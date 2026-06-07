«رولان غاروس»: سينياكوفا وتاونسند تفوزان بلقب «زوجي السيدات»

واصلت التشيكية كاترينا سينياكوفا والأميركية تايلور تاونسند تألقهما في منافسات «الزوجي» بالبطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، بعدما تُوجتا بلقب «زوجي السيدات» في «بطولة فرنسا المفتوحة - رولان غاروس» الأحد.

احتاجت سينياكوفا وتاونسند إلى ساعة و32 دقيقة للفوز بالمباراة (رويترز)

وتغلب الثنائي، متصدر التصنيف في منافسات الزوجي بالبطولة، على الزوجي المكون من الكازاخية آنا دانيلينا والصربية ألكسندرا كرونيتش (المصنف الثاني)، بنتيجة 6 - 2 و7 - 5، في المباراة النهائية للبطولة، المقامة على الملاعب الرملية بالعاصمة الفرنسية باريس.

آنا دانيلينا والصربية ألكسندرا كرونيتش (أ.ف.ب)

واحتاجت سينياكوفا وتاونسند إلى ساعة و32 دقيقة للفوز بالمباراة والتتويج باللقب، ليعززا هيمنتهما بين أفضل فرق الزوجي هذا الموسم.

ويعدّ هذا اللقبَ الـ11 لسينياكوفا في مسابقات «غراند سلام»، بينما هو الثالث في مسيرة تاونسند، وفق ما أفاد به الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«رابطة لاعبات التنس المحترفات».

سبق لسينياكوفا وتاونسند أن فازتا بلقب «زوجي السيدات» في بطولة «ويمبلدون» (أ.ف.ب)

وسبق لسينياكوفا وتاونسند أن فازتا بلقب «زوجي السيدات» في «بطولة إنجلترا المفتوحة - ويمبلدون» و«بطولة أستراليا المفتوحة»، ضمن مسابقات «غراند سلام».

هذا هو اللقب الـ11 لسينياكوفا في مسابقات «غراند سلام» بينما يعدّ الثالث في مسيرة تاونسند (أ.ف.ب)

كما أنه اللقب الرابع لسينياكوفا في بطولة «رولان غاروس»، بعد فوزها سابقاً في باريس بلقب «زوجي السيدات» مع مواطنتها باربورا كريتشيكوفا عامي 2018 و2021، وكذلك مع النجمة الأميركية كوكو غوف عام 2024.

أما بالنسبة إلى تاونسند، فهذا هو لقبها الأول في «بطولة فرنسا» بعد حصولها على المركز الثاني مع الكندية ليلى فيرنانديز عام 2023.