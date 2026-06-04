مونديال 2026: النيوزيلندي باين يلتقي بمن أطلق شهرته

التقى لاعب كرة القدم النيوزيلندي، تيم باين، الأربعاء، بالمؤثر الذي يقف خلف شهرته على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدَّم له قميص المنتخب الوطني، بعدما تسبب بوصول عدد متابعيه على «إنستغرام» إلى نحو خمسة ملايين خلال أسبوع واحد. واختار المؤثر الأرجنتيني الشهير فالين سكارسيني، المعروف باسم «إلسكارسو»، باين بوصفه «أقل اللاعبين شهرة» في كأس العالم لكرة القدم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، اعتباراً من الخميس المقبل.

ودعا سكارسيني، الأسبوع الماضي، متابعيه إلى تعزيز متابعة باين غير المعروف؛ ما أشعل موجة هائلة من الاهتمام به عبر الإنترنت، حتى وصل عدد متابعي لاعب ويلينغتون فينيكس النيوزيلندي إلى 4.9 ملايين خلال أيام قليلة بعدما كان أربعة آلاف.

والتقى الاثنان للمرة الأولى في معسكر تدريب منتخب نيوزيلندا بفلوريدا؛ حيث شكر باين سكارسيني على دعمه قائلاً: «الأمر جيد لي شخصياً بطبيعة الحال، وجيد أيضاً لكرة القدم النيوزيلندية». وتابع: «يسلط الضوء علينا بطريقة إيجابية، لكن في الوقت نفسه، بالنسبة لي، لم أتغير. ما زلتُ الشخص نفسه، بالتالي أواصل محاولة القيام بما أقوم به دائماً، وهو لعب كرة القدم والتركيز على تقديم أفضل أداء من أجل بلدي». وسأل المدافع المؤثر الأرجنتيني: «لماذا أنا يا رجل؟»، فأجابه: «تعالَ إلى الأرجنتين!».

وبات حساب باين على «إنستغرام» يضم عدداً من المتابعين يفوق منتخب «أول بلاكس» النيوزيلندي للرغبي الذي لا يملك سوى 2.8 ملايين متابع. وسافر سكارسيني إلى فلوريدا لمتابعة باين ومنتخب نيوزيلندا في مباراة ودية استعدادية لكأس العالم أُقيمت، الثلاثاء، على ملعب إنتر ميامي؛ حيث خسر النيوزيلنديون برباعية نظيفة أمام هايتي المتأهلة أيضاً إلى المونديال.

وتلعب نيوزيلندا مع إنجلترا، السبت، في مباراتها الودية الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم حيث وقعت في المجموعة السابعة بجانب إيران ومصر وبلجيكا.