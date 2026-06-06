أندرييفا تشيد بخفالينسكا وتشكر نفسها عقب فوزها برولان غاروس

أشادت الروسية ميرا أندرييفا المصنفة الثامنة بمنافستها «الصعبة» مايا خفالينسكا، وشكرت نفسها بعد أن تغلبت بسهولة على اللاعبة البولندية المتأهلة من التصفيات في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، السبت، لتفوز بأول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى.

وفازت أندرييفا (19 عاماً) بنتيجة 6 - 3 و6 - 2 لتصبح أصغر بطلة لفرنسا المفتوحة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ومازحت بأنها لا ترغب في مواجهة خفالينسكا مرة أخرى.

وقالت أندرييفا خلال الاحتفال توزيع الجوائز: «أنتِ منافسة صعبة للغاية. لا أرغب في مواجهتك مرة أخرى. لا، لا بأس. آمل أن نلعب عدداً من النهائيات في المستقبل».

وأضافت: «كان الفوز بهذه البطولة حلماً كبيراً بالنسبة لي. لا أصدق أنني أحمل هذه الكأس».

وشكرت أندرييفا فريقها، بمن في ذلك مدربتها ووصيفة بطلة فرنسا المفتوحة لعام 2000 كونشيتا مارتينيز.

وأضافت: «أحياناً أكون صعبة المراس ويصعب تحملي. شكراً لكم على دفعكم لي دائماً إلى أقصى حدودي، شكراً لكم على إجباري على العمل عندما لا أرغب في ذلك».

وتابعت: «شكراً أيضاً لكونشيتا على مشاركتها خبرتها وإسداء النصائح لي. شكراً لجميع أعضاء فريقي، وشكر خاص لوالديّ على ثقتهما بي. أبي يشاهد المباراة على التلفزيون».

وأضافت: «أخيراً وليس آخراً، أود أن أشكر نفسي على إيماني بقدراتي وبذل 100 في المائة من جهدي دائماً، حتى عندما كان الأمر صعباً، وعلى محاولتي أن أكون أفضل بصفتي شخصاً ولاعبة، وخوض معارك نفسية عديدة».

وتابعت: «أنا وحدي أعرف مدى صعوبة الأمر، ومدى توتري. شكراً لنفسي على العمل الجاد وبذل قصارى جهدي».

وأشادت خفالينسكا (24 عاماً) بمنافستها واعتذرت عن هزيمتها بمجموعتين متتاليتين.

وقالت خفالينسكا: «تهانينا لميرا فهي لاعبة رائعة، شابة وموهوبة للغاية، الأمر مزعج للغاية. تهانينا لفريقك أيضاً على العمل الرائع، ونتمنى لك كل التوفيق في المستقبل».

وأضافت: «أتمنى لو كان بإمكاننا مشاهدة مباراة أفضل اليوم، لكن ميرا لاعبة رائعة جداً، لذا أعتقد أن هذا خطؤها. بذلت قصارى جهدي وأنا آسفة. لن أنسى هذه الأسابيع الثلاثة أبداً».

وأضافت: «باريس ستبقى في قلبي إلى الأبد. شكراً».