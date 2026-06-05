ميسي يزيّن تشكيلة «كل النجوم» للدوري الأميركي

تيلور تودّع حلبة الملاكمة بأسلوب مثالي

ستحظى النجمة الآيرلندية كاتي تيلور بنهاية مثالية لمسيرتها الحافلة، حيث تستعد أسطورة الملاكمة لاعتزال الرياضة في استاد كروك بارك الشهير في دبلن، في مواجهة مرتقبة تعد بنهاية مثيرة لأحد أعظم المشاوير الرياضية في تاريخ اللعبة.

وستواجه البطلة بلا منازع في وزن فوق الخفيف، البالغة من العمر 39 عاماً، الفرنسية فلورا بيلي في الاستاد الذي يتسع لـ82 ألف متفرج، لتحقق بذلك حلماً عبّرت عنه لأول مرة في فبراير (شباط) الماضي، عندما أعلنت عن رغبتها في الاعتزال بعد خوض نزال أخير في دبلن.

وتسعى تيلور أيضاً لتصبح بطلة بلا منازع للمرة الثالثة في 5 سبتمبر (أيلول) المقبل عندما تواجه الفرنسية بيلي (28 عاماً)، التي تمتلك سجلاً يشمل 12 انتصاراً دون أي هزيمة.

وقالت تيلور، الجمعة: «يبدو هذا بمثابة الطريقة المثالية لإنهاء مسيرتي، بأن أصبح بطلة بلا منازع مجدداً في استادنا الوطني الذي يحتل مكانة خاصة في قلوب الآيرلنديين».

وأضافت: «أنا ممتنة جداً لتحقق هذا الأمر، ولا يمكنني أن أشكر أبناء هذا البلد بما يكفي على الدعم الذي حظيت به على مدار سنوات».

ويحمل الاستاد الذي تقام عليه الألعاب الغيلية، وهي الرياضات التقليدية الآيرلندية، أهمية خاصة للبطلة الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية في لندن 2012، التي وصفت الملعب بأنه «كاتدرائية الرياضة الآيرلندية».

وتابعت تيلور: «أعدنا الملاكمة بالفعل إلى كروك بارك. كان هذا الهدف على قائمة أمنياتي المهنية، خاصة في الأشهر القليلة الماضية، لكن هذا الأمر يفوق خيالي».

واستطردت: «ستكون هذه اللحظة الأكثر تميزاً في مسيرتي بأكملها. أن أحظى بفرصة نزال في استاد كروك بارك الممتلئ عن آخره، وهو الموقع الأكثر شهرة لدينا، إنه بالفعل كاتدرائية الرياضة الآيرلندية».

ولم تخض تيلور، التي تمتلك سجلاً احترافياً رائعاً يضم 25 انتصاراً مقابل هزيمة واحدة، أي نزال منذ فوزها على أماندا سيرانو في المواجهة الثالثة بينهما بنيويورك في يوليو (تموز) الماضي.

وكانت الخسارة الوحيدة على الصعيد الاحترافي لتيلور أمام شانتيل كاميرون في عام 2023، قبل أن تثأر لهزيمتها وتفوز عليها في نزال الإعادة في وقت لاحق من العام ذاته.

وتوقع إيدي هيرن، مروج المباريات، أن يجذب هذا الحدث «أكبر حضور جماهيري في تاريخ الرياضة النسائية لرياضية في لعبة فردية» مستذكراً مسيرة تيلور الاستثنائية.

وقال هيرن: «بالنظر إلى مسيرتها، بدءاً من إرسالها رسالة مباشرة تقول فيها إنها تريد الاحتراف، وصولاً إلى نزالاتها أمام سيرانو ومواجهاتها أمام كاميرون، كانت الرحلة لا تصدق».