الهاييتي كازيمير: لم أتخيل يوماً أنني سأشارك في كأس العالم

قال مهاجم أوكسير الفرنسي جوزويه كازيمير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم أكن أتخيل أن أشارك يوماً في كأس العالم، وبالنسبة لي فهذا حلم يتحقق»، بعدما اختار منذ بضعة أشهر تمثيل هايتي للعب مع منتخبها الوطني.

هذا الصيف، في مونديال 2026، ستواجه هايتي التي تأهلت للمرة الأولى منذ عام 1974، منتخبات المغرب والبرازيل واسكوتلندا ضمن المجموعة الثالثة.

* جوزويه كازيمير، هل كنت تتصور يوماً المشاركة في كأس العالم؟

- لا، لم أكن أتخيل المشاركة في كأس العالم عندما كنت أصغر سناً وعندما بدأت لعب كرة القدم. المونديال هو أكبر مسابقة لكرة القدم في العالم، وبالنسبة لي فهو حلم يتحقق، هذا مؤكد. آمل أن أكون حاضراً إذا سارت الأمور على ما يرام، مع تمنياتي ألا أواجه أي مشاكل حتى ذلك الحين، وخصوصاً الإصابات».

* منذ متى أصبحت ضمن تشكيلة منتخب هايتي؟

- كانت هناك اتصالات منذ فترة لا بأس بها، وتكرس الأمر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. أملك ست مباريات دولية وخضت المباريات الست أساسياً، لكنني لم أسجل أي هدف. أملك الجنسيتين. وُلدت في غوادلوب، لكنني اخترت اللعب لهايتي من أجل عائلتي، وبسبب الأصول الهايتية لوالديّ الاثنين. إنها سعادة كبيرة بالنسبة لي أن أخدم بلد والديّ وأن أشرّفهما بذلك. الخيار جاء بشكل طبيعي إلى حد ما، كما أنه أتاح لي أيضاً فرصة المشاركة في المونديال مع هايتي. في الفئات العمرية لعبت لفرنسا مع منتخب تحت 16 عاماً، لا سيما في مباريات ودية».

* هل زرت هايتي من قبل؟

- لا، لم أزرها أبدا، وستكون المرة الأولى لي في نهاية مايو (أيار)؛ إذ قرر المنتخب التحضير في هايتي. لم نتمكن من خوض مبارياتنا التأهيلية في منطقة كونكاكاف هناك بسبب ما كان يشبه الحرب الأهلية بعض الشيء. ولخوض تلك المباريات لعبنا في كوراساو. بطبيعة الحال كان ذلك مصدر إحباط لنا أن نلعب خارج هايتي عندما كنا نستضيف مبارياتنا، إذ لم يكن لدينا سوى عدد قليل من المشجعين لتشجيعنا، لكننا تأقلمنا مع الوضع، ولم يكن لدينا خيار آخر، ومع ذلك تأهلنا».

* ما هي نوعية اللاعبين في منتخبكم؟

- لدينا لاعبون ينشطون في أماكن عدة حول العالم، ولا سيما نحو عشرة لاعبين في فرنسا، إضافة إلى بلجيكا، وسويسرا، والولايات المتحدة وأميركا الجنوبية».

* ما هي طموحات هايتي في المونديال؟

- الذهاب إلى أبعد حد ممكن. لكننا في مجموعة صعبة تضم المغرب والبرازيل واسكوتلندا. لن يكون الأمر سهلاً، لكننا سنحاول أن نقدم أفضل مما قدمه منتخب هايتي الذي تأهل عام 1974 إلى كأس العالم في ألمانيا. لقد شاهدنا أيضاً لقطات من تلك الحقبة. لكن المهمة ستكون صعبة. هذا هو المونديال. سنحاول الاستمتاع بالحدث وباللحظات التي سنعيشها، لكن الأهم سيكون ما نقدمه على أرض الملعب لإظهار ما نحن قادرون عليه. سيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور التالي، إضافة إلى الأفضل من أصحاب المركز الثالث».

* كيف هي علاقتك بالمدرب؟

- المدرب هو الفرنسي سيباستيان مينييه، وله أساليبه. الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لي. أنا مندمج جيداً داخل المجموعة، ولدي تواصل وثيق معه أو مع مساعديه. هناك متابعة بعد كل مبارياتنا في الدوري، بعد كل عطلة نهاية أسبوع».