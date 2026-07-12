«دورة كونتركسيفيل»: المصرية ميار شريف تتوج باللقب

حققت المصرية ميار شريف المصنفة 109 عالمياً لقب بطولة كونتركسيفيل المفتوحة للتنس (فئة 125 نقطة) بالفوز على البلجيكية جيلين فاندروم في المباراة النهائية، الأحد.

قلبت ميار شريف خسارتها في المجموعة الأولى بنتيجة 3-6 ثم التأخر في المجموعة الثانية بنتيجة 1-5 إلى فوز مذهل بنتيجة 7-6 و7-5، بعد مباراة استمرت ثلاث ساعات.

وبهذا اللقب، تضمن ميار شريف تقدمها 12 مركزاً في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الذي سيصدر الاثنين، لتحتل المرتبة 97 عالمياً، وتعود إلى قائمة أفضل 100 لاعبة.

كما أضافت اللاعبة المصرية البالغة من العمر 30 عاماً لقبها العاشر على مستوى بطولات فئة 125 نقطة.

وسبق أن فازت ميار شريف ببطولات بوينس آيرس وكولومبوس وكارلسروه ومارابيا في 2021، وبطولتي أنيانغ وكونكورد في 2022، وبطولتي فالنسيا وماكارسكا في 2023، إضافة إلى لقب جديد في بوينس آيرس عام 2024.