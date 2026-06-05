«الدوري الإيطالي»: إنتر ميلان يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة مونزا

يستهل فريق إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بمواجهة فريق مونزا، الصاعد حديثاً.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن مباريات الموسم المقبل، الجمعة.

ويحلّ نابولي، الوصيف، ضيفاً على جيرونا في الجولة الأولى، فيما يحلّ ميلان ضيفاً على تورينو، فيما يلعب يوفنتوس مع فروسينوني، وصيف دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ويلتقي كومو، الذي احتل المركز الرابع في الموسم المنقضي، مع أودينيزي، ويستضيف روما فريق فيورنتينا.

ويبدأ الموسم الجديد يوم 23 أغسطس (آب)، ويستمر حتى 30 مايو (أيار). وستقام جولتان في منتصف الأسبوع يومي 28 أكتوبر (تشرين الأول) و6 يناير (كانون الثاني)، فيما لن تقام مباريات في عطلة نهاية الأسبوع يوم 26 ديسمبر (كانون الأول) بسبب عيد الميلاد.

وتأتي أولى المباريات بين الفرق الكبرى في الجولة الثالثة، حينما يستضيف إنتر ميلان فريق نابولي، ويحل ميلان ضيفاً على يوفنتوس.

وتقام أول مباراة ديربي بين إنتر ميلان وميلان في الجولة العاشرة، التي تبدأ منافستها في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، التي تشهد مواجهة بين نابولي ويوفنتوس.

وتقام أولى مباريات ديربي روما، بين روما ولاتسيو، في عطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ يوم 13 ديسمبر .

في آخر جولة من الموسم، يلتقي إنتر ميلان مع مضيّفه ساسولو، ويستضيف نابولي فريق أتالانتا، فيما يلعب ميلان مع أودينيزي، ويلتقي يوفنتوس مع فروسينوني.