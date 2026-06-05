خلدون المبارك يعتزم «البوح بكل شيء» بعد صدور الحكم في تهم مان سيتي

يعتزم الرئيس الإماراتي لمانشستر سيتي، خلدون المبارك، «البوح بكل شيء» يتعلق بالمعركة مع مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فور صدور الحكم في القضايا المالية المرفوعة ضد النادي.

ووُجهت إلى سيتي في 2023 تهم تتعلق بـ115 مخالفة مزعومة لقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالدوري الممتاز.

وتغطي هذه المخالفات المزعومة فترة ممتدة على 9 أعوام، من 2009 حتى 2018.

كما اتُّهم النادي بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري بشأن أوضاعه المالية.

ولا تزال القضية من دون حسم، رغم أن جلسات الاستماع أمام لجنة مستقلة عُقدت قبل عام ونصف العام، مع نفي سيتي لارتكابه أي مخالفات.

ومع استمرار الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيُبرأ أو يُدان، يتطلع المبارك إلى سرد رواية ناديه كاملة في الوقت المناسب.

وقال في تصريحات لوسائل الإعلام التابعة للنادي: «دعوني أكن ثابتاً (في مواقفه) كما كنت دائماً، لا يمكنني قول الكثير حتى يصدر الحكم».

وأضاف: «بمجرد صدور الحكم، صدقوني، سنجلس معاً جلسة رائعة، وسأقول كل ما أردت قوله طوال السنوات الثلاث الماضية».

وشهد مانشستر سيتي نجاحاً كبيراً منذ استحواذ أبوظبي على النادي عام 2008، إذ أحرز 8 ألقاب في الدوري الممتاز، إضافة إلى لقب في دوري أبطال أوروبا و4 في كأس الاتحاد الإنجليزي و7 في كأس الرابطة؛ ما أدى إلى ارتفاع قيمة النادي بشكل هائل.

وقال المبارك إن المالك الشيخ منصور لا يعتزم بيع مجموعة «سيتي فوتبول غروب» التي تقدّر قيمتها بقرابة 10 مليارات دولار، مضيفاً: «عندما ينظر الشيخ منصور إلى هذا النادي، يراه استثماراً طويل الأمد».

وأضاف: «إذا كنت ستبيع كل هذا اليوم في السوق، فلن تبيعه بأقل من 10 مليارات دولار. بالطبع، ليس لدى الشيخ منصور أي نية لبيع هذا المشروع. النية الوحيدة هي الاستمرار في تنميته؛ لأن الرؤية هنا هي أن هذا المشروع سيواصل النمو...».

ورأى أن كرة القدم «ترفيه. في العالم الذي نعيشه اليوم، وبينما يتغيّر العالم وتتجه اهتمامات الناس إلى أشياء مختلفة، تبقى الرياضة، وكرة القدم في صدارة الرياضات».

وختم قائلاً: «ومانشستر سيتي وهذه المجموعة، داخل عالم كرة القدم، يمثلان القمة. مثل هذه الجواهر لا تُباع».