مونديال 2026: هالاند يقود عودة النرويج إلى المسرح العالمي بعد 28 عاماً

تعود النرويج إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998 وهي تحمل معها أحد أكثر الأجيال موهبة في تاريخها الحديث، بقيادة المهاجم إيرلينغ هالاند، وصانع الألعاب مارتن أوديغارد، في محاولة لكتابة صفحة جديدة في سجل منتخب لم يسبق له تحقيق إنجاز كبير على الساحة الدولية.

ويدخل المنتخب النرويجي البطولة بعدما قدّم مسيرة مثالية في التصفيات الأوروبية، حيث حقّق الفوز في جميع مبارياته الثماني ضمن المجموعة التاسعة، متفوقاً على منافسين بارزين أبرزهم إيطاليا. وخلال هذا المشوار، سجل المنتخب سلسلة من النتائج اللافتة، كان أبرزها الفوز الساحق على مولدافيا بنتيجة (11-0)، قبل أن يختتم التصفيات بانتصار تاريخي على إيطاليا (4-1) في ملعب سان سيرو، في نتيجة عكست حجم التطور الذي يشهده المنتخب الإسكندنافي.

ويحتل المنتخب النرويجي المركز الحادي والثلاثين في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، لكنه يدخل النهائيات بثقة كبيرة بعد إنهائه التصفيات بوصفه أفضل هجوم في أوروبا برصيد 37 هدفاً، ما جعله واحداً من أكثر المنتخبات إثارة للاهتمام قبل انطلاق البطولة.

ويقود المنتخب المدرب ستوله سولباكن الذي تولى المهمة في ديسمبر (كانون الأول) 2020 خلفاً للسويدي لارس لاغرباك، بعدما أخفقت النرويج في التأهل إلى كأس أوروبا. ويعرف سولباكن جيداً معنى المشاركة في كأس العالم؛ إذ كان ضمن تشكيلة النرويج التي خاضت مونديال 1998، آخر ظهور للمنتخب في النهائيات. وبعد مسيرة تدريبية ناجحة مع كوبنهاغن الدنماركي تُوج خلالها بستة ألقاب للدوري، نجح في بناء منتخب قادر على إعادة النرويج إلى الواجهة الدولية.

ويبقى إيرلينغ هالاند السلاح الأبرز في صفوف المنتخب. فمهاجم مانشستر سيتي، البالغ من العمر 25 عاماً، يواصل تحطيم الأرقام القياسية سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، وأصبح بالفعل الهداف التاريخي للنرويج، بعدما سجل 55 هدفاً في 49 مباراة دولية فقط. كما لعب دوراً حاسماً في مشوار التأهل بتسجيله 16 هدفاً في التصفيات، وهو رقم قياسي جديد يعكس تأثيره الهائل على أداء المنتخب.

ولا يعتمد المنتخب النرويجي على هالاند وحده؛ إذ يشكل مارتن أوديغارد العقل المدبر في خط الوسط وصانع الإيقاع الأول للفريق، مما يمنح النرويج مزيجاً نادراً من القوة الهجومية والقدرة على صناعة الفرص.

وتخوض النرويج منافسات المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال والعراق، وهي مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات. ورغم أن فرنسا تبقى المرشح الأبرز فإن المنتخب النرويجي يُنظر إليه بوصفه «الحصان الأسود» القادر على مفاجأة الجميع، خصوصاً بعد المستويات التي قدمها خلال التصفيات.

ويطمح المنتخب الإسكندنافي إلى تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى منذ عقود، وربما الذهاب أبعد من ذلك إذا واصل هالاند وزملاؤه الأداء ذاته الذي جعلهم أحد أكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف في أوروبا.

ورغم أن أفضل إنجاز للنرويج في كأس العالم يبقى بلوغ ثمن النهائي في نسختي 1938 و1998، فإن التفاؤل يحيط بهذه النسخة تحديداً. فبعد 28 عاماً من الغياب، يعود «لاندسلاغت» إلى المسرح العالمي وهو يمتلك جيلاً يؤمن بأنه قادر على إعادة النرويج إلى دائرة المنافسة بين كبار المنتخبات، وكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم النرويجية.