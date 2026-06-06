وديّات المونديال: ألمانيا تهزم الولايات المتحدة بثنائية

حقق المنتخب الألماني فوزاً معنوياً مهماً على مضيفه المنتخب الأميركي بنتيجة 2-1، السبت، في شيكاغو، خلال آخر مبارياته الودية استعداداً لخوض منافسات كأس العالم 2026.
وعلى ملعب سولجر فيلد، دخل منتخب ألمانيا المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل بعد دقيقتين فقط، عندما نفذ جوشوا كيميش ركلة حرة متقنة ارتقى لها كاي هافيرتز وحولها برأسه إلى الشباك الأميركية.
ورغم البداية الألمانية القوية، تمكن أصحاب الأرض من العودة إلى أجواء اللقاء في الدقيقة 37 عبر أنتوني روبنسون، الذي استغل كرة مرتدة من الدفاع الألماني وسددها بقوة تحت العارضة ليعيد التعادل إلى النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الألماني ضغطه بحثاً عن هدف الفوز، لينجح ليروي ساني في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 57 بعد هجمة جماعية منظمة أنهاها بتسديدة متقنة في الزاوية البعيدة.
وحاول المنتخب الأميركي العودة مجدداً إلى المباراة، لكن التبديلات الكثيرة التي أجراها المدرب ماوريسيو بوكيتينو أثرت على انسجام الفريق خلال الدقائق الأخيرة، خصوصاً بعد خروج أنتوني روبنسون مصاباً.
في المقابل، استفاد المنتخب الألماني من التغييرات التي أجراها المدرب يوليان ناغلسمان، حيث حافظ الفريق على توازنه وسيطرته، وكاد أن يضيف هدفاً ثالثاً عبر نديم أميري في الدقيقة 83، فيما تألق الحارس أوليفر باومان في التصدي لمحاولة خطيرة من جو سكيلي.
وحافظ "المانشافت" على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق فوزاً يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق البطولة.
وتستهل ألمانيا مشوارها في كأس العالم بمواجهة كوراساو في 14 حزيران ضمن منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم أيضاً ساحل العاج والإكوادور، فيما تأمل كتيبة ناغلسمان في استعادة أمجادها العالمية وتحقيق اللقب الخامس في تاريخها، والأول منذ تتويجها في مونديال البرازيل عام 2014.