دوري أبطال أوروبا: شغب في باريس وتوقيف نحو 780 شخصاً بعد تتويج سان جيرمان

أوقفت السلطات في باريس نحو 780 شخصاً على خلفية أعمال الشغب والمواجهات مع قوات الأمن التي رافقت احتفالات فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء السبت.

كما أفاد مكتب الادعاء العام في باريس بوفاة شاب إثر حادث دراجة نارية من نوع «موتوكروس» على الطريق الدائري للعاصمة، إضافة إلى إصابة شخص آخر بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لهجوم بسلاح أبيض داخل المدينة؛ حيث وُصفت حالته بالحرجة.

أُوقف نحو 780 شخصاً في باريس على خلفية أعمال الشغب والتوترات مع قوات الأمن (أ.ب)

وقال وزير الداخلية لوران نونيز، خلال مؤتمر صحافي نحو الساعة 01:30 فجر الأحد: «كانت هناك مظاهر احتفالية شابتها بعض التجاوزات، وهو ما يتوافق مع الوضع الذي كنا قد توقعناه، وبالتالي استعددنا له». وأعلن عن «416 عملية توقيف، منها 283» في منطقة باريس الكبرى وحدها.

وشدد قائلاً: «هذه التجاوزات غير مقبولة على الإطلاق».

وفي وقت لاحق، أعلن نونيز عن أن عدد الاعتقالات قد ارتفع ليبلغ 780 حالة، يُمثل زيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بالاحتفالات التي أعقبت فوز سان جيرمان بالمسابقة القارية العام الماضي.

كما أشار المسؤول الأول عن ساحة بوفو إلى إصابة 7 من عناصر الشرطة، أحدهم إصابته خطيرة في مدينة أجان إثر صدمة على الرأس، خلال تجاوزات وقعت في نحو 15 مدينة على مستوى البلاد، ولا سيما أعمال نهب في رين وستراسبورغ وكليرمون-فيران وغرونوبل.

وفي رينس، نشر رئيس بلدية المدينة، أرنو روبينيه، رسالة مقتضبة على «فيسبوك» أشار فيها إلى «بضع عمليات توقيف».

وأعلنت محافظة شرطة باريس في وقت سابق عن ضبط 24 شعلة ونحو 100 قذيفة ألعاب نارية. كما تعرّضت 6 مركبات ومتجران لأضرار، هما مخبز ومطعم عند بوابة سان-كلو. وإلى الجنوب قليلاً، لاحظت صحافية في «وكالة الصحافة الفرنسية» إطلاقاً متواصلاً للألعاب النارية وشباباً يتسلقون شاحنة إطفاء.

وأوضح الوزير أيضاً أن «4 محاولات لإغلاق الطريق الدائري أدت إلى تدخلات سريعة جداً من قوات الأمن التي أعادت فتحه بشكل منهجي».

وأُلقيت مقذوفات كذلك على قوات الأمن قرب جادة الشانزيليزيه؛ حيث تجمع ما بين 4 و5 آلاف شخص خلال المباراة، قبل أن يتوافد آلاف آخرون إلى المكان بعد نهايتها، حسب محافظة الشرطة.

أُلقيت مقذوفات كذلك على قوات الأمن قرب جادة الشانزيليزيه (رويترز)

وفي الدائرة الثامنة، حاول أفراد مهاجمة مركز للشرطة قبل أن يتم تفريقهم.

وأكد مصدر أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إصابة شخص بسلاح أبيض في حي باربيس، كما سقط رجل كان في حالة سُكر في نهر السين بالدائرة الخامسة.

وعند محيط ملعب «بارك دي برانس»، حاول نحو 150 شخصاً «الدخول من إحدى بوابات» الملعب، غير أن مناورة للشرطة أعادت الهدوء «بعد لحظات».

وبعد ذلك بقليل، ووفقاً لصحافية في «وكالة الصحافة الفرنسية» كانت في المكان، اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومشجعين عند بوابة سان-كلو قرب الملعب. وأُطلقت قذائف ألعاب نارية باتجاه قوات الأمن التي ردّت باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأكدت المحافظة أنها أعدّت «بدقة» الخطة الأمنية لنهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك لتأمين الأحداث الأخرى التي تُنظَّم بالتزامن في العاصمة، ومنها مباراة في الرغبي، واستكمال بطولة رولان غاروس للتنس، إضافة إلى عدة حفلات موسيقية، من بينها حفل المغنية آيا ناكامورا في استاد «فرنسا»، وحفل مغني الراب دامسو في قاعة «باريس لا ديفانس أرينا».

ومع تعبئة 22 ألف شرطي ودركي، بينهم 8 آلاف لباريس وضواحيها، أعدّت قوات الأمن خطة أمنية غير مسبوقة.

مع تعبئة 22 ألف شرطي ودركي بينهم 8 آلاف لباريس وضواحيها (أ.ب)

وقالت الشرطة: «مسؤوليتنا هي ضمان احتفال شعبي هادئ وآمن بالكامل للجميع»، مذكّرة بتعليماتها بشأن «الجاهزية، والانخراط، والحزم».

وأُوقِفت العديد من وسائل النقل العام، إذ أعلنت هيئة «إيل دو فرانس موبيليتي» على حسابها في منصة «إكس» أنه «بسبب التجمعات الكثيرة جداً، تأثرت الشبكة بشكل كبير مع توقف عدد من الخطوط لضمان سلامة المسافرين والسائقين».

وفي العام الماضي، جرى نشر 5400 شرطي ودركي في باريس وضواحيها، وسُجِّلت آنذاك 563 عملية توقيف (491 في باريس)، أسفرت عن 307 حالات احتجاز لدى الشرطة (202 في باريس).

وسيشارك اللاعبون في موكب احتفالي بعد ظهر الأحد في ساحة شان-دو-مارس (الدائرة 15)؛ حيث يُتوقع حضور نحو 100 ألف شخص، قبل أن يستقبلهم الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.