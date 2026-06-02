كوستيوك تطيح بسفيتولينا وتبلغ نصف نهائي رولان غاروس للمرة الأولى

واصلت الأوكرانية مارتا كوستيوك مسيرتها اللافتة على الملاعب الترابية هذا الموسم، بعدما تفوقت على مواطنتها إيلينا سفيتولينا بنتيجة 6 - 3 و2 - 6 و6 - 2، الثلاثاء، في مواجهة أوكرانية خالصة ضمن الدور ربع النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس».

النجمة الأوكرانية تبكي بعد تأهلها (رويترز)

وبهذا الفوز، بلغت كوستيوك نصف نهائي إحدى بطولات «الغراند سلام» للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، مؤكدة المكانة التي وصلت إليها خلال موسم استثنائي على الملاعب الترابية، شهد تتويجها بلقب بطولة روان فئة 500 نقطة، ثم إحراز لقب دورة مدريد للألف نقطة قبل ثلاثة أسابيع فقط.

في المقابل، توقفت مسيرة سفيتولينا عند الدور ربع النهائي في رولان غاروس للمرة السادسة في مسيرتها، رغم دخولها البطولة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجها مؤخراً بلقب دورة روما للألف نقطة.

وعانت سفيتولينا، البالغة من العمر 31 عاماً، في بداية المباراة، حيث ارتكبت عدداً من الأخطاء المباشرة وبدت متوترة خلال الأشواط الأولى. ورغم نجاحها في استعادة توازنها تدريجياً، فإنها وجدت نفسها متأخرة بثلاثة أشواط دون رد، ما أجبرها على مطاردة النتيجة منذ البداية.

وتمكنت سفيتولينا من كسر إرسال منافستها مرة واحدة في المجموعة الأولى، لكن كوستيوك ردت مباشرة واستعادت الأفضلية، قبل أن تحافظ على إرسالها بثبات وتحسم المجموعة الافتتاحية بنتيجة 6 - 3 وسط أجواء ماطرة كانت أصواتها تتردد تحت سقف ملعب فيليب شاترييه المغلق.

وتغيرت ملامح اللقاء في المجموعة الثانية، إذ بدت كوستيوك أكثر توتراً، بينما رفعت سفيتولينا من مستوى دقتها الهجومية وتحركها نحو الشبكة، ونجحت في فرض أسلوبها على المباراة. وتقدمت بدورها بثلاثة أشواط دون رد، قبل أن تكسر إرسال منافستها مرة أخرى وتحسم المجموعة 6 - 2 لتعيد المواجهة إلى نقطة البداية.

ومع انطلاق المجموعة الحاسمة، تبادل اللاعبتان كسر الإرسال خلال الأشواط الأولى، لكن كوستيوك كانت الأكثر تماسكاً في اللحظات الحاسمة. وبعد أن حافظت على إرسالها في توقيت مهم، فرضت سيطرتها على المباراة ووسعت الفارق تدريجياً، قبل أن تحسم المجموعة الثالثة 6 - 2 وتؤكد تأهلها التاريخي إلى نصف النهائي.

وحققت كوستيوك بذلك انتصارها السابع عشر على الملاعب الترابية هذا الموسم، محافظة على سجلها المثالي على هذه الأرضية خلال عام 2026 من دون أي خسارة.

بلغت كوستيوك نصف نهائي إحدى بطولات «الغراند سلام» للمرة الأولى في مسيرتها (إ.ب.أ)

وبدت اللاعبة الأوكرانية متأثرة عاطفياً بعد نهاية المباراة، حيث وجهت رسالة إلى شعب بلادها في ظل استمرار الحرب، وقالت أمام الجماهير: «أود أن أهدي هذا الانتصار إلى أوكرانيا وإلى الشعب الأوكراني تقديراً لصموده وقدرته على التحمل».

وتنتظر كوستيوك في الدور نصف النهائي مواجهة قوية أمام الروسية ميرا أندرييفا، التي حجزت مقعدها في المربع الذهبي بعد فوزها على الرومانية سورانا كيرستيا بنتيجة 6 - 0 و6 - 3 في وقت سابق من اليوم.

وستحمل مواجهة نصف النهائي أبعاداً رياضية وسياسية خاصة، في ظل المواجهة المرتقبة بين لاعبة أوكرانية وأخرى روسية، في بطولة تأتي بعد أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب بين البلدين، وهي ظروف أضفت بعداً إضافياً على كثير من المواجهات التي جمعت لاعبات من أوكرانيا وروسيا خلال السنوات الأخيرة.