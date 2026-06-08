بيريز يفوز في انتخابات نادرة ليمدد فترة رئاسته لـ«ريال مدريد»

نجح فلورنتينو بيريز في الصمود، خلال أول انتخابات رئاسية حقيقية لريال مدريد، منذ عقدين من الزمن، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، ليضمن بقاءه على رأس النادي الإسباني لأربع سنوات أخرى، لكن مع تأييد أكثر من ثلث الأعضاء المشاركين التصويت لمُنافسه الذي انتقد خططه المتعلقة بملكية النادي. وأعلنت قناة ريال مدريد التلفزيونية فوز قطب التشييد والبناء (79 عاماً)، في حين أقرّ مُنافسه، قطب الطاقة المتجددة إنريكي ريكيلمي، بالهزيمة، قبل أكثر من ساعة بقليل من إعلان النتائج الرسمية. وفاز بيريز بنسبة 65 في المائة من الأصوات، وفقاً للنتائج الرسمية للنادي، بينما حصل ريكيلمي على 35 في المائة من إجمالي عدد الأصوات البالغ 33555 عضواً أدلوا بأصواتهم في ملعب ريال مدريد للتدريب في بالديبيباس على مشارف مدريد، أمس الأحد. وقال ريكيلمي، للصحافيين: «أودّ أن أهنئ حملة فلورنتينو بيريز على الانتصار. لن يمر ريال مدريد 20 عاماً أخرى دون انتخابات». كان بيريز قد دعا إلى إجراء الانتخابات، في 12 مايو (أيار) الماضي، رغم أنه لا يزال أمامه عامان في ولايته، بعد موسم ثان على التوالي دون ألقاب للنادي الحائز لقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة، مع احتفاظ غريمه اللدود برشلونة بلقب «الدوري الإسباني». ووصف النتيجة في خطاب النصر، الذي ألقاه في فندق بالعاصمة الإسبانية، بأنها «استثنائية»، وقال إن ريال مدريد «قدم مثالاً للعالم في الشفافية والانسجام». وأضاف بيريز: «كان يوماً عظيماً لريال مدريد. فزنا على جميع الأصعدة، وفي كل الفئات العُمرية. حققنا ثاني أفضل نتيجة في تاريخ انتخابات ريال مدريد». وتولَّى بيريز رئاسة ريال مدريد، لأول مرة في عام 2000، وجدَّد ولايته 5 مرات منذ عام 2009 دون منافس. ولم يُجرِ النادي انتخابات رئاسية رسمية منذ 2006، عندما فاز رامون كالديرون بفارق طفيف. وفي الفترة التي سبقت انتخابات أمس، وعد بيريز بتعيين مدرب بنفيكا، جوزيه مورينيو، وقال إنه سينفق 150 مليون يورو على لاعب لم يذكر اسمه سيجري الكشف عنه غداً الثلاثاء، وهو مبلغ سيشكل رقماً قياسياً للنادي. كما قال إن المدافعين إبراهيما كوناتي ودينزل دمفريس سيكونان أولى صفقاته في حال فوزه. وأقر بنفيكا باهتمام بيريز بمدربه مورينيو، في بيانٍ موجَّه إلى هيئة تنظيم السوق البرتغالية «سي إم في إم»، قائلاً إن أي خطوة لتعيين المدرب البرتغالي ستتطلب دفع 15 مليون يورو لإنهاء عقده.
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بيريز يفوز في انتخابات نادرة ليمدد فترة رئاسته لـ«ريال مدريد» https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5281596-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%80%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
بيريز يفوز في انتخابات نادرة ليمدد فترة رئاسته لـ«ريال مدريد»
بيريز يفوز في انتخابات نادرة ليمدد فترة رئاسته لـ«ريال مدريد»
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