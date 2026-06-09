إيران تتهم الولايات المتحدة بسحب حصتها من تذاكر كأس العالم

اتهم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الثلاثاء، الولايات المتحدة، بسحب الحصة المخصصة له من تذاكر مباريات المنتخب في دور المجموعات بكأس العالم 2026، معتبراً أن الدولة المستضيفة المشاركة «تعرقل» حضور الجماهير الإيرانية، في ظل التوتر السياسي الحاد بين البلدين.

وتواجه إيران سلسلة من العقبات المرتبطة بمشاركتها في البطولة العالمية، من بينها رفض السلطات الأميركية منح تأشيرات دخول لبعض أفراد الطاقم المساند للمنتخب، وذلك في وقت لا تزال فيه العلاقات بين البلدين متوترة، عقب الحرب التي اندلعت بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

وقال الاتحاد الإيراني في بيان: «قبل أقل من 3 أيام على انطلاق كأس العالم 2026، أقدمت الولايات المتحدة مرة أخرى على اتخاذ إجراءات تعيق حضور المشجعين الإيرانيين إلى الملاعب التي تستضيف مباريات المنتخب الوطني الثلاث في دور المجموعات».

وأوضح الاتحاد أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنص على تخصيص 8 في المائة من تذاكر كل مباراة للاتحادات الوطنية المشاركة، على أن تتولى هذه الاتحادات توزيعها على جماهيرها عبر القنوات الرسمية.

وأضاف أن الاتحاد الإيراني بدأ فعلاً بيع تذاكر مباريات دور المجموعات أمام نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، وجميعها ستقام على الأراضي الأميركية، بعد تسلُّم الحصة المخصصة له، كما أن عدداً من المشجعين اتخذوا ترتيبات السفر والحضور استناداً إلى ذلك.

لكن البيان أشار إلى أنه «في خطوة مفاجئة، تم سحب الحصة الممنوحة للاتحاد الإيراني لكرة القدم، وأصبح الاتحاد في الظروف الحالية غير قادر على توفير تذكرة واحدة لمشجعي المنتخب الوطني».

ووصف الاتحاد الإيراني القرار بأنه «يتعارض مع الروح التي تحكم المنافسات الدولية ومبدأ المساواة بين الدول المشاركة»، مطالباً الاتحاد الدولي لكرة القدم والجهات المنظمة للبطولة بـ«الالتزام بمبادئ الحياد والعدالة والأنظمة المعتمدة، وتوفير الظروف اللازمة لحضور المشجعين الإيرانيين».

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من «فيفا» أو من الجهات المنظمة في الولايات المتحدة بشأن الاتهامات الإيرانية.

وتأتي هذه الشكوى ضمن سلسلة من الخلافات المرتبطة بمشاركة إيران في كأس العالم، بعدما أكدت طهران أن نحو 15 من الإداريين وأعضاء الوفد لم يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة بسبب مشكلات تتعلق بالتأشيرات.

كما دفعت التوترات المتصاعدة إيران إلى نقل مقر معسكرها التدريبي الخاص بالمونديال من مدينة توسان بولاية أريزونا إلى مدينة تيخوانا المكسيكية القريبة من الحدود الأميركية.

ويستهل المنتخب الإيراني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب نيوزيلندا في لوس أنجليس يوم 15 يونيو (حزيران)، قبل أن يلتقي بلجيكا في المدينة ذاتها يوم 21 يونيو، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة مصر في سياتل يوم 26 يونيو.