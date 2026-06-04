الأهلي المصري يعلن إنهاء تعاقده مع المدرب توروب بـ«التراضي»

أعلن الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم (الخميس) إنهاء التعاقد مع المدرب الدنماركي ييس توروب بـ«التراضي» بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث في الدوري، وخروجه من دوري أبطال أفريقيا.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني: «قام توروب بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقاً لبنود عقده الذي ينتهي في 30-6-2026».

وكان الأهلي قد تعاقد مع المدرب الدنماركي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمدة عامين ونصف العام خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو.

واستغنى الأهلي في 31 أغسطس (آب) الماضي عن خدمات ريبيرو عقب الخسارة أمام غريمه بيراميدز في الدوري.

ورغم أنه بدأ حقبته مع الأهلي بالفوز بكأس السوبر المصرية بتغلبه 2-صفر على الزمالك، فإن نهاية الموسم لم تكن بنفس المستوى.

وأنهى الأهلي الموسم في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف الزمالك البطل، ونقطة واحدة خلف بيراميدز ثاني الترتيب، ما يعني غيابه عن دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، والاكتفاء بالمشاركة في كأس الكونفدرالية.

وودّع الأهلي منافسات دوري أبطال أفريقيا بخسارته 4-2 في مجموع المباراتين أمام الترجي التونسي في دور الثمانية.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق اليوم رحيل وليد صلاح الدين عن منصب مدير الكرة في النادي.

وقال النادي في بيان إنه «يثمّن الجهود الكبيرة التي بذلها الكابتن وليد صلاح الدين طوال فترة عمله، وحرصه على أداء مهمته على الوجه الأكمل بما يحقق مصلحة الأهلي».

وتولى وليد صلاح الدين مهام عمله في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي مع المدرب المؤقت عماد النحاس وقتها.

كما وجّه النادي الشكر لعادل مصطفى مساعد توروب، وكذلك وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين.