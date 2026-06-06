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الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: سكالوني متفائل بشأن استعادة ميسي جاهزيته

سكالوني وميسي خلال التحضيرات (أ.ف.ب)
سكالوني وميسي خلال التحضيرات (أ.ف.ب)
  • تكساس: «الشرق الأوسط»
TT
  • تكساس: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: سكالوني متفائل بشأن استعادة ميسي جاهزيته

سكالوني وميسي خلال التحضيرات (أ.ف.ب)
سكالوني وميسي خلال التحضيرات (أ.ف.ب)

قطع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خطوة جديدة في طريق تعافيه، وقد يشارك لبضع دقائق في المباريات الودية المقبلة استعداداً لكأس العالم لكرة القدم، بحسب ما قال مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني الجمعة.

وقال سكالوني (48 عاماً): «ليو بحالة جيدة، وقد تدرّب جزئياً مع المجموعة، ولم يعد يتدرّب منفرداً بالكامل».

وأضاف: «من الممكن أن يلعب لبضع دقائق في المباريات الودية. سنرى إن كان ذلك في مباراة الغد أو التي تليها. هو أفضل بكثير، وهذا يطمئننا».

ويواجه منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، منتخب هندوراس في «كوليدج ستيشن» بولاية تكساس السبت، ثم آيسلندا الثلاثاء في أوبورن بولاية ألاباما.

ويواجه الجهاز الطبي للمنتخب الأرجنتيني تحدياً كبيراً، في مقدمته نجمه ميسي، الذي تعرّض لإصابة في وتر أخيل الأيسر خلال المباراة الأخيرة لإنتر ميامي.

وبسبب تأثره بالإصابة، لم يكن من المقرر في البداية أن يشارك المهاجم البالغ 38 عاماً، أمام هندوراس.

وفي خط الدفاع، يواصل الظهيران الأيمنان ناهويل مولينا وغونسالو مونتييل، التعافي من تمزقات عضلية، فاستدعى الجهاز الفني أغوستين غياي ونيكولاس كابالدو لتعويضهما في هاتين المباراتين الوديتين.

كما أكد سكالوني أن الحارس خوان موسو (أتلتيكو مدريد) سيكون أساسياً أمام هندوراس، في ظل إصابة الحارس الأول إيميليانو مارتينيس (أستون فيلا الإنجليزي) بكسر في إصبع البنصر بيده اليمنى خلال الإحماء قبل نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أمام فرايبورغ الألماني.

وقرر الجهاز الطبي إراحة مارتينيس في هاتين المباراتين الوديتين، على أن يكون متاحاً لمباراة الأرجنتين الأولى في مونديال 2026 أمام الجزائر في 16 يونيو (حزيران) بـ«كانساس سيتي».

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الرياضة رياضة عالمية

«جائزة المجر للموتو جي بي»: مارك ماركيز أول المنطلقين

مارك ماركيز متسابق دوكاتي ينطلق أولاً في المجر (أ.ف.ب)
مارك ماركيز متسابق دوكاتي ينطلق أولاً في المجر (أ.ف.ب)
  • بودابست: «الشرق الأوسط»
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  • بودابست: «الشرق الأوسط»
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«جائزة المجر للموتو جي بي»: مارك ماركيز أول المنطلقين

مارك ماركيز متسابق دوكاتي ينطلق أولاً في المجر (أ.ف.ب)
مارك ماركيز متسابق دوكاتي ينطلق أولاً في المجر (أ.ف.ب)

تجاوز مارك ماركيز حادث السقوط الذي تعرض له خلال التجارب التأهيلية، لينتزع مركز الانطلاق الأول للمرة الثانية توالياً في سباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية السبت، متفوقاً على مواطنه الإسباني بيدرو أكوستا على حلبة بالاتون بارك.

وبدا في البداية أن سقوط متسابق دوكاتي المبكر سيمنح أكوستا أفضلية الانطلاق أولاً، غير أن تراجع الأداء في القطاع الأخير أبقى متسابق «كيه تي إم» في المركز الثاني، فيما عاد ماركيز بقوة ليحسم الصدارة.

وأكمل فيرمين ألديغير متسابق غريسيني ريسنغ، الصف الأمامي، في حين عزز ماركيز موقعه بزمن لفة سريعة بلغ دقيقة و36.785 ثانية، موجهاً رسالة واضحة إلى منافسيه. وقال ماركيز: «حاولت أن أكون أكثر شراسة هذا الصباح، وأن أستثمر طاقتي بشكل أكبر. أمس كنت أقود بأسلوب حذر، محاولاً الحفاظ على الإيقاع». وأضاف: «اليوم بذلت أقصى ما لدي. الانطلاق من المقدمة سيكون عاملاً مساعداً، لكن المنافسة على الفوز لن تكون سهلة على مدار السباق. سنرى إن كنا قادرين على المنافسة على منصة التتويج، فالبداية تلعب دوراً مهماً».

ويجسد هذا الإنجاز عودة قوية لماركيز الذي خضع الشهر الماضي لجراحة مزدوجة في الكتف والقدم. وقال مدير فريق دوكاتي دافيدي تاردوتسي: «نعلم أن اللفة الواحدة ليست المشكلة، لكن السباق قصة مختلفة. جسده كان بحاجة إلى وقت للتعافي».

وجاء فابيو دي جيانانتونيو متسابق «في آر 46» في المركز الرابع، رغم تعرضه لحادث في المنعطف الأول بالموقع ذاته الذي سقط فيه ماركيز. وضم الصف الثاني الإيطاليين فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي، وماركو بيتسيكي متصدر البطولة من فريق أبريليا، بينما حل خورخي مارتن، صاحب المركز الثاني في الترتيب العام وزميل بيتسيكي في المركز الثامن.

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الرياضة سباق للدراجات المجر
الرياضة رياضة عالمية

إيران تُندد بـ«معاملة تمييزية» من الولايات المتحدة بعد رفض عدة تأشيرات

تمييز في منح تأشيرات أميركا للاعبي وجهاز منتخب إيران (أ.ب)
تمييز في منح تأشيرات أميركا للاعبي وجهاز منتخب إيران (أ.ب)
  • طهران: «الشرق الأوسط»
TT
  • طهران: «الشرق الأوسط»
TT

إيران تُندد بـ«معاملة تمييزية» من الولايات المتحدة بعد رفض عدة تأشيرات

تمييز في منح تأشيرات أميركا للاعبي وجهاز منتخب إيران (أ.ب)
تمييز في منح تأشيرات أميركا للاعبي وجهاز منتخب إيران (أ.ب)

انتقدت إيران، السبت، الولايات المتحدة، الدولة المشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم، لما وصفته بـ«المعاملة التمييزية» لعدم منحها تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الإيراني لحضور البطولة.

وتساءلت السفارة الإيرانية بتركيا في منشور عبر منصة «إكس»: «لماذا لا تُعلنون رفض منح التأشيرات لعدد كبير من أعضاء الجهاز الإداري والتنفيذي والمستشارين الفنيين وغيرهم ممن يُعدّون جزءاً لا يتجزأ من أي منتخب وطني لكرة القدم؟»، في إشارة إلى إعلان سابق للسفير الأميركي لدى تركيا توم برّاك بمنح تأشيرات دخول للاعبين.

وأضافت السفارة: «لقد صعّدتم الآن المعاملة التمييزية المتعمدة ضد المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى أعلى مستوياتها».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم أخبار إيران إيران أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«وديّات المونديال»: كندا تختتم تحضيراتها بتعادل مع آيرلندا

جانب من مباراة كندا وآيرلندا الودية (رويترز)
جانب من مباراة كندا وآيرلندا الودية (رويترز)
  • مونتريال: «الشرق الأوسط»
TT
  • مونتريال: «الشرق الأوسط»
TT

«وديّات المونديال»: كندا تختتم تحضيراتها بتعادل مع آيرلندا

جانب من مباراة كندا وآيرلندا الودية (رويترز)
جانب من مباراة كندا وآيرلندا الودية (رويترز)

تعادل المنتخب الكندي مع نظيره الآيرلندي 1-1، الجمعة، في مونتريال، في آخر مباراة تحضيرية له قبل كأس العالم، إذ يطمح إلى حصد أولى نقاطه في البطولة وبلوغ الدور الثاني.

وباعتباره أحد البلدان المضيفة المشاركة في التنظيم، أنهى منتخب كندا استعداداته للمونديال بتعادل، بعدما كان قد تغلب الأحد على أوزبكستان 2-0، وهي بدورها من المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

وبأسلوب سريع ونزعة هجومية، افتتح أصحاب الأرض التسجيل إثر ركلة ركنية نفذها ستيفن أوستاكيو وحولها المدافع الآيرلندي جايك أوبراين بالخطأ إلى مرمى فريقه (23).

وعاد المنتخب الآيرلندي في الشوط الثاني عبر ركلة جزاء نفذها تروي باروت، تصدى لها الحارس الكندي ماكسيم كريبو، قبل أن يتابعها تشيدوزي أوغبيني إلى الشباك (61).

وفي الدقائق الأخيرة، أنقذ الحارس الأول لـ«الحمر» فريقه بتصديه على مرحلتين لتسديدة قريبة من مايسون ميليا (83).

وقال مدرب كندا الأميركي جيسي مارش: «من الواضح أننا كنا نود تسجيل مزيد من الأهداف وتحقيق الفوز، لكنني أعتقد أن الطاقة منذ صافرة البداية، وطريقة مقاربة المباراة، والأفكار في اللعب، كانت جيدة جداً».

وأضاف: «رأيت فريقاً يلعب بحرية وبشكل صحيح»، معرباً عن ارتياحه، ومؤكداً أن «هذه المجموعة قوية وملتزمة».

وأوقعت القرعة كندا في مجموعة ثانية تبدو في المتناول، تضم البوسنة وقطر وسويسرا، المرشحة الأبرز لانتزاع الصدارة.

وسيخوض المنتخب الكندي مباراته الأولى في 12 يونيو (حزيران) في تورونتو أمام البوسنة والهرسك. وفي هذا اللقاء، من المرجح أن يفتقد جيسي مارش مجدداً قائده، الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ ألفونسو ديفيس (25 عاماً)، المصاب منذ مايو (أيار)، الذي لم يلتحق بزملائه إلا في أواخر الشهر من دون أن يشارك في المباراتين الأخيرتين.

ويتمثل هدف المدرب في تحقيق أول فوز لكندا في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، إذ خسر «كانوكس» المباريات الست التي خاضوها في مونديالي 1986 في المكسيك و2022 في قطر، وبلوغ الدور الأول، ولمَ لا إنهاء دور المجموعات في الصدارة لخوض مباراة ثمن النهائي على أرضه.

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