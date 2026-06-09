«وديّات المونديال»: إسبانيا تهزم بيرو بثلاثية

تغلبت إسبانيا على بيرو 3-1 أمس الاثنين في آخر مبارياتها الودية قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم، مما أتاح لآلاف المشجعين في بويبلا فرصة لمشاهدة أحد المرشحين للفوز باللقب قبل أيام من انطلاق البطولة.

وافتتح ميكل أويارزابال التسجيل بعد دقيقتين من البداية بتسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف بيدري النتيجة بعد مرور نصف ساعة ليضع الكرة في الشباك بعد تمريرة عرضية من فيران توريس.

وأضافت إسبانيا الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني عندما تسببت تمريرة عرضية من يريمي بينو في خطأ للحارس بيدرو جاييسي لتسكن الكرة شباكه، قبل أن يقلص خايرو بيليز الفارق لبيرو بتسديدة منخفضة.

وكانت حمى كأس العالم واضحة في جميع أنحاء الملعب، حيث سيطرت قمصان إسبانيا على المدرجات إلى جانب قمصان برشلونة، مما يعكس التمثيل القوي للنادي الكتالوني في تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي.

وكان مشجعو بيرو أقل عدداً، لكنهم ظلوا صاخبين طوال الليلة.

وحظي بيدري ورودري وفيران توريس بأعلى هتافات الجماهير التي انطلقت في أداء موجات مكسيكية في أنحاء الملعب.

واصطفت أكشاك بيع منتجات كأس العالم في الشوارع خارج الملعب، في حين لم تفلح الإجراءات الأمنية المشددة في إخفاء الأجواء الاحتفالية.

وتنطلق البطولة يوم الخميس المقبل.