.

أما منتخب قيرغيزستان فيلعب في المجموعة الثالثة التي تضم الصين وإيران وسوريا.

وفي ودية أخرى، تعادل منتخب طاجيكستان بنتيجة 1 - 1 مع الهند في إطار استعداده لخوض منافسات كأس آسيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا والعراق وسنغافورة.

وفازت إندونيسيا على موزمبيق بنتيجة 1 - صفر، بينما تعادلت الصين مع تايلاند بدون أهداف.

ويستعد المنتخب الإندونيسي لمواجهة اليابان وقطر وتايلاند ضمن منافسات المجموعة السادسة لكأس آسيا.

مواضيع
الرياضة كرة القدم دولة فلسطين كأس آسيا قيرغيزستان