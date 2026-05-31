رالي اليابان: إيفانز يعزِّز صدارته للترتيب بفوزه الثاني هذا العام

عزَّز الويلزي إلفين إيفانز صدارته للترتيب العام، الأحد، بعدما حقق فوزه الثاني هذا الموسم في رالي اليابان، المرحلة السابعة من بطولة العالم للراليات (دبليو آر سي).

وأنهى السائق الويلزي الرالي متقدماً بفارق 12.8 ثانية على بطل العالم الفرنسي سيباستيان أوجييه، بينما حلَّ الفنلندي سامي باياري في المركز الثالث، متقدماً على الياباني تاكاموتو كاتسوتا.

ورفع إيفانز، سائق فريق «تويوتا»، رصيده إلى 151 نقطة في صدارة الترتيب العام، متقدماً بفارق 20 نقطة عن زميله كاتسوتا، مع الوصول إلى منتصف الموسم.

كما حقق بذلك انتصاره الثالث في رالي اليابان خلال مسيرته.

وعند سؤاله عن فرصه في التتويج بأول لقب عالمي في مسيرته، بعدما اكتفى بالمركز الثاني في 5 مناسبات سابقة، قال إيفانز: «لا يزال الطريق طويلاً، ومن المبكر جداً الحديث عن ذلك. علينا فقط الاستمتاع بهذا الفوز».

وفرض إيفانز سيطرته على الرالي منذ مراحله الأولى، محافظاً على تقدمه حتى خط النهاية، ليصعد للمرة الـ50 إلى منصة التتويج في مسيرته.

وكان السويدي أوليفر سولبرغ، صاحب المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، ينافس بقوة على الصدارة، قبل أن تنتهي آماله إثر حادث تعرض له عصر السبت.

ورغم نجاح أوجييه في تقليص الفارق خلال اليوم الأخير من المنافسات، فإن الأفضلية التي بناها إيفانز في المراحل السابقة كانت كافية لحسم الفوز.

وقال أوجييه، البالغ من العمر 42 عاماً والذي يحتل المركز الخامس في الترتيب العام: «لم ننجح في تحقيق المطلوب هذا الأسبوع، ولكن الرالي لم يكن سيئاً أيضاً. الفارق مع إلفين صُنع في مرحلة واحدة بسبب أفضلية مركز الانطلاق، أما بقية الرالي، فعلى الرغم من الصعوبات، فلم نكن بعيدين كثيراً».

من جانبه، واصل باياري تألقه هذا الموسم، بعدما حقق منصة التتويج الخامسة له في 7 مشاركات فقط.

وقال السائق الفنلندي: «من المؤسف جداً أن يكون هذا آخر رالي تخوضه هذه السيارات على الطرق المعبَّدة».