ميسي يزيّن تشكيلة «كل النجوم» للدوري الأميركي

اختير الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، الجمعة، ضمن تشكيلة اللاعبين الـ11 الأوائل في الدوري الأميركي لكرة القدم للمشاركة في مباراة كل النجوم المقبلة، المقرر إقامتها، الشهر المقبل، في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية.
وسيواجه منتخب نجوم الدوري الأميركي، الذي يضم على الأقل 5 لاعبين مشاركين في كأس العالم، فريقاً من نجوم الدوري المكسيكي في 29 يوليو (تموز) المقبل.
وجرى اختيار قائمة «أفضل 11 لاعباً» في الدوري الأميركي عبر تصويت مشترك بين اللاعبين والجماهير ووسائل الإعلام، وضمت 5 لاعبين مشاركين في كأس العالم، وهم: ميسي، والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لاعب لوس أنجليس إف سي، والأميركيان تيم ريم لاعب شارلوت، وسيباستيان برهالتر لاعب فانكوفر، إضافة إلى الجنوب إفريقي مبيكيزيلي مبوكازي لاعب شيكاغو.
كما ضمت القائمة الأولية حارس المرمى برايان شواكي (ناشفيل)، والمدافعين أنطوني ماركانيش (مينيسوتا يونايتد) والهندوراسي آندي ناحار (ناشفيل)، ولاعبي الوسط زافيير غوزو (ريال سالت ليك)، والألماني هاني مختار (ناشفيل)، إضافة إلى المهاجم البلجيكي هوغو كويبرز (شيكاغو).
ويُعد مبوكازي ثاني لاعب من جنوب أفريقيا يتم اختياره لمباراة كل النجوم في الدوري الأميركي بعد دوكتور كومالو عام 1996، بينما أصبح سون ثاني كوري جنوبي يشارك في هذه المباراة بعد المدرب الحالي لمنتخب كوريا الجنوبية ولاعب لوس أنجليس غالاكسي السابق هونغ ميونغ-بو عام 2003.
ومن المقرر أن تضم التشكيلة النهائية لنجوم الدوري الأميركي أيضاً 13 لاعباً يختارهم مدرب الفريق دين سميث، مدرب شارلوت المضيف، إضافة إلى لاعبين اثنين يختارهما مفوض الدوري دون غاربر.