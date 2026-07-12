«دورة ويمبلدون»: نوسكوفا تهدي لقبها الأول لوالدتها الراحلة

استمدت التشيكية ليندا نوسكوفا الطاقة من تجارب خارج حدود ملاعب التنس، لتتجاوز أكبر كبوة في تاريخ نهائيات بطولة ويمبلدون للتنس.

تجاوزت نوسكوفا (21 عاماً) خسارة تقدمها بنتيجة 5-2 إضافة إلى خمس نقاط حاسمة في المجموعة الثانية أمام مواطنتها كارولينا موخوفا، لتفوز بنتيجة 6-2 و5-7 و6-3، لتحرز أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام».

وجهت نوسكوفا تحية مؤثرة إلى والدتها الراحلة إيفانا التي توفيت بمرض السرطان عشية بطولة ويمبلدون في 2024، وأرسلت قبلة إلى السماء، وذلك أثناء حمل كأس البطولة.

وقالت نوسكوفا للصحافيين مساء السبت: «لقد كانت تتمنى وجودي هنا وتتويجي بكأس البطولة»، وأضافت: «لقد كان هذا حلمها، وأنا سعيدة بتحقيقه، وأهدي لها هذا اللقب».

وسبق أن شاركت نوسكوفا في بطولة ويمبلدون عام 2024، وتتويجها بلقب العام الحالي خطوة جديدة في مسارها التصاعدي منذ فوزها بلقب فردي الناشئات في بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» في 2021.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن نوسكوفا كانت في 2022 أصغر لاعبة ضمن أول 100 لاعبة في التصنيف العالمي، وفي 2023 كانت أصغر لاعبة ضمن قائمة أفضل 50 لاعبة، بينما دخلت الشهر الماضي قائمة العشرة الأوائل بعد تتويجها باللقب الأول في مسيرتها في بطولة برلين التي تقام على الملاعب العشبية.

ولم تحسم ليندا نوسكوفا كيفية إنفاق جائزتها المالية البالغة 3.6 مليون جنيه إسترليني (4.8 مليون دولار أميركي).

قالت اللاعبة التشيكية: «لم أفكر في الجائزة المالية، لا أميل إلى التبذير، لذا لن أنفق الأموال على أشياء مادية مثل فستان أو حقيبة».

وستقفز نوسكوفا إلى المركز السابع عالمياً في تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات، الاثنين.

واختتمت تصريحاتها: «عشت أسبوعين رائعين هنا، لذا يجب استيعاب هذه اللحظات وتجاوزها، لأتمكن من الانطلاق مجدداً».