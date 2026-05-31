عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:1 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: هولندا تحت المجهر بحثاً عن لقب طال انتظاره

رونالد كومان (أ.ب)
رونالد كومان (أ.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: هولندا تحت المجهر بحثاً عن لقب طال انتظاره

رونالد كومان (أ.ب)
رونالد كومان (أ.ب)

يستهل منتخبُ هولندا، وصيفُ بطل العالم 3 مرات، بطولةً جديدة وهو يملك أسباباً تدعو إلى التفاؤل بإحراز لقبه العالمي الأول الذي طال انتظاره، لكن من دون أن يكون بين أبرز المرشحين لرفع الكأس.

ويعود المدرب رونالد كومان إلى الولايات المتحدة حيث قاد منتخب بلاده إلى ربع نهائي «مونديال 1994»، مع تشكيلة متوازنة إلى حد كبير، رغم بعض الهواجس المرتبطة بالإصابات.

ويخوض فريقه البطولة بسلسلة من 14 مباراة متتالية من دون هزيمة في مختلف المسابقات، بينها المباريات الـ8 في التصفيات، لكنه نادراً ما يُذكر إلى جانب إسبانيا وفرنسا والأرجنتين وإنجلترا بوصفه أحد أبرز المرشحين.

وقد استعادت هولندا بريقها في البطولات الكبرى بعد سنوات عجاف أعقبت بلوغها نصف نهائي «مونديال 2014».

وتعرّضت لخسارة مؤلمة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين؛ التي تُوّجت لاحقاً باللقب، في ربع نهائي «مونديال قطر» قبل 4 أعوام، بعد عودة دراماتيكية من تأخر بهدفين.

ثم جاءت هزيمة قاسية أخرى في نصف نهائي «كأس أوروبا 2024»، حين خطف أولي واتكينز الفوز لإنجلترا 2 - 1 بهدف في الوقت بدل الضائع.

وتسود ثقة هادئة في الداخل بتحقيق أداء قوي مجدداً في أميركا الشمالية؛ إذ قال المهاجم السابق باتريك كلويفرت إنه يتوقع أن يبلغ «الطواحين» على الأقل ربع النهائي.

وسيتواجه المنتخب الهولندي مع اليابان والسويد وتونس في المجموعة الـ6، وهو مرشح بقوة للتأهل.

لكن في حال تصدره المجموعة، فقد يجد نفسه أمام مواجهة صعبة في دور الـ32 ضد وصيف المجموعة الثالثة التي تضم البرازيل والمغرب صاحب المركز الرابع في 2022.

وقال كلويفرت: «مع وجود الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا وفرنسا، تُعد هولندا من المنتخبات التي يجب الحذر منها في كأس العالم».

وأضاف: «أعتقد أنها قادرة على بلوغ ربع النهائي على أقل تقدير».

وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لبعض نجوم هولندا للتألق في بطولة كبرى؛ إذ سيبلغ القائد فيرجيل فان دايك الـ35 خلال كأس العالم، فيما يعاني ممفيس ديباي (32 عاماً) لاستعادة جاهزيته الكاملة.

لكن المنتخب يضم في المقابل مجموعة شابة إلى حد كبير.

وقد يشكّل غياب لاعب الوسط تشافي سيمونز؛ بسبب الإصابة، ضربة قوية، إلا أن كومان يملك البدائل.

ويقترب جاستن كلويفرت، لاعب بورنموث الإنجليزي، من العودة إلى الملاعب بعد الإصابة، فيما قد يكون لاعب وسط آيندهوفن خوس تيل أيضاً ضمن دائرة المنافسة على الأقل لحجز مكان في التشكيلة.

وقال كومان: «إصابة تشافي كانت ضربة قاسية فعلاً. تشاهد المباراة ثم تراها تحدث، ومن ردّ فعل تشافي تدرك أن الأمر خطير. هذا أمر دراماتيكي بالنسبة إلينا».

لكن جورجينيو فينالدوم لن يعود إلى صفوف المنتخب، رغم موسمه القوي في الدوري السعودي مع الاتفاق.

وقال كومان لقناة «نوس» عن لاعب وسط ليفربول الإنجليزي السابق: «اتصلت به وقلت له إنني أفضّل لاعبين آخرين».

وأضاف: «لم أختره منذ (كأس أوروبا)، وفضّلت عدداً من اللاعبين الآخرين في مركزه، وأنا راضٍ جداً عن ذلك».

وأثبتت هولندا قدرتها على مجاراة الكبار في ربع نهائي «دوري الأمم الأوروبية» أمام بطلة أوروبا؛ إسبانيا، العام الماضي، حين خرجت بركلات الترجيح بعد تعادل مثير 5 - 5 في مجموع المباراتين.

ولم يخسر منتخب هولندا نقاطاً في التصفيات الأوروبية سوى في تعادلين أمام بولندا.

ولأنها وصيفة كأس العالم أعوام 1974 و1978 و2010، إضافة إلى بلوغها نصف النهائي مرتين، فإن هولندا تُعدّ المنتخب صاحب أفضل سجل تاريخي من دون أن يتوّج باللقب.

ورغم افتقارها اليوم إلى أسماء من عيار يوهان كرويف وماركو فان باستن ورود خوليت وأريين روبن، فإن كومان نجح في تشكيل فريق يصعب جداً التغلب عليه.

وسيكون ديباي؛ الهدّافُ التاريخي للمنتخب برصيد 55 هدفاً، ضمن التشكيلة رغم أنه لم يستعد كامل لياقته البدنية بعد غيابه الأخير بسبب الإصابة.

وقال كومان إن مهاجم كورينثيانز البرازيلي سيبقى ضمن خططه حتى لو لم يتمكن من خوض المباراة الافتتاحية أمام اليابان في أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية يوم 14 يونيو (حزيران) المقبل.

كما سيلعب دونييل مالين على الأرجح دوراً هجومياً بعدما سجل 14 هدفاً في الدوري الإيطالي مع روما منذ انضمامه على سبيل الإعارة من آستون فيلا في يناير (كانون الثاني) الماضي.

مواضيع
كأس العالم كرة القدم رياضة فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

التشكيلة المثالية للمونديال: من بيليه إلى زيدان... 11 لاعباً أسطورياً

رياضة عالمية غوردون بانكس (رويترز)

التشكيلة المثالية للمونديال: من بيليه إلى زيدان... 11 لاعباً أسطورياً

من «الملك» بيليه، المتوج باللقب ثلاث مرات، إلى الفرنسي زين الدين زيدان الذي فرح وحزن بالنهائي، صنعت مباريات كأس العالم أساطير دوّنت اسمها في تاريخ اللعبة

«الشرق الأوسط» (باريس )
رياضة عالمية قد تؤدي موجات الحر الشديدة التي يصاحبها التلوث والرطوبة إلى إضعاف الأداء وقدرة التحمل (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

حرارة ورطوبة وتلوث...توقعات بـ«لعب أقل إثارة» في «مونديال 2026»

قد تؤدي موجات الحر الشديدة؛ المصحوبة بالتلوث والرطوبة، لإضعاف الأداء وقدرة التحمل لدى لاعبي كرة القدم في «مونديال 2026»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية وزير الرياضة جايتون ماكينزي وجه انتقاداً لاذعاً للاتحاد المحلي في منشور على منصة «إكس» (الاتحاد الجنوب أفريقي)
رياضة عالمية

تأجيل سفر جنوب أفريقيا للمشاركة في كأس العالم بسبب تأخر التأشيرات

أُجّلت مغادرة منتخب جنوب أفريقيا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، الأحد؛ بسبب عدم حصول بعض اللاعبين على تأشيراتهم بعد...

«الشرق الأوسط» (كيب تاون)
رياضة عالمية «الغارديان» قالت إنَّ تتويج رونالدو بالدوري السعودي لا يمكن اعتباره دليلاً على استعادته مستواه (رويترز)
رياضة عالمية

هل أصبح وجود رونالدو عبئاً على البرتغال في مونديال 2026؟

رغم بلوغه عامه الـ41، يستعد كريستيانو رونالدو لخوض كأس العالم 2026 مع المنتخب البرتغالي، في مشهد يعيد الجدل إلى الواجهة.

فاتن أبي فرج (بيروت)
رياضة عالمية مارسيلو بييلسا (أ.ب)
رياضة عالمية

مونديال 2026: بييلسا «العبقري» يواجه تمرداً داخل منتخب الأوروغواي

يحظى الأرجنتيني مارسيلو بييلسا بتقدير واسع بوصفه أحد روّاد التدريب لكن أساليبه غير التقليدية قد تهدّد بإفساد حظوظ الأوروغواي في كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

آدي هوتر يعود لتدريب فرانكفورت بعقد حتى عام 2029

آدي هوتر (أ.ب)
آدي هوتر (أ.ب)
  • فرانكفورت : «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت : «الشرق الأوسط»
TT

آدي هوتر يعود لتدريب فرانكفورت بعقد حتى عام 2029

آدي هوتر (أ.ب)
آدي هوتر (أ.ب)

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت، المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، الأحد، عن عودة آدي هوتر لتدريب الفريق لولاية ثانية، بعقد يمتد حتى عام 2029.

ويتولى المدرب النمساوي (56 عاماً) المهمة خلفاً لألبرت رييرا، الذي لم يستمر سوى أقل من 4 أشهر بعد توليه المنصب خلفاً لدينو توبمولر.

وكان فرانكفورت قد أنهى الموسم المنصرم في المركز الثامن بترتيب «بوندسليغا»، ليغيب عن المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وامتدت ولاية هوتر الأولى مع آينتراخت فرانكفورت ما بين عامي 2018 و2021، حيث قاد فرانكفورت إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي في موسمه الأول، وإلى الدور ذاته ببطولة كأس ألمانيا في العام التالي.

وعمل هوتر مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، ثم مع موناكو الفرنسي، قبل أن يرحل عن الفريق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ولم يخلُ رحيل هوتر عن فرانكفورت في عام 2021 من الجدل؛ حيث غادر الفريق رغم تبقي عامين في عقده مع النادي، لكن هذا الأمر طُوي الآن، إذ أصبح ثامن مدرب يحظى بفترة ثانية مع الفريق.

وصرح ماركوس كروسش، عضو مجلس إدارة فرانكفورت للشؤون الرياضية: «يُمثل آدي هوتر كرة قدم هجومية جريئة، ووضوحاً، وانضباطاً».

وأضاف: «بعد محادثات مثمرة للغاية، نحن على ثقة بأننا قادرون على الارتقاء بفريق آينتراخت معاً. ومن المزايا أن آدي على دراية بالهيكل التنظيمي، والبيئة المحيطة، والأشخاص داخل النادي وحوله، ولن يحتاج إلى فترة تأقلم».

من جانبه، صرح هوتر: «بالنسبة لي، من دواعي سروري أن أعود لتدريب آينتراخت. لقد تركت الفترة التي قضيناها معاً في فرانكفورت أثراً كبيراً في نفسي، ولا تزال عالقة في ذاكرتي. وبالنظر إلى الماضي، لطالما شعرت بأن لديَّ مهمة لم يتم إنجازها بعد».

ولن تكون المهمة سهلة بالنسبة لهوتر، إذ يُخطط فرانكفورت لإجراء تغييرات جذرية في تشكيلته بعد موسم 2025-2026 المخيب للآمال.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

التشكيلة المثالية للمونديال: من بيليه إلى زيدان... 11 لاعباً أسطورياً

غوردون بانكس (رويترز)
غوردون بانكس (رويترز)
  • باريس : «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس : «الشرق الأوسط»
TT

التشكيلة المثالية للمونديال: من بيليه إلى زيدان... 11 لاعباً أسطورياً

غوردون بانكس (رويترز)
غوردون بانكس (رويترز)

من «الملك» البرازيلي بيليه، اللاعب الوحيد المتوج بلقب كأس العالم ثلاث مرات، إلى الفرنسي زين الدين زيدان الذي فرح وحزن في النهائي، صنعت مباريات كأس العالم لكرة القدم أساطير دوّنت اسمها في تاريخ اللعبة.

ضمت التشكيلة المثالية: غوردون بانكس، كافو، فرانتس بكنباور، فابيو كانافارو، روبرتو كارلوس، زين الدين زيدان، أندريس إنييستا، دييغو مارادونا، بيليه، ليونيل ميسي، رونالدو.

غوردون بانكس (إنجلترا): حارس مرمى لأندية متواضعة (ليستر، ستوك)، توج هذا الإنجليزي بطلاً للعالم عام 1966، واشتهر بصدة «إعجازية» في مواجهة بيليه عام 1970، قال عنها البرازيلي: «اليوم سجلت هدفاً، ولكن بانكس صدّه».

كافو وروبرتو كارلوس (رويترز)

كافو وروبرتو كارلوس (البرازيل): أحدث هذان البرازيليان ثورة في مركز الظهير عن طريق تعزيز دوره الهجومي لحد كبير. سجل كافو أكثر «ثراء» في كأس العالم كونه فاز بمونديالي 1994 و2002، أما روبرتو كارلوس فاكتفى بلقب 2002 حين كان كافو قائد المنتخب. خسرا معاً نهائي 1998 أمام فرنسا (0-3).

فرانتس بكنباور (ألمانيا): «مخترع» مركز الليبرو، وقد ترك «القيصر» إحدى الصور الخالدة لكأس العالم بعدما أنهى «مباراة القرن» التي خسرتها ألمانيا أمام إيطاليا (3-4 بعد التمديد) في الدور نصف النهائي لمونديال 1970 وكتفه ملفوف. بعد أربعة أعوام نجح في رفع كأس العالم على أرضه عندما تمكنت «واقعية» الألمان من تحطيم رومانسية منتخب هولندا ويوهان كرويف (2-1).

فابيو كانافارو (إيطاليا): النموذج الأمثل للمدافع الإيطالي، إنه دائماً في تموضع مثالي، ودائماً في حالة تركيز، و«شرير» متى لزم الأمر. قائد الـ«أتزوري» الذي أحرز لقب 2006 على حساب فرنسا وزيدان (5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1).

زين الدين زيدان (أ.ف.ب)

زين الدين زيدان (فرنسا): دخل التاريخ بفضل ثنائية، وخرج منه ببطاقة حمراء.

رأسيتان أمام البرازيل في نهائي 1998، وركلة جزاء على طريقة «بانينكا» في نهائي 2006 في مرمى الإيطالي جانلويجي بوفون. هو أيضاً اللاعب الوحيد مع الكاميروني ريغوبير سونغ الذي طرد مرتين في المونديال: عام 1998 أمام المملكة العربية السعودية، وفي نهائي 2006 بعدما «نطح» الإيطالي ماركو ماتيراتزي.

إنييستا (أ.ف.ب)

إنييستا (إسبانيا): رفع لاعب برشلونة من مستوى تبسيط كرة القدم. مثال حي على «تيكي تاكا» ناديه السابق برشلونة. سجل هدف الفوز لمنتخب بلاده في نهائي مونديال 2010 أمام هولندا (1-0) قبل نهاية الوقت الإضافي.

دييغو مارادونا (أ.ف.ب)

دييغو مارادونا (الأرجنتين): فرض هيمنته على مونديال 1986 حين قاد منتخب بلاده إلى اللقب. في قمة مستواه الكروي في المكسيك، قاد «ألبيسيليستي» حتى النهائي، والفوز على ألمانيا الغربية (3-2)، وكاد يكرّر السيناريو ذاته بعد أربعة أعوام، لكنه انحنى هذه المرة أمام «دي مانشافت» (0-1). يبقى خالداً في التاريخ كونه سجل في غضون أربع دقائق أفظع وأجمل هدف في كأس العالم، بين «يد الله» و«سباق تعرّج» مذهل بين الدفاع الإنجليزي في الدور ربع النهائي.

بيليه (أ.ف.ب)

بيليه (البرازيل): الوحيد الفائز بالمونديال ثلاث مرات، من كأس العالم 1958 حين كان يبلغ 17 عاماً، إلى التحفة الفنية للعب الهجومي لعام 1970. فاز أيضاً بكأس العالم 1962 رغم أنه أصيب باكراً في هذه البطولة.

لا يزال يُعدّ الأفضل على مرّ الأزمنة. ترك مجموعة كبيرة من الصور، من الثنائية التي سجلها ودموع المراهق أثناء الفوز بلقب 1958، إلى تمريرته «العمياء» لكارلوس ألبرتو في النهائي ضد إيطاليا (4-1) عام 1970، بالإضافة إلى خداعه حارس الأوروغواي وكرته الساقطة البعيدة ضد تشيكوسلوفاكيا.

ليونيل ميسي (أ.ب)

ليونيل ميسي (الأرجنتين): شارك ميسي في خمس نسخ من كأس العالم بين 2006 و2022. بدأ مشواره في ألمانيا 2006 وهو شاب واعد، وسجل هدفه الأول ضد صربيا ومونتينيغرو. قاد الأرجنتين في البرازيل 2014 إلى النهائي، وسجل أربعة أهداف، ونال الكرة الذهبية رغم الخسارة أمام ألمانيا. في قطر 2022 حقق حلمه الأكبر بقيادة الأرجنتين إلى اللقب العالمي بعد أداء رائع سجل فيه سبعة أهداف، وتُوج مجدداً بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

رونالدو (إ.ب.أ)

رونالدو (البرازيل): عرف الـ«فينومينو» (الظاهرة) كل شيء في كأس العالم. توج دون أن يلعب في سن الـ 17 عاماً في 1994، وكان سيئ الحظ في النهائي بعد أربعة أعوام عندما ألمت به وعكة صحية قبل ساعات من المباراة النهائية. شارك رونالدو في النهائي، إلا انه كان شبحاً للموهبة الصارخة التي كان يعرف بها.

أفضل مهاجم في حقبته، وثأر لنفسه عام 2002 بعدما هيمن على البطولة، وتوج هدافاً مع ثنائية في المباراة النهائية أمام ألمانيا (2-0).

مواضيع
رياضة كرة القدم كأس العالم فيفا فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

الصحافة الفرنسية بعد تتويج سان جيرمان: يبقى الملك

تتويج باريس سان جيرمان بلقب «دوري أبطال أوروبا» (أ.ف.ب)
تتويج باريس سان جيرمان بلقب «دوري أبطال أوروبا» (أ.ف.ب)
TT
TT

الصحافة الفرنسية بعد تتويج سان جيرمان: يبقى الملك

تتويج باريس سان جيرمان بلقب «دوري أبطال أوروبا» (أ.ف.ب)
تتويج باريس سان جيرمان بلقب «دوري أبطال أوروبا» (أ.ف.ب)

لم تتعامل الصحافة الفرنسية مع تتويج باريس سان جيرمان بلقب «دوري أبطال أوروبا» على أنه مجرد فوز جديد في سجل النادي، بل وصفته بأنه تأكيد على هيمنة أوروبية باتت أمراً واقعاً، بعدما نجح الفريق الباريسي في الاحتفاظ بالكأس القارية لثاني موسم توالياً بانتصاره على آرسنال بركلات الترجيح في «نهائي بودابست».

العنوان الأبرز جاء من صحيفة «ليكيب» التي اختارت عبارة قوية ومباشرة: «يبقى الملك»، في إشارة إلى نجاح باريس سان جيرمان في الحفاظ على عرش القارة الأوروبية وإثبات أن تتويجه قبل عام لم يكن صدفة أو إنجازاً عابراً، بل بداية حقبة جديدة في كرة القدم الأوروبية.

ورأت الصحيفة أن الفريق الباريسي أثبت مرة جديدة قدرته على النجاة من أصعب الظروف، مؤكدة أن البطل الحقيقي لا يُقاس بعدد الأهداف التي يسجلها فقط، بل بقدرته على الفوز عندما تكون الأمور أشد تعقيداً. لذلك عدّت أن باريس سان جيرمان خرج من بودابست أشد قوة وأكبر هيبة مما كان عليه قبل المباراة.

وفي الوقت الذي احتفى فيه الجميع باللقب، كان لويس إنريكي بطلاً موازياً في عناوين الصحافة الفرنسية. «ليكيب» خصصت مساحة واسعة للمدرب الإسباني، وكتبت: «سعيداً كطفل صغير... أظهر لويس إنريكي الطريق مرة جديدة نحو الانتصار وواصل دخول الأسطورة أكثر فأكثر». وعدّت أن المدرب الإسباني لم يعد مجرد مهندس للمشروع الباريسي، بل تحول أحدَ أبرز المدربين في تاريخ «دوري أبطال أوروبا».

النادي الباريسي فرض نفسه أقوى ممثل لكرة القدم الفرنسية (رويترز)

وبالنسبة إلى الصحيفة الفرنسية، فإن ما يحققه إنريكي لم يعد مجرد نجاح تدريبي عادي، بل مسيرة استثنائية وضعته بين كبار المدربين في تاريخ «دوري أبطال أوروبا». فبعد أن قاد برشلونة إلى اللقب عام 2015، عاد ليمنح باريس سان جيرمان لقبين متتاليين في عامي 2025 و2026، لينضم إلى قائمة المدربين الذين توجوا بالبطولة 3 مرات.

كما عدّت «ليكيب» أن إنريكي أصبح اليوم أحد أبرز مهندسي النجاح في كرة القدم الأوروبية الحديثة، بعدما قاد فريقين مختلفين إلى قمة القارة، ونجح في فرض فلسفته الكروية في أعلى المستويات، مؤكدة أن تتويجه الجديد يجعله «يدخل الأسطورة» أكثر فأكثر مع كل لقب جديد يضيفه إلى مسيرته.

أما صحيفة «لو باريزيان» فجاء عنوانها: «باريس يحصد النجمة الثانية... والملحمة مستمرة». ورأت أن النادي الباريسي لم يكتفِ بالفوز بلقب جديد، بل رسخ مكانته بوصفه أكبر مشروع كروي في فرنسا خلال العقود الأخيرة. وأكدت أن الفريق يستحق كل الإشادة بعد أن نجح في تجاوز أصعب الاختبارات الأوروبية هذا الموسم، عادّةً أن باريس سان جيرمان لم يعد يطارد المجد الأوروبي، بل أصبح جزءاً من تاريخه.

وأضافت الصحيفة أن النادي واصل تحطيم الأرقام القياسية، مؤكدة أن باريس سان جيرمان سجل رقماً جديداً في مسيرته القارية، ليواصل كتابة صفحات جديدة من التاريخ الفرنسي والأوروبي. كما عدّت أن الفريق أثبت مجدداً أنه النادي الأكبر استقراراً وقوة في القارة خلال العامين الماضيين.

أما صحيفة «لوموند» فاختارت عنواناً يحمل كثيراً من الدلالات: «باريس يبلغ قمة كرة القدم الأوروبية». وعدّت أن التتويج الجديد يحمل قيمة مختلفة عن لقب الموسم الماضي؛ «لأن الفريق اضطر هذه المرة إلى القتال حتى اللحظات الأخيرة أمام آرسنال قبل أن يحسم اللقب بركلات الترجيح».

ورأت الصحيفة أن باريس سان جيرمان لم يعد ذلك الفريق الذي يعتمد على النجوم الفرديين، «بل أصبح منظومة جماعية متكاملة تعرف كيف تتعامل مع الضغوط وكيف تفوز في أصعب الليالي الأوروبية». وأضافت أن النادي الباريسي فرض نفسه بوصفه أقوى ممثل لكرة القدم الفرنسية في التاريخ الحديث.

موقع «سوفوت» احتفل بطريقته الخاصة، واختار عنواناً لافتاً: «إلى الأبد... أول من فاز باثنتين». وأوضح أن باريس سان جيرمان أصبح أول نادٍ فرنسي يحقق لقب «دوري أبطال أوروبا» مرتين، عادّاً أن الفريق انتقل من مرحلة الحلم الأوروبي إلى مرحلة الهيمنة الأوروبية.

وأضاف الموقع أن باريس لم يعد مجرد بطل للقارة، «بل أصبح المرجع الذي تحاول الأندية الأخرى الوصول إليه، خصوصاً بعد نجاحه في الاحتفاظ باللقب وسط منافسة شرسة من كبار أوروبا».

أما موقع «فوت ميركاتو» فركز بشكل أكبر على البصمة الفنية للمدرب الإسباني، وجاء عنوانه: «لويس إنريكي يقود باريس إلى القمة مجدداً». وأكد الموقع أن المدرب الإسباني كان «صاحب التأثير الأكبر في رحلة التتويج، سواء أكان من خلال خياراته التكتيكية، أم قدرته على إدارة المباراة النهائية أمام آرسنال».

وخصّت الصحافة خفيتشا كفاراتسخيليا بإشادة واسعة، عادّةً أنه أحد أبرز وجوه هذا التتويج، وأنه لعب دوراً محورياً في إرباك دفاع آرسنال وإبقاء الخطورة الباريسية حاضرة طيلة اللقاء. بينما ذهبت «ليكيب» إلى عَدّه أحد رموز المشروع الجديد للنادي الباريسي، وأحد اللاعبين الذين يجسدون التحول الذي شهده الفريق بعد رحيل عدد من النجوم الكبار.

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا باريس آرسنال الدوري الفرنسي بريطانيا