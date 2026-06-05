نهائي «إن بي إيه»: ترمب سيحضر المباراة الثالثة في نيويورك

يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترمب المباراة الثالثة من سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه)، الاثنين، في قاعة ماديسون سكوير غاردن، قائلاً إنه قبِل دعوة من مالك نيويورك، نيكس جيمس دولان.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال عما إذا كان سيحضر المباراة: «الجواب نعم. لقد دعاني، وأنا ذاهب».

ويستضيف نيكس، سان أنتونيو سبيرز، في المباراة الثالثة من سلسلة النهائي التي تُلعب بنظام الأفضل من سبع مباريات، الاثنين، على أن تُقام المباراة الرابعة، الأربعاء، 10 يونيو (حزيران).

وكان ترمب متحفظاً في البداية بشأن المباراة التي سيحضرها، ولم يستبعد حضور المباراتين معاً.

وأكد البيت الأبيض نيته حضور مباراة الاثنين، في الإرشادات اليومية لجدول أعمال الرئيس.

ومن المرجح أن يعني ظهور ترمب تشديداً كبيراً للإجراءات الأمنية داخل القاعة الواقعة في وسط مانهاتن وحولها.

ويعود نيكس إلى النهائيات للمرة الأولى منذ عام 1999، حين كان ترمب يجلس في الصفوف الأمامية، ويسعى إلى لقبه الأول منذ عام 1973.

وفاز الفريق بالمباراة الأولى في سان أنتونيو الأربعاء، محققاً فوزه الثاني عشر توالياً في هذه الأدوار الإقصائية.

وقال مفوض «إن بي إيه»، آدم سيلفر، متحدثاً في فعالية مجتمعية بسان أنتونيو، الخميس، للصحافيين إنه «سعيد للغاية» برغبة الرئيس في أن يكون جزءاً من الحدث.

ونقلت صحيفة «ذي أتلتيك» عن سيلفر قوله: «الرئيس ترمب نيويوركي بامتياز. أنا سعيد لأن نيويوركياً آخر يريد المشاركة في الحماسة والفرح المحيطين بهذا الفريق من نيكس».

وأضاف سيلفر أنه قبل أن يسعى ترمب إلى منصب عام «كان من مشجعي نيكس الكبار».

وتابع: «كنت موجوداً في العديد من مباريات نيكس معه سابقاً»، مضيفاً أن ترمب ظهر مرة في إعلان ترويجي للدوري بعنوان: «أحب هذه اللعبة».

وقد أُنتج الإعلان في موسم 2004 - 2005، وشارك فيه عدد من المشاهير، بينهم ترمب الذي استخدم عبارته الشهيرة: «أنت مطرود»، من برنامج تلفزيون الواقع «ذي أبرنتيس».