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الرياضة رياضة عالمية

استقبال ترمب بصيحات استهجان في المباراة الثالثة بين نيكس وسبيرز

الرئيس الأميركي وقف لترديد نشيد البلاد (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي وقف لترديد نشيد البلاد (أ.ف.ب)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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استقبال ترمب بصيحات استهجان في المباراة الثالثة بين نيكس وسبيرز

الرئيس الأميركي وقف لترديد نشيد البلاد (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي وقف لترديد نشيد البلاد (أ.ف.ب)

استقبل عشاق كرة السلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، بصيحات استهجان عالية بعدما أصبح الرئيس الجمهوري أول رئيس أميركي حالي يحضر سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في المباراة الثالثة بين نيويورك نيكس وسان أنطونيو سبيرز.

وحضر ترمب ضيفاً على جيمس دولان، رئيس فريق نيكس، ووقف في مقصورة فاخرة في ملعب ماديسون سكوير غاردن، الذي يصف نفسه بأنها «أشهر ملعب مغلق في العالم»، مبتسماً بينما كانت الجماهير التي اكتظ بهم الملعب تهتف وتطلق صافرات استهجان عندما ظهر على الشاشة العملاقة في أثناء عزف النشيد الوطني.

حضر ترمب ضيفاً على جيمس دولان رئيس فريق نيكس

وشكل هذا الحادث أحدث فصل في علاقة ترمب المعقدة بمسقط رأسه السابق، حيث انتظر المشجعون الغاضبون في طوابير امتدت على طول أرصفة وسط مانهاتن مع اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية استعداداً لزيارة الرئيس.

ومع تقدم نيويورك 2-صفر في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات على سان أنطونيو سبيرز، كانت هذه المباراة النهائية الأولى لنيكس على أرضه منذ 27 عاماً لتصبح تذكرة المباراة الأكثر رواجاً في نيويورك، إذ دفع المشجعون آلاف الدولارات لدخول الملعب.

لكنّ الوجود الأمني المكثف أبطأ دخول حاملي التذاكر إلى الملعب، بينما كان على المسافرين والسياح أن ينتقلوا عبر متاهة من الأسوار المعدنية السوداء التي قيَّدت حركة المشاة حول الملعب.

شرطة نيويورك قالت إن حفل المشاهدة الجماعية للجماهير لم يتم بسبب مخاوف أمنية (أ.ف.ب)

وقال إيرول إسماعيل، أحد سكان بروكلين ومالك شركة للياقة البدنية، الذي حاول الدخول من عدة مداخل للوصول إلى الملعب: «أتمنى لو لم يكن هنا. إنه ليس مشجعاً حقيقياً وجعل الأمور سيئة فقط. انتظرنا هذا الحدث طوال حياتنا، وقد جعل الأمر يدور حوله مثل كل شيء آخر». فيما قال زهران ممداني، رئيس بلدية مدينة نيويورك، للصحافيين قبل المباراة، إنه اشترى تذكرة مباشرة من ماديسون سكوير غاردن مقابل نحو ألف دولار.

وكان ممداني وترمب ينتقد كل منهما المواقف السياسية للآخَر لكن لقاءاتهما كانت ودية.

واجتذبت المباراة قائمة مشجعي نيكس المعتادة من النخبة إلى «صف المشاهير»، بحضور المخرج سبايك لي وأسطورة فريق يانكيز ديريك جيتر والممثل الكوميدي بن ستيلر.

ويتمتع ترمب، المولود في كوينز، بعلاقة صعبة مع المدينة ذات الأغلبية الديمقراطية التي كان يعدها موطنه في السابق، وكان منتقداً صريحاً للنشاط السياسي داخل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين واتهمه بأنه أصبح «منظمة سياسية» وذلك عندما احتجَّ عدد من اللاعبين على الظلم العنصري في حركة «حياة السود مهمة» عام 2020.

يتمتع ترمب المولود في كوينز بعلاقة صعبة مع المدينة ذات الأغلبية الديمقراطية (أ.ف.ب)

وواجه هتافات وصافرات استهجان عندما حضر نهائي فردي الرجال في بطولة أميركا المفتوحة للتنس في «فلاشينغ ميدوز» في كوينز العام الماضي.

وفات عدد من حاملي التذاكر بداية المباراة عندما تسببت الإجراءات الأمنية المتعلقة بحضوره في حدوث ارتباك وبطء في الدخول.

وأدى حضور ترمب إلى تشديد الإجراءات الأمنية.

أدى حضور ترمب إلى تشديد الإجراءات الأمنية (أ.ف.ب)

وقالت إدارة شرطة نيويورك إن حفل المشاهدة الجماعية للجماهير الذي يُقام تقليدياً خارج الملعب لمباريات الأدوار الإقصائية لم يتم أمس بسبب مخاوف أمنية.

وقال عدد من الحاضرين لـ«رويترز إنهم رحّبوا بالرئيس بصفته مشجعاً لفريق نيكس لكنهم رفضوا الكشف عن أسمائهم.

وقال مشجعون آخرون إنهم سيأخذون ليلة راحة من السياسة.

وقال بن ويزنر، نائب المدير القانوني في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وهي منظمة رفعت عشرات الدعاوى القضائية ضد إجراءات إدارة ترمب: «كنت في ماديسون سكوير غاردن عام 1999 لمشاهدة خسارة نيكس أمام سبيرز في المباراة الخامسة. لن أدع الرئيس يقف حائلاً دون استمتاعي الليلة».

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تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعداداً لكأس العالم

المركز الإعلامي في الاتحاد قال إن من المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات تكون بغير ترتيب مسبق (الاتحاد المصري)
المركز الإعلامي في الاتحاد قال إن من المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات تكون بغير ترتيب مسبق (الاتحاد المصري)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعداداً لكأس العالم

المركز الإعلامي في الاتحاد قال إن من المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات تكون بغير ترتيب مسبق (الاتحاد المصري)
المركز الإعلامي في الاتحاد قال إن من المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات تكون بغير ترتيب مسبق (الاتحاد المصري)

أجرى لاعبو منتخب مصر الموجودون في مدينة سبوكين الأميركية، تحليلاً لكشف المنشطات، ضمن سلسلة من الإجراءات، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، أن هناك وفداً طبياً من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) حضر في مقر البعثة وقام بعمل تحليل لعدد من اللاعبين، وجاء الاختيار بشكل عشوائي.

وأضاف المركز: «من المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات للمنتخبات تكون بغير ترتيب مسبق، لأخذ عينات من اللاعبين في أي وقت قبل وخلال البطولات».

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة سبوكين، استعداداً لمواجهة بلجيكا المقرر لها يوم الاثنين المقبل، في الجولة الأولي من منافسات المجموعة السابعة بالمونديال.

ويشارك المنتخب المصري في كأس العالم للمرة الرابعة، بعد نسخ 1934 و1990 و2018؛ حيث أوقعته القرعة في المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات، برفقة منتخبات نيوزيلندا وإيران وبلجيكا.

ويبحث منتخب مصر، بقيادة مديره الفني المحلي حسام حسن، عن تحقيق انتصاره الأول في المونديال، والتأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

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الرياضة كرة القدم رياضة مصرية كأس العالم المنشطات في الرياضة مصر
الرياضة رياضة عالمية

كين حامل لواء الإنجليز للتتويج بالمونديال الثاني في التاريخ

هاري كين (رويترز)
هاري كين (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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كين حامل لواء الإنجليز للتتويج بالمونديال الثاني في التاريخ

هاري كين (رويترز)
هاري كين (رويترز)

يُعد هاري كين من أبرز المهاجمين في كرة القدم العالمية خلال العقد الأخير، ويمثل هدّاف بايرن ميونيخ الألماني رمزاً لطموحات الإنجليز في «كأس العالم 2026» في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

بدأ هاري كين مسيرته في فئة الصغار مع آرسنال، لكنه لم ينجح في لفت الأنظار إليه، ليرحل عن الفريق ويتعاقد معه توتنهام، الذي أعاره، بدوره، لعدد من الأندية مثل ميلوال وليستر سيتي ونورويتش سيتي، ثم استقر به المقام في صفوف الفريق الأول منذ عام 2013.

تميَّز كين بقدرات تهديفية استثنائية، سواء داخل منطقة الجزاء أم من خارجها، إضافة إلى قدرته على صناعة اللعب والتمرير لزملائه. هذا التطور الشامل جعله أكثر من مجرد مهاجم صريح، بل هو لاعب قيادي يعتمد عليه الفريق في اللحظات الحاسمة، كما أنه وصل مع توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2019 قبل الخسارة أمام ليفربول بهدفين دون رد.

وانتقل هاري كين إلى بايرن ميونيخ في عام 2023، ولم يحقق أي لقب في موسمه الأول، لكنه نجح في الفوز بلقب «الدوري الألماني» في الموسم التالي، وحطم الأرقام القياسية في تجربة بعيدة عن الملاعب الإنجليزية، وهو أمر غريب على اللاعبين الإنجليز الذين نادراً ما يغادرون بطولة دوري بلادهم، والأمثلة على ذلك قليلة في الوقت الحالي.

وأصبح هاري كين قائداً للمنتخب الإنجليزي منذ عام 2016، ولعب دوراً كبيراً في عودة المنتخب الإنجليزي ليكون واحداً من المنافسين على الألقاب الكبرى، سواء في «كأس العالم» أم «أمم أوروبا»، حيث وصل مع الفريق لما قبل نهائي «مونديال 2018» في روسيا، ثم وصل الفريق إلى نهائي «أمم أوروبا 2021» قبل الخسارة أمام إيطاليا في ملعب «ويمبلي» بضربات الترجيح، ثم خسر الفريق في نهائي البطولة نفسها مجدداً لكن في عام 2024 أمام إسبانيا.

كما تكرَّر الإخفاق في البطولات الكبرى، حيث خرج المنتخب من أدوار متقدمة دون تحقيق اللقب، مثل نسخة «مونديال 2022» في قطر، وهو ما جعل حُلم التتويج الدولي يظل هدفاً أساسياً في مسيرة كين.

ورغم هذه الإخفاقات، لم يفقد كين عزيمته، بل زادت رغبته في قيادة منتخب بلاده لتحقيق إنجاز تاريخي.

يُعرف كين بشخصيته الهادئة والقيادية، حيث يتحمل المسؤولية في اللحظات الصعبة، ويُظهر التزاماً كبيراً داخل الملعب وخارجه. كما أنه يُعد مثالاً للاعب المحترف الذي يسعى دائماً للتطور وتحسين مستواه، كما أنه لا يثير الجدل عبر وسائل الإعلام وهو صاحب نبرة متوازنة ورزينة في التصريحات.

ويُعد وجهاً مشرِّفاً للكرة الإنجليزية وأحد أبرز نجومها في العصر الحالي.

وفي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، سيسعى كين إلى تحقيق إنجاز جديد، بعد مرور 60 عاماً على الفوز باللقب الوحيد في «كأس العالم» عام 1966 في إنجلترا، ويتمنى أن يضاف اسمه إلى جانب أسماء نجوم وأساطير مثل بوبي تشارلتون وبوبي مور والحارس جوردون بانكس وغيرهم.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم فيفا أميركا
الرياضة رياضة عالمية

نوير يعود لتدريبات منتخب ألمانيا قبل انطلاق كأس العالم

مانويل نوير (أ.ف.ب)
مانويل نوير (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

نوير يعود لتدريبات منتخب ألمانيا قبل انطلاق كأس العالم

مانويل نوير (أ.ف.ب)
مانويل نوير (أ.ف.ب)

عاد مانويل نوير، حارس مرمى منتخب ألمانيا لكرة القدم، أخيراً لتدريبات فريقه، الذي بدأ استعداداته النهائية لـ«كأس العالم 2026» في معسكره التدريبي.

وبعد غيابه عن الملاعب 3 أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى، انضم نوير إلى المنتخب الألماني في الحصة التدريبية المفتوحة الوحيدة أمام 3 آلاف مشجع مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله إلى المعسكر آتياً من شيكاغو.

وبدا نوير (40 عاماً) في كامل لياقته البدنية، حيث شارك في التدريبات مع الحارسين الآخرين أوليفر باومان وألكسندر نوبل، بالإضافة إلى يوناس أوربيج.

وتنطلق بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعد غد الخميس، وتخوض ألمانيا مباراتها الأولى في المونديال يوم الأحد المقبل ضد منتخب كوراساو، بينما ستواجه كوت ديفوار والإكوادور في الجولتين التاليتين بالمجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات بالبطولة.

وكان نوير، الفائز بـ«كأس العالم 2014»، اعتزل اللعب دولياً في عام 2024، لكنه استُدعي مجدداً للقائمة النهائية لمنتخب ألمانيا في «مونديال 2026»، غير أنه غاب عن مباراتي الفريق الوديتين الأخيرتين استعداداً لكأس العالم ضد فنلندا في 31 مايو (أيار) الماضي بمدينة ماينز الألمانية، وضد منتخب الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي في شيكاغو الأميركية.

واختار يوليان ناغلسمان، مدربُ منتخب ألمانيا، حارسَ مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني خياراً أول لكأس العالم، مشيداً «بهيبته»، قائلاً إنه «خاض تجارب كثيرة» خلال مسيرته الطويلة مع الساحرة المستديرة.

وأوضح ناغلسمان أنه غير قلق من عدم لعب نوير أي مباراة تحضيرية قبل كأس العالم، مشيراً إلى أنه يرى أن خوضه مباراة ضد فريق غير مرشح للفوز هي البداية المثالية بالنسبة إليه.

وصرح ناغلسمان: «لو كان لديّ حارس مرمى يبلغ من العمر 22 عاماً، لكانت لديّ مشكلات أكبر. لكن مانويل خاض كثيراً من المباريات وتدرب كثيراً. إنه لا يحتاج إلى كثير من الاختبارات ليستعيد لياقته».

وشارك جميع اللاعبين في الحصة التدريبية التي استمرت 45 دقيقة، بمن فيهم أسان ويدراوجو الذي انضم الاثنين بديلاً متأخراً للنجم الشاب لينارت كارل، الذي تعرض للإصابة مؤخراً.

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