تعديلات على قوانين كرة القدم تدخل حيِّز التنفيذ في كأس العالم 2026

أجرى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديلات على قوانين اللعبة، ستُطبق بدءاً من موسم 2026- 2027، وكذلك في كأس العالم التي تنطلق في 11 يونيو (حزيران) الحالي، وتستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) للصحافيين: «وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على مجموعة من التغييرات المهمة في قوانين اللعبة، وستكون كأس العالم 2026 أول بطولة كبرى تشهد تطبيقها... تهدف هذه التعديلات لمكافحة التمييز، والحد من إضاعة الوقت، وتعزيز وتيرة المباراة، وتحسين تجربة اللاعبين والمشجعين على حد سواء».

سيتلقى اللاعب الذي يغطي فمه بيده أو ذراعه أو قميصه، في صراعه مع أحد المنافسين، بطاقة حمراء.

وتدخل هذه القاعدة الجديدة حيز التنفيذ بعد اتهام جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، بإطلاق عبارات تمييزية ضد فينيسيوس جونيور وهو يغطي فمه. وعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بريستياني بالإيقاف 6 مباريات، وجرى تمديد العقوبة لتشمل جميع المباريات على مستوى العالم.

ومع ذلك، لن تتم معاقبة اللاعبين الذين يغطون أفواههم خلال إجراء محادثات ودية مع زملائهم في النادي أو مع لاعبي الفرق المنافسة، على سبيل المثال.

سيتلقى اللاعبون الذين يغادرون الملعب احتجاجاً على قرار الحكم بطاقة حمراء.

وتنطبق هذه القاعدة أيضاً على أي مسؤول في فريق يحرض اللاعبين على مغادرة الملعب تعبيراً عن الاحتجاج.

سيتم اعتبار الفرق التي تتسبب في إيقاف مباراة خاسرة.

وتدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ بعد أن انسحب منتخب السنغال من الملعب احتجاجاً على ركلة جزاء احتُسبت ضده في نهائي كأس الأمم الأفريقية، قبل أن يعود ليفوز 1-صفر على منتخب المغرب بعد وقت إضافي.

سيبدأ الحكام عداً تنازلياً مرئياً مدته 5 ثوانٍ برفع أيديهم. إذا لم تكن الكرة في اللعب عند انتهاء العد التنازلي، تمنح رمية تماس للفريق المنافس. وإذا لم يتم تنفيذ ركلة المرمى عند انتهاء العد التنازلي، تمنح ركلة ركنية للفريق المنافس.

أمام اللاعبين 10 ثوانٍ لمغادرة الملعب عند رفع لوحة التبديل.

يجب على اللاعبين مغادرة الملعب من أقرب نقطة على حدود المستطيل الأخضر.

إذا لم يغادر اللاعب الذي يتم تبديله الملعب في غضون 10 ثوانٍ، فلا يجوز للَّاعب البديل الدخول إلا عند أول توقف بعد مرور دقيقة واحدة من استئناف اللعب، وإعطاء الحكم الإشارة.

الاستثناءات: إصابات اللاعبين، والمخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن.

يجب على اللاعب مغادرة الملعب خلال مدة دقيقة واحدة إذا دخل الطاقم الطبي إلى الملعب لعلاجه.

الاستثناءات: إصابات حراس المرمى، والاصطدامات بين حراس المرمى واللاعبين، والاصطدامات بين زملاء الفريق التي تتطلب عناية، والإصابات الخطيرة (مثل إصابات الرأس والارتجاجات)، أو عندما يكون اللاعب المصاب بصدد تنفيذ ركلة جزاء.

وقال كولينا: «بدأنا استخدام تقنية الفيديو في مسابقات (فيفا) عام 2017، وذلك في كأس القارات التي سبقت كأس العالم 2018 في روسيا».

وأضاف: «لذلك نعتقد أن الوقت قد حان لإعادة النظر في البروتوكول الذي جرت صياغته عندما كانت الخبرة محدودة للغاية».

ويمكن لحكم الفيديو المساعد التدخل في الحالات التالية:

إشهار بطاقة حمراء إثر بطاقة صفراء خاطئة بوضوح.

خطأ في تحديد الهوية: إشهار بطاقة صفراء أو حمراء للاعب بسبب مخالفة ارتكبها لاعب آخر.

ركلات ركنية مُنحت بشكل خاطئ: يمكن لتقنية الفيديو التدخل إذا كان من الممكن تصحيح القرار على الفور دون تأخير استئناف اللعب.

يمكن لتقنية الفيديو الآن التدخل عند ارتكاب مخالفة قبل استئناف اللعب (على سبيل المثال: إذا ارتكب مهاجم مخالفة ضد مدافع قبل دخول الكرة في اللعب من ركلة ثابتة).

وقال مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم: «ستوصي تقنية الفيديو بمراجعة اللقطة في الملعب، وبعدها، إذا قرر الحكم أن المخالفة وقعت قبل دخول الكرة في اللعب، فسيتم اتخاذ الإجراء التأديبي المناسب، وإعادة تنفيذ الركلة الركنية أو الركلة الحرة».

ستكون هناك استراحة لمدة 3 دقائق لتناول السوائل في كل شوط بكل مباراة.

تبدأ الاستراحة في منتصف كل شوط تقريباً (الدقيقة 22).

جرى منح الحكام بعض المرونة فيما يتعلق بتوقيت الاستراحة. على سبيل المثال: إذا أصيب لاعب وتطلَّب الأمر علاجه في الدقيقة 20، يمكن للحكم الإشارة حينها إلى بدء استراحة تناول السوائل.

إذا كان حارس مرمى يتلقى العلاج في الملعب، فلن يُسمح للاعبين من كلا الفريقين بمغادرة الملعب والحصول على «وقت مستقطع» مع مدربيهم.