عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:6 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«وديّات المونديال»: إسبانيا تهزم بيرو بثلاثية

احتفالية إسبانية بعد الهدف الثالث في شباك بيرو (رويترز)
احتفالية إسبانية بعد الهدف الثالث في شباك بيرو (رويترز)
  • بويبلا المكسيك : «الشرق الأوسط»
TT
  • بويبلا المكسيك : «الشرق الأوسط»
TT

«وديّات المونديال»: إسبانيا تهزم بيرو بثلاثية

احتفالية إسبانية بعد الهدف الثالث في شباك بيرو (رويترز)
احتفالية إسبانية بعد الهدف الثالث في شباك بيرو (رويترز)

تغلبت إسبانيا على بيرو 3-1 أمس الاثنين في آخر مبارياتها الودية قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم، مما أتاح لآلاف المشجعين في بويبلا فرصة لمشاهدة أحد المرشحين للفوز باللقب قبل أيام من انطلاق البطولة.

وافتتح ميكل أويارزابال التسجيل بعد دقيقتين من البداية بتسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف بيدري النتيجة بعد مرور نصف ساعة ليضع الكرة في الشباك بعد تمريرة عرضية من فيران توريس.

وأضافت إسبانيا الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني عندما تسببت تمريرة عرضية من يريمي بينو في خطأ للحارس بيدرو جاييسي لتسكن الكرة شباكه، قبل أن يقلص خايرو بيليز الفارق لبيرو بتسديدة منخفضة.

وكانت حمى كأس العالم واضحة في جميع أنحاء الملعب، حيث سيطرت قمصان إسبانيا على المدرجات إلى جانب قمصان برشلونة، مما يعكس التمثيل القوي للنادي الكتالوني في تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي.

وكان مشجعو بيرو أقل عدداً، لكنهم ظلوا صاخبين طوال الليلة.

وحظي بيدري ورودري وفيران توريس بأعلى هتافات الجماهير التي انطلقت في أداء موجات مكسيكية في أنحاء الملعب.

واصطفت أكشاك بيع منتجات كأس العالم في الشوارع خارج الملعب، في حين لم تفلح الإجراءات الأمنية المشددة في إخفاء الأجواء الاحتفالية.

وتنطلق البطولة يوم الخميس المقبل.

مواضيع
كأس العالم رياضة إسبانية رياضة إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

من فيدينيتش إلى وهبي... تعرّف على المدربين الذين قادوا المغرب في تاريخ المونديال

الرياضة 7 رجال خلف المقود المونديالي... كيف صاغت عقول المدربين الهوية الكروية للمغرب؟

من فيدينيتش إلى وهبي... تعرّف على المدربين الذين قادوا المغرب في تاريخ المونديال

من فيدينيتش إلى وهبي بمونديال 2026: رحلة 7 مدربين صاغوا أمجاد المغرب التاريخية بكأس العالم، بين واقعية الركراكي وثورة الحداثة التكتيكية.

كوثر وكيل (لندن)
رياضة سعودية يتوقع أن تشهد مواجهة الأخضر الودية إقبالاً جماهيريا كبيرا (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

تحضيرات مونديال 2026: تذاكر ودية الأخضر والسنغال بأسعار من 49 إلى 191 دولاراً

تحظى المواجهة الودية الأخيرة للمنتخب السعودي ونظيره السنغالي باهتمام وإقبال ملحوظ من الجاليات العربية وعشاق اللعبة في مدينة سان أنطونيو، حيث تأكد رسمياً أن أسعا

سعد السبيعي (أوستن )
رياضة سعودية جانب من التحضيرات الأخيرة للأخضر السعودي قبل ودية السنغال (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

تحضيرات مونديال 2026: قبل ودية السنغال... دونيس يركز على الاستحواذ والبناء السريع

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته الميدانية الأخيرة في معسكره الإعدادي بمدينة أوستن، استعداداً لخوض مواجهة ودية المرتقبة أمام نظيره منتخب السنغال.

سعد السبيعي (أوستن )
رياضة سعودية سلطان مندش قال إن معسكر الأخضر يسير وسط أجواء من التركيز والانضباط (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

مندش لـ«الشرق الأوسط»: التركيز عنوان معسكر الأخضر قبل المونديال

أكد سلطان مندش، لاعب المنتخب السعودي، أن معسكر الأخضر يسير وسط أجواء من التركيز والانضباط، مشيراً إلى أن اللاعبين استفادوا كثيراً من الوديتين السابقتين.

سعد السبيعي (أوستن )
رياضة سعودية عبد الإله العمري خلال الحصة التدريبية للأخضر (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

العمري لـ«الشرق الأوسط»: أفكار دونيس تصلنا عبر الفيديو والتدريبات

أكد عبد الإله العمري، مدافع المنتخب السعودي، أن جميع عناصر الأخضر يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

سعد السبيعي (أوستن )
الرياضة رياضة عالمية

بعد استبعاد حكم صومالي من المونديال... الفيفا لـ«الشرق الأوسط»: لسنا طرفاً في إجراءات الهجرة

الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان (أ.ف.ب)
الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان (أ.ف.ب)
TT
TT

بعد استبعاد حكم صومالي من المونديال... الفيفا لـ«الشرق الأوسط»: لسنا طرفاً في إجراءات الهجرة

الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان (أ.ف.ب)
الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان (أ.ف.ب)

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في رد رسمي على استفسار «الشرق الأوسط»، عن عدم تمكن الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان من المشاركة في استعدادات الحكام أو إدارة المباريات في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد رفض منحه إذن دخول إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح الاتحاد الدولي للعبة في رده على «الشرق الأوسط» أن الفيفا ليس طرفاً في إجراءات الهجرة الخاصة بالدول المستضيفة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بطلب التأشيرات، مشيراً إلى أن السلطات الرسمية أبلغته بأن الوضع القانوني للحكم أرتان لن يطرأ عليه أي تغيير في الوقت الحالي.

واختتم الفيفا توضيحه بالإشارة إلى أنه تماشياً مع الإجراءات المتبعة في بطولاته السابقة، فإن الحكومة المستضيفة هي التي تحدد في نهاية المطاف من يحق له الحصول على التأشيرة ومن يُسمح له بدخول أراضيها.

وواجه الحكم الدولي صدمة مفاجئة فور وصوله إلى الأراضي الأميركية، حيث رفضت السلطات هناك منحه إذن الدخول، وتمت إعادته لاحقاً إلى تركيا قبل أن يتأكد غيابه عن المونديال.

مواضيع
رياضة كرة القدم كأس العالم الصومال
الرياضة رياضة عالمية

الألمانية ماريا تعبر عن دهشتها لعدم حصولها على دعوة للمشاركة في «كوينز»

الألمانية تاتيانا ماريا (أ.ف.ب)
الألمانية تاتيانا ماريا (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الألمانية ماريا تعبر عن دهشتها لعدم حصولها على دعوة للمشاركة في «كوينز»

الألمانية تاتيانا ماريا (أ.ف.ب)
الألمانية تاتيانا ماريا (أ.ف.ب)

أعربت الألمانية تاتيانا ماريا، حاملة لقب بطولة كوينز للتنس، عن دهشتها لعدم حصولها على بطاقة دعوة للمشاركة في نسخة البطولة للعام الجاري، لكنها عبّرت أيضاً عن امتنانها للدعم الذي تلقته من أعضاء النادي اللندني.

وتألقت ماريا في 2025 عندما عادت منافسات التنس النسائي إلى كوينز لأول مرة منذ عام 1973، لتحقق لقب البطولة «فئة 500 نقطة»، وتحصل على عضوية فخرية مدى الحياة.

ومع ذلك لم تحصل اللاعبة الألمانية على بطاقة دعوة هذا العام بل ذهبت البطاقات الأربع للاعبات من بريطانيا، لتضطر ماريا للفوز بمباراتين، يوم الأحد، للتأهل للبطولة، مما أسعد ابنتيها شارلوت وسيسيليا.

وقالت ماريا للصحافيين، الاثنين: «كنت متأكدة من حصولي على بطاقة دعوة تقديراً لما قدمته العام الماضي، أو كنت أتمنى الحصول على هذه البطاقة».

وأضافت: «لقد حققت هذا الإنجاز العام الماضي وليس منذ خمس سنوات، كنت أتمنى العودة كبطلة، مما جعلني أتمنى الحصول على بطاقة دعوة».

وواصلت: «لقد فوجئت برسالة من مديرة البطولة لورا روبسون تفيد بمنح البطاقات الأربع للاعبات من بريطانيا، وأتفهم القرار، لكن من الصعب تقبله لأنني حاملة لقب هذه البطولة».

وحصل الرباعي البريطاني كاتي بولتر، وفران جونز، وهارييت دارت، والواعدة ميكا ستويسافليفيتش على بطاقات دعوة من روبسون ورابطة التنس البريطانية.

مواضيع
الرياضة تنس بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«وديّات المونديال»: هاتريك أوليسيه يقود فرنسا لاستعادة توازنها

ميكايل أوليسيه قاد فرنسا للفوز على إيرلندا الشمالية (أ.ف.ب)
ميكايل أوليسيه قاد فرنسا للفوز على إيرلندا الشمالية (أ.ف.ب)
  • فيلنوف-داسك: «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلنوف-داسك: «الشرق الأوسط»
TT

«وديّات المونديال»: هاتريك أوليسيه يقود فرنسا لاستعادة توازنها

ميكايل أوليسيه قاد فرنسا للفوز على إيرلندا الشمالية (أ.ف.ب)
ميكايل أوليسيه قاد فرنسا للفوز على إيرلندا الشمالية (أ.ف.ب)

استعاد المنتخب الفرنسي توازنه قبل توجهه إلى الولايات المتحدة لخوض مونديال 2026 الذي ينطلق، الخميس، بفوزه على ضيفه الإيرلندي الشمالي 3-1 بفضل ثلاثية لميكايل أوليسيه، الاثنين، في لقاء ودي استعدادي للنهائيات أقيم في فيلنوف-داسك بشمال البلاد.

في ظهوره الأخير على الأراضي الفرنسية كمدرب لمنتخب قاده إلى اللقب العالمي عام 2018 في روسيا وإلى الوصافة عام 2022 في قطر، بدأ ديدييه ديشان اللقاء بتشكيلته المثالية التي من المفترض أن يستهل بها المشوار المونديالي بعد ثمانية أيام أمام السنغال على ملعب «ميتلايف» في نيويورك.

وعاد إلى الفريق عثمان ديمبيلي بعدما غاب عن السقوط المفاجئ، الخميس الماضي، أمام كوت ديفوار 1-2 في نانت من أجل الحصول على بعض الراحة بعد خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا وفوزه به للمرة الثانية توالياً مع باريس سان جيرمان، ومدافع آرسنال الإنجليزي وليام صليبا بعد تعافيه من إصابة في الظهر، ليلعب على حساب إبراهيما كوناتيه.

وفي شوط أول سيطر عليه «الزرق» تماماً وحُرم قائدهم كيليان مبابي من معادلة رقم أوليفيه جيرو على رأس لائحة الهدافين (57 هدفاً) بسبب حالة تسلل (21)، كانت كلمة الفصل لنجم بايرن ميونيخ الألماني أوليسيه الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 43 بعدما سقطت الكرة أمامه إثر تسديدة غير موفقة من ديمبيلي.

وضرب أوليسيه مجدداً في بداية الشوط الثاني وعزز النتيجة بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعدما سقطت الكرة أمامه إثر رأسية غير موفقة لزميله ثيو هرنانديز (49).

وبعد جملة تبديلات طالت ديمبيلي وثيو هرنانديز وديزيري دوي وجولز كوندي، عادت إيرلندا الشمالية إلى اللقاء وقلّصت الفارق بعدما فقد البديل ريان شرقي الكرة لتصل إلى شاي تشارلز الذي مررها لباتريك كيلي، فسددها في الشباك (64).

لكن أوليسيه أكمل ثلاثيته في الدقيقة 74 بعدما توغل من الجهة اليمنى قبل أن يشق طريقه نحو الوسط، مطلقاً تسديدة يسارية من قرابة 20 متراً في الشباك بمساعدة القائم.

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة فرنسية كأس العالم فرنسا