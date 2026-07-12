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«دورة كونتركسيفيل»: المصرية ميار شريف تتوج باللقب

المصرية ميار شريف بطلة كونتركسيفيل (حساب اللاعبة على إنستغرام)
المصرية ميار شريف بطلة كونتركسيفيل (حساب اللاعبة على إنستغرام)
  • كونتركسيفيل فرنسا: «الشرق الأوسط»
TT
  • كونتركسيفيل فرنسا: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة كونتركسيفيل»: المصرية ميار شريف تتوج باللقب

المصرية ميار شريف بطلة كونتركسيفيل (حساب اللاعبة على إنستغرام)
المصرية ميار شريف بطلة كونتركسيفيل (حساب اللاعبة على إنستغرام)

حققت المصرية ميار شريف المصنفة 109 عالمياً لقب بطولة كونتركسيفيل المفتوحة للتنس (فئة 125 نقطة) بالفوز على البلجيكية جيلين فاندروم في المباراة النهائية، الأحد.

قلبت ميار شريف خسارتها في المجموعة الأولى بنتيجة 3-6 ثم التأخر في المجموعة الثانية بنتيجة 1-5 إلى فوز مذهل بنتيجة 7-6 و7-5، بعد مباراة استمرت ثلاث ساعات.

وبهذا اللقب، تضمن ميار شريف تقدمها 12 مركزاً في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الذي سيصدر الاثنين، لتحتل المرتبة 97 عالمياً، وتعود إلى قائمة أفضل 100 لاعبة.

كما أضافت اللاعبة المصرية البالغة من العمر 30 عاماً لقبها العاشر على مستوى بطولات فئة 125 نقطة.

وسبق أن فازت ميار شريف ببطولات بوينس آيرس وكولومبوس وكارلسروه ومارابيا في 2021، وبطولتي أنيانغ وكونكورد في 2022، وبطولتي فالنسيا وماكارسكا في 2023، إضافة إلى لقب جديد في بوينس آيرس عام 2024.

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الرياضة رياضة عربية

الزمالك ينهي أزمة مستحقات التونسي فرجاني ساسي

التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق (رويترز)
التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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الزمالك ينهي أزمة مستحقات التونسي فرجاني ساسي

التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق (رويترز)
التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق (رويترز)

أشاد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم بلفتة التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق تقديراً لتعاونه في إنهاء ملف مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وقال الزمالك في بيان رسمي، الأحد، أنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى التونسي فرجاني ساسي، اللاعب السابق بالفريق الأول لكرة القدم، تقديراً لتعاونه في ملف مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك.

وثمَّن مجلس إدارة الزمالك موافقة فرجاني ساسي على جدولة مستحقاته، إلى جانب تنازله عن جزء منها، في خطوة تعكس تقديره الكبير لنادي الزمالك وجماهيره، وحرصه على دعم استقرار النادي خلال المرحلة الحالية.

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الرياضة كرة القدم نادي الزمالك مصر
الرياضة رياضة عربية

مصر تدرس التقدم بطلب استضافة أمم أفريقيا 2028

مصر تدرس التقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا 2028 (رويترز)
مصر تدرس التقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا 2028 (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تدرس التقدم بطلب استضافة أمم أفريقيا 2028

مصر تدرس التقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا 2028 (رويترز)
مصر تدرس التقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا 2028 (رويترز)

أكد حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنهم يدرسون التقدم بطلب رسمي لاستضافة بطولة أمم أفريقيا التي ستقام 2028.

وقال حمادة الشربيني في تصريحات لإذاعة راديو «ميجا إف إم المصرية»: «نفكر جدياً في تنظيم أمم أفريقيا 2028، ندرس الأمر بقوة مع الجهات المعنية والقيادة السياسية التي لديها حرص شديد على توفير جميع السبل لإنجاح الرياضة».

وأضاف: «مصر قادرة على تنظيم أي بطولة سواء أمم أفريقيا أو حتى كأس العالم وكأس العالم للصالات، ولكن ملف تنظيم أمم أفريقيا 2028 على رأس أولوياتنا في الوقت الحالي».

وأوضح: «خلال اجتماعنا في اتحاد الكرة، كنا حريصين حول التحدث عن إمكانية تنظيم كأس أمم أفريقيا 2028، ونحن قادرون ولدينا البنية التحتية المميزة لاستضافة البطولة».

يذكر أن مصر نظمت بطولة أمم أفريقيا 5 مرات سابقة أعوام 1959 و1974 و1986 و2006 و2019، علماً بأن المنتخب المصري هو أكثر منتخب تتويجاً بلقب البطولة حيث تُوج باللقب 7 مرات.

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الرياضة رياضة عربية

الاتحاد الجزائري: مشاركتنا المونديالية لم تلبّ الطموحات... ولن نسمح بالإهانات والتظليل

اتحاد كرة القدم الجزائري قال إن المشاركة لم تستجب لتطلعات الجماهير رغم أنها مثّلت «محطة مهمة» في إعادة البناء (رويترز)
اتحاد كرة القدم الجزائري قال إن المشاركة لم تستجب لتطلعات الجماهير رغم أنها مثّلت «محطة مهمة» في إعادة البناء (رويترز)
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
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  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الجزائري: مشاركتنا المونديالية لم تلبّ الطموحات... ولن نسمح بالإهانات والتظليل

اتحاد كرة القدم الجزائري قال إن المشاركة لم تستجب لتطلعات الجماهير رغم أنها مثّلت «محطة مهمة» في إعادة البناء (رويترز)
اتحاد كرة القدم الجزائري قال إن المشاركة لم تستجب لتطلعات الجماهير رغم أنها مثّلت «محطة مهمة» في إعادة البناء (رويترز)

أعرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن أسفه لإقصاء منتخب بلاده في الدور الـ32 من بطولة كأس العالم المقامة في أميركا الشمالية، معترفاً بأن مشاركة «الخضر» في المونديال لم تستجب لتطلعات الجماهير رغم أنها مثّلت «محطة مهمة في إعادة البناء وتطوير الكرة الجزائرية بعد 12 عاماً من الغياب».

وتحاشى الاتحاد الجزائري الخوض في مصير المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش، بعد تواتر أنباء عن استقالته وتعيين اللاعب السابق عنتر يحيى بديلاً له، مفضلاً التأكيد على وعيه التام بأن تطلعات الشعب الجزائري تتطلب نتائج في مستوى تاريخ وقدرات وطموحات الكرة الوطنية.

وقال الاتحاد الجزائري، في بيان له، أعقب اجتماع مكتبه التنفيذي يوم السبت، إنه يتفهم خيبة الجماهير، وإنه يتقاسم معهم الطموح في رؤية المنتخب الوطني يستعيد المكانة التي تحتلها الكرة الجزائري على الساحة الدولية.

وكشف عن إطلاق تقييم شامل وهادف للمشاركة الجزائرية في المونديال، يشمل جميع الجوانب الرياضية والتنظيمية من أجل تحديد الدروس التي يجب استخلاصها، والنقائص الواجب تصحيحها، والإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل ضمان المنافسة الدائمة للمنتخب الوطني.

ورحّب الاتحاد بما سماه «النقد الموضوعي والبناء الذي يصاغ لصالح كرة القدم الوطنية»، مشدداً على أنه يؤمن بأن تبادل الأفكار، عندما يستند إلى الحقائق واحترام الأفراد والبحث عن الحلول، يعد عاملاً أساسياً في التقدم.

في المقابل، أدان بشدة «خطاب الكراهية، وحملات التضليل، ومحاولات التلاعب بالرأي العام، والهجمات الشخصية، وأي شكل من أشكال التحريض على الانقسام أو العنف اللفظي»، لافتاً انه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام حرية التعبير كمبرر للإهانات أو التشهير أو التهديدات أو المساس بكرامة الأفراد والمؤسسات.

وفيما يبدو ردّاً على الأصوات التي تطالب برحيل رئيسه وليد صادي، أكّد الاتحاد الجزائري أنه لن يرضخ لـ«أي شكل من أشكال التضليل أو التلاعب أو محاولة زعزعة استقرار مؤسساته أو قادته أو موظفيه أو الإصلاحات الهيكلية التي تجرى بما يخدم مصلحة كرة القدم الوطنية».

كما أبرز انه سيواصل «بهدوء وعزيمة، تنفيذ إجراءاته بما يخدم المصلحة العامة لكرة القدم»، مجدداً التأكيد على أن «بناء منتخب وطني عالي الأداء عملية تتطلب جهداً كبيراً، ووقتاً كافياً، واستقراراً، ورؤية استراتيجية، واستمرارية في العمل».

وتمسك الاتحاد الجزائري بـ«تنفيذ خطته التنموية بحزم، لضمان أفضل الظروف لجميع المنتخبات الوطنية من حيث الإعداد والأداء والنجاح، مع ترسيخ أسس نظام كرة قدم وطني حديث، عالي الأداء، ومستدام».

كما دعا جميع مكونات أسرة كرة القدم الجزائرية من روابط وأندية ولاعبين ومدربين وحكام ومسؤولين وإعلاميين وشركاء ومشجعين، إلى الحفاظ على الوحدة والهدوء والشعور بالمسؤولية، معترفاً بأنه «لا يمكن مواجهة التحديات التي تواجه كرة القدم الجزائرية إلا في ظل جو من الثقة والاستقرار والتعبئة الجماعية».

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