عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:28 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: المجموعة السابعة... صلاح ومخضرمو بلجيكا في محاولة أخيرة

محمد صلاح (رويترز)
محمد صلاح (رويترز)
  • باريس : «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس : «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: المجموعة السابعة... صلاح ومخضرمو بلجيكا في محاولة أخيرة

محمد صلاح (رويترز)
محمد صلاح (رويترز)

يدخل المصري محمد صلاح والبلجيكيون المخضرمون كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو وتيبو كورتوا منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، وهم يدركون أن بطولة هذا الصيف ستكون على الأرجح فرصتهم الأخيرة لتحقيق المجد على أكبر مسرح كروي في العالم.

وأوقعت القرعة منتخباتهم في المجموعة السابعة، إلى جانب نيوزيلندا وإيران التي كانت مشاركتها في كأس العالم موضع تساؤل عقب الحرب التي اندلعت بينها وبين إسرائيل والولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة.

وكان بروز الجيل الذهبي البلجيكي على الساحة الدولية في العقد الثاني من الألفية، والذي ضم إدين هازار وفنسان كومباني ودي بروين ولوكاكو وكورتوا، قد أوحى ببزوغ فجر جديد للبلاد في سعيها لإحراز أول لقب كبير في تاريخها.

لكن على الرغم من صعود بلجيكا إلى صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن أفضل إنجاز حققته تلك الكوكبة اللامعة من النجوم كان المركز الثالث في كأس العالم 2018.

ومن ذلك الجيل لم يتبقَّ سوى ثنائي نابولي دي بروين ولوكاكو، البالغان 34 و33 عاماً توالياً، إلى جانب حارس مرمى ريال مدريد كورتوا (34 عاماً) الذي عاد إلى صفوف المنتخب العام الماضي بعد خلاف مع المدرب السابق الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو، تسبب في غيابه عن خروج بلجيكا من دور الـ16 في كأس أوروبا 2024.

ومن الممكن أن تكون كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك فرصتهم الأخيرة لتحويل كل الأمل والتوقعات إلى ميداليات طال انتظارها.

ولا يخلو الجيل البلجيكي الحالي من المواهب، إذ إن أسماء مثل أمادو أونانا وشارل دي كيتلار وجيريمي دوكو ويوري تيليمانس تمتلك أكثر من المؤهلات اللازمة لتشكيل طاقم داعم مميز لنجوم الفريق.

أما صلاح، ثاني أفضل هداف في تاريخ مصر بعد مدربه الحالي حسام حسن، والذي سيبلغ 34 عاماً خلال كأس العالم، فمن المؤكد أنه سيدخل البطولة بطموحات أكثر تواضعاً ضمن منتخب مصري فشل في إحراز أي لقب منذ تتويجه بطلاً لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة توالياً عام 2010.

ورغم اعتباره على نطاق واسع أفضل لاعب كرة قدم أنجبته البلاد الواقعة في شمال أفريقيا، فإن أسطورة ليفربول لم يذق طعم النجاح مع المنتخب المصري.

في ظهوره الوحيد السابق في كأس العالم عام 2018، تأثر بإصابة في الكتف تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا في ذلك العام، وهو يدخل هذه النسخة وهو يعاني من مشكلات بدنية بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية في أواخر أبريل (نيسان)، مما عجَّل بنهاية مشواره في أنفيلد.

وتستعد إيران للظهور في كأس العالم للمرة الرابعة توالياً، لكن كثيراً من التحضيرات لمحاولتها الأخيرة لبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى طغت عليها تساؤلات بشأن ما إذا كان سيسمح لها بدخول الولايات المتحدة.

وكان المنتخب الإيراني، المُكَنَّى بـ«تيم ميلّي» قد خطط في البداية للإقامة في مدينة توكسون بولاية أريزونا، لكنه نقل معسكره التدريبي لاحقاً إلى مدينة تيخوانا في المكسيك، لتجنب أي تعقيدات تتعلق بتأشيرات الولايات المتحدة،

أما نيوزيلندا، فستشارك في نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة هذا الصيف بفضل فوزها 3-0 على كاليدونيا الجديدة في نهائي تصفيات اتحاد أوقيانوسيا للعبة.

مواضيع
رياضة كرة القدم كأس العالم فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

منتخب المغرب تحت ضغط الأحلام الكبيرة... هل تعرقل التوقعات مسيرته؟

رياضة عالمية واصل منتخب المغرب تلبية هذه التوقعات المرتفعة بالفوز في جميع مبارياته بتصفيات كأس العالم (رويترز)

منتخب المغرب تحت ضغط الأحلام الكبيرة... هل تعرقل التوقعات مسيرته؟

تعني الإنجازات الاستثنائية التي حققها منتخب المغرب بالنسخة الماضية من كأس العالم لكرة القدم أنه يحمل عبئاً ثقيلاً من التوقعات في البطولة التي تنطلق الشهر الحالي

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عالمية ستصل قطر إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم سعياً لإعادة تقديم نفسها بعد بطولة مخيبة للآمال عام 2022 (رويترز)
رياضة عالمية

قطر تسعى لتجاوز خيبة أمل «كأس العالم 2022»

ستصل قطر إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم سعياً لإعادة تقديم نفسها بعد بطولة مخيبة للآمال في عام 2022، عندما أصبحت أول دولة مضيفة تخسر مبارياتها الثلاث.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
رياضة عالمية كارلو أنشيلوتي (أ.ب)
رياضة عالمية

أنشيلوتي يغامر بنيمار المتراجع في سعي البرازيل نحو اللقب السادس

تتوجه البرازيل إلى كأس العالم لكرة القدم تحت قيادة المدرب الأسطوري كارلو أنشيلوتي ويحدوها أمل كبير لكن الشكوك تلاحقها أيضاً

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
رياضة عالمية جوزويه كازيمير (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

الهاييتي كازيمير: لم أتخيل يوماً أنني سأشارك في كأس العالم

قال مهاجم أوكسير الفرنسي جوزويه كازيمير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم أكن أتخيل أن أشارك يوماً في كأس العالم، وبالنسبة لي فهذا حلم يتحقق».

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية شارك آلان روثنبرغ المدير العام لمونديال 1994 في ندوة حول كرة القدم (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

مهندس مونديال 1994: «الساحرة المستديرة» ستطيح كرة القدم الأميركية عن عرشها

بعد 32 عاماً على إشرافه على مونديال 1994، يعتقد آلن روثنبرغ أن كرة القدم (سوكر) على وشك أن تطيح كرة القدم الأميركية (إن إف إل) عن عرشها.

«الشرق الأوسط» (بيفرلي هيلز (الولايات المتحدة))
الرياضة رياضة عالمية

منتخب المغرب تحت ضغط الأحلام الكبيرة... هل تعرقل التوقعات مسيرته؟

واصل منتخب المغرب تلبية هذه التوقعات المرتفعة بالفوز في جميع مبارياته بتصفيات كأس العالم (رويترز)
واصل منتخب المغرب تلبية هذه التوقعات المرتفعة بالفوز في جميع مبارياته بتصفيات كأس العالم (رويترز)
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

منتخب المغرب تحت ضغط الأحلام الكبيرة... هل تعرقل التوقعات مسيرته؟

واصل منتخب المغرب تلبية هذه التوقعات المرتفعة بالفوز في جميع مبارياته بتصفيات كأس العالم (رويترز)
واصل منتخب المغرب تلبية هذه التوقعات المرتفعة بالفوز في جميع مبارياته بتصفيات كأس العالم (رويترز)

تعني الإنجازات الاستثنائية التي حققها منتخب المغرب في النسخة الماضية من كأس العالم لكرة القدم أنه يحمل عبئاً ثقيلاً من التوقعات في البطولة التي تنطلق الشهر الحالي في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وهو ما يهدد بخنق طموحاته.

وكانت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، التي ستشارك في استضافة كأس العالم 2030 مع البرتغال وإسبانيا قد أسعدت جماهيرها وقلبت موازين القوى التقليدية بمسيرة مذهلة نحو قبل نهائي بطولة 2022 في قطر.

وكانت هذه المرة الأولى التي يصل فيها منتخب أفريقي وعربي إلى قبل النهائي في تاريخ البطولة، ومثلت دفعة قوية لكرة القدم الأفريقية والعربية على حد سواء.

وواصل المغرب تلبية هذه التوقعات المرتفعة بالفوز في جميع مبارياته بتصفيات كأس العالم، وهو ما جاء ضمن سلسلة قياسية عالمية بلغت 19 انتصاراً متتالياً، ليتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 15 انتصاراً الذي حققته إسبانيا على مدار 12 شهراً بين 2008 و2009.

وجعل هذا الأمر من منتخب المغرب المرشح الأبرز دون منازع في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي استضافها على أرضه في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، لكن عروضه في البطولة لم تكن مقنعة إلى حد كبير.

وأدى ذلك إلى انقلاب الجماهير على الفريق، ورغم وصوله إلى المباراة النهائية، فإن الإخفاق في الفوز بالمباراة الحاسمة أمام السنغال منتصف يناير (كانون الثاني) أدى في النهاية إلى استقالة وليد الركراكي من منصبه، بعدما رفض الاستمرار في تحمل انتقادات المشجعين الحادة.

وسيواجه بديله محمد وهبي، الذي فاز بكأس العالم تحت 20 عاماً العام الماضي لكنه لم يختبر بعد على مستوى المنتخب الأول، ضغوطاً مماثلة لتحقيق النجاح مع تشكيلة لا تزال تضم عناصر من الفريق الناجح قبل أربع سنوات، لكنها شهدت أيضاً تغييرات جوهرية.

وبرز لاعب منتخب إسبانيا السابق دياز بوصفه النجم الجديد للفريق، رغم أن أمامه الكثير لتعويضه بعد إهداره ركلة جزاء على طريقة بانينكا كانت كفيلة بمنح المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية. وقد مُنح المنتخب المغربي اللقب بقرار من اللجنة التأديبية للاتحاد الأفريقي (الكاف)، إلا أن القرار قيد الاستئناف.

ولن تكون بداية المغرب سهلة في نهائيات كأس العالم، حيث يلتقي مع البرازيل في نيويورك يوم 13 يونيو (حزيران)، لكنه لا يزال يتطلع إلى التأهل على حساب منافسيه الآخرين في المجموعة الثالثة، هايتي واسكوتلندا، والعبور إلى الأدوار الإقصائية.

وقبل أربع سنوات، ركب منتخب المغرب موجة من الدعم الجماهيري الحماسي، مستفيداً من عنصر المفاجأة ليطيح بإسبانيا والبرتغال في طريقه إلى قبل النهائي، لكن تكرار تلك الإنجازات سيبدو أمراً صعباً هذه المرة.

مواضيع
رياضة كرة القدم كأس العالم أخبار المغرب المغرب
الرياضة رياضة عالمية

قطر تسعى لتجاوز خيبة أمل «كأس العالم 2022»

ستصل قطر إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم سعياً لإعادة تقديم نفسها بعد بطولة مخيبة للآمال عام 2022 (رويترز)
ستصل قطر إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم سعياً لإعادة تقديم نفسها بعد بطولة مخيبة للآمال عام 2022 (رويترز)
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
TT

قطر تسعى لتجاوز خيبة أمل «كأس العالم 2022»

ستصل قطر إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم سعياً لإعادة تقديم نفسها بعد بطولة مخيبة للآمال عام 2022 (رويترز)
ستصل قطر إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم سعياً لإعادة تقديم نفسها بعد بطولة مخيبة للآمال عام 2022 (رويترز)

ستصل قطر إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم سعياً لإعادة تقديم نفسها بعد بطولة مخيِّبة للآمال في عام 2022، عندما أصبحت أول دولة مُضيفة تخسر مبارياتها الثلاث في دور المجموعات، رغم الاستثمارات الكبيرة والتوقعات العالية.

ومنذ ذلك الحين، استعاد الفريق الخليجي مكانته بهدوء على الساحة القارّية.

وحافظت قطر على لقب «كأس آسيا» في نسخة 2023، وضَمِنت التأهل إلى «كأس العالم» بجدارة وللمرة الأولى، بعد أن تأهلت تلقائياً بصفتها الدولة المُضيفة في عام 2022.

وفي أميركا الشمالية، ستواجه قطر كلاً من كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك في المجموعة الثانية.

ومع ذلك، بدت الاستعدادات متباينة؛ إذ مُنيت قطر بخروج مفاجئ من دور المجموعات في «كأس العرب» على أرضها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في حين أُلغيت مباراتان وديتان أمام صربيا والأرجنتين، بطلة العالم، في مارس (آذار) بسبب الحرب على إيران، ما حرَمَ المدرب يولن لوبتيغي من فرصة اختبار فريقه أمام منافسين من العيار الثقيل.

ولا تزال تشكيلة قطر تعتمد على قوام أساسي من اللاعبين المحليين الذين صقلتهم منظومة أكاديمية أسباير؛ وهي الأكاديمية التي وضعت ركائز صعودهم على مدار العقد الماضي.

وتدرَّج جزء كبير من التشكيلة عبر مسار التطوير نفسه، مما منح قطر الاستمرارية والانسجام، وإن كانت هناك تساؤلات قائمة حول ما إذا كانت المجموعة المُستدعاة بصفة رئيسية من «الدوري المحلي» تمتلك العمق والخبرة اللازمين للمنافسة بانتظام أمام منتخبات بارزة.

وتراجع اللاعب المخضرم حسن الهيدوس، الأكثر مشاركة في المباريات الدولية مع قطر والعنصر المحوري في تتويج الفريق بلقبيْ «كأس آسيا»، عن اعتزاله الدولي بناءً على طلب لوبتيغي وانضم للتشكيلة المشارِكة في «كأس العالم» ليعزز الفريق بعنصرَي القيادة والخبرة.

وسيُعول الفريق مجدداً على الشراكة المتينة والممتدة بين أكرم عفيف والمعز علي؛ إذ يظل عفيف العقل الإبداعي للفريق، والمتوَّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، والمصدر الأبرز لصناعة الفرص وتسجيل الأهداف، في حين يواصل علي، الهدّاف التاريخي للبلاد، تأكيد فاعليته الهجومية في البطولات الكبرى، وإن تراجع دوره ليصبح بديلاً في بعض الأحيان.

ولم تُعد قطر تحت وطأة التدقيق والرقابة المشدَّدين اللذين رافقا نسخة 2022، وقد تبدو الضغوط أقل خارج الديار، غير أن قرعة متوازنة والتتويج بلقبين متتاليين في «كأس آسيا» أعادا رفع سقف التوقعات بشأن قدرة الفريق على نقل نجاحه القاري إلى الساحة العالمية.

مواضيع
رياضة كرة القدم كأس العالم مصر
الرياضة رياضة عالمية

أنشيلوتي يغامر بنيمار المتراجع في سعي البرازيل نحو اللقب السادس

كارلو أنشيلوتي (أ.ب)
كارلو أنشيلوتي (أ.ب)
  • برازيليا: «الشرق الأوسط»
TT
  • برازيليا: «الشرق الأوسط»
TT

أنشيلوتي يغامر بنيمار المتراجع في سعي البرازيل نحو اللقب السادس

كارلو أنشيلوتي (أ.ب)
كارلو أنشيلوتي (أ.ب)

تتوجه البرازيل إلى كأس العالم لكرة القدم تحت قيادة المدرب الأسطوري كارلو أنشيلوتي ويحدوها أمل كبير لكن الشكوك تلاحقها أيضاً، إذ يسعى المدرب الإيطالي إلى إنهاء انتظارها الذي دام 24 عاماً لتحقيق لقبها السادس في البطولة، مع فريق يفتقر إلى البريق.

وأثار قرار أنشيلوتي المتأخر باستدعاء نيمار (34 عاماً) إلى التشكيلة استغراباً واسعاً في عالم كرة القدم.

ولم يكن المهاجم ضمن اختيارات المدرب الإيطالي منذ توليه المسؤولية قبل عام، ولم يرتد قميص البرازيل منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة عام 2023.

ومنذ ذلك الحين، قضى نيمار فترة متواضعة مع الهلال السعودي قبل أن يعود إلى سانتوس فريق طفولته في محاولة لإحياء مسيرته، لكنه عانى في محاولة استعادة مستواه وسط الإصابات والجدل.

ويبدو أن استدعاء نيمار يجمع بين الثقة والحاجة، في وقت تعاني فيه البرازيل من ضعف في الخيارات بمختلف المراكز.

واستبعد إستيفاو جناح تشيلسي ورودريغو مهاجم ريال مدريد من التشكيلة بسبب الإصابة، إلى جانب مدافع ريال مدريد إيدر ميليتاو، الذي كان من المتوقع أن يشغل مركز الظهير الأيمن في فريق يعاني من ضعف في كلا الظهيرين.

وبالنسبة لمنتخب أعاد تعريف دور ظهيري الجنب من خلال لاعبين أمثال نيلتون سانتوس وكارلوس ألبرتو وجونيور وجورجينيو وكافو وروبرتو كارلوس ومارسيلو وغيرهم الكثير، فإن هذا النقص لافت للنظر.

ولجأ أنشيلوتي إلى ثنائي فلامنغو دانيلو وأليكس ساندرو الذي ابتعد قليلاً عن أفضل فتراته مع يوفنتوس، لسد الثغرات.

وتوجد مخاوف في حراسة المرمى أيضاً، فقد عانى أليسون بيكر من موسم مضطرب في ليفربول بسبب الإصابة، بينما رحل بديله إيدرسون عن مانشستر سيتي متجهاً إلى الدوري التركي.

وتقع مسؤولية خط الوسط بشكل كبير على عاتق كاسيميرو (34 عاماً)، الذي قدم موسماً رائعاً مع مانشستر يونايتد.

لكن البرازيل لا يزال بإمكانها التباهي بعمق مثير للإعجاب في الهجوم، الذي يضم فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا ورافينيا وإندريك.

ويكمن اللغز في كيفية اندماج نيمار مع هذا الرباعي.

وقال أنشيلوتي في مقابلة مع «رويترز» في أوائل مايو (أيار) الماضي، إن فريقه يجب أن يضغط بقوة ويركض بلا هوادة، وهي مهمة صعبة بالنسبة للاعب يكافح لاستعادة لياقته البدنية.

وتستهل البرازيل مشوارها في المجموعة الثالثة بمواجهة منتخب المغرب القوي، قبل أن تواجه هايتي واسكوتلندا. وقد تكشف المباراة الأولى ما إذا كان مزيج الخبرة في الفريق وتراجع النجوم يمكنه تحقيق المعادلة.

واختار أنشيلوتي، الذي مدد عقده مؤخراً حتى عام 2030، 15 لاعباً ممن شاركوا في كأس العالم 2022 في قطر وهو أكبر عدد من اللاعبين يشارك في نسختين متتاليتين مع البرازيل، الدولة الوحيدة التي لعبت في كل نسخ البطولة.

ويضم الفريق تشكيلة غنية بالخبرة، لكن الأداء كان مخيباً للآمال بشكل كبير. وإذا فشل أنشيلوتي في تحقيق اللقب، فإن البرازيل ستخاطر بأطول فترة غياب عن الألقاب في تاريخها، وطريقاً طويلاً ووعراً حتى عام 2030.

مواضيع
رياضة كرة القدم كأس العالم نيمار البرازيل