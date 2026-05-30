الرياضة رياضة عالمية

فرنانديز يفوز بسباق السرعة في جائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية

يحتفل الإسباني راؤول فرنانديز على منصة التتويج (رويترز)
  • روما: «الشرق الأوسط»
حقق الإسباني راؤول فرنانديز، متسابق فريق تراكهاوس، أول فوز في مسيرته بسباقات السرعة ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، بعدما أنهى سباق السرعة لجائزة إيطاليا الكبرى في الصدارة، السبت، متقدماً على مواطنه خورخي مارتن متسابق أبريليا.

وانطلق فرنانديز من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، لكنه نجح في انتزاع الصدارة خلال اللفة الأولى، قبل أن يفرض سيطرته على مجريات السباق ويحافظ على تقدمه حتى خط النهاية.

ورغم نجاح مارتن في تقليص الفارق خلال اللفات الأخيرة، فإن فرنانديز تمكن من حسم الفوز بفارق تجاوز ثانية واحدة، ليحقق أول انتصار له في سباقات السرعة على مستوى بطولة العالم.

ويحمل هذا الفوز طابعاً خاصاً لفرنانديز، بعدما شهدت جائزة كاتالونيا الكبرى في وقت سابق من الشهر الحالي حادثة اصطدام بينه وبين مارتن أدت إلى خروجهما معاً من السباق، وتسببت في توتر بين مسؤولي الفريقين.

الإسباني راؤول فرنانديز أثناء مشاركته في سباق السرعة ضمن جائزة إيطاليا الكبرى (رويترز)

وجاء الإيطالي فابيو دي جيانانتونيو، متسابق فريق «في آر 46 ريسينغ»، في المركز الثالث، فيما أنهى متصدر الترتيب العام ماركو بيتسيكي السباق في المركز الرابع.

واكتفى الإسباني مارك ماركيز، متسابق دوكاتي، بالمركز الخامس، ليواصل المنافسة على مراكز المقدمة في الترتيب العام للبطولة.

مقالات ذات صلة

مارك ماركيز: أحتاج إلى بعض الوقت للتعافي

رياضة عالمية بطل العالم الحالي للدراجات النارية مارك ماركيز (أ.ف.ب)

مارك ماركيز: أحتاج إلى بعض الوقت للتعافي

قلّل بطل العالم الحالي لبطولة العالم للدراجات النارية، مارك ماركيز، من التوقعات قبل عودته في سباق جائزة إيطاليا الكبرى، الأحد.

«الشرق الأوسط» (فلورنسا (إيطاليا))
رياضة عالمية سباقات الدراجات في أوروبا تحظى باهتمام كبير (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

بريطانيا تستنفر 9 آلاف متطوع لاستضافة تاريخية لـ«سباق فرنسا للدراجات»

أطلق منظمون حملة وطنية لاستقطاب 9 آلاف متطوع لدعم «سباقَي فرنسا للدراجات للرجال والسيدات» في أنحاء بريطانيا عام 2027...

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية الدراج البلجيكي أليك سيغارت من فريق البحرين فيكتوريوس يحتفل لدى عبوره خط النهاية (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

سيغارت يخطف المرحلة الـ12 من «جيرو دي إيطاليا»… وأولاليو يعزز الصدارة

حقّق الدراج البلجيكي أليك سيغارت فوزه الأول في سباقات «الغراند تور»، بعدما توّج بالمرحلة الثانية عشرة من جيرو دي إيطاليا.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية حادث مروع لماركيز أدى لكسرين خلال جائزة كاتالونيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

موتو جي بي: أليكس ماركيز يغيب عن جائزتي إيطاليا والمجر على الأقل

يغيب الدرّاج الإسباني أليكس ماركيز عن سباقين على الأقل في بطولة العالم للدراجات النارية (موتو جي بي)، بعد تعرضه لكسرين في حادث مروّع.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية أليكس ماركيز لحظة اصطدامه بدراجة أكوستا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ماركيز وزاركو في المستشفى بعد إصابتهما خلال جائزة كاتالونيا لـ«الموتو جي بي»

سيبقى أليكس ماركيز ويوهان زاركو في المستشفى بعد أن أصيبا بكسور في حادثين منفصلين خلال جائزة كاتالونيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية الأحد.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
الرياضة رياضة عالمية

أونداف يقترب من تمديد عقده مع شتوتغارت حتى 2029

دينيز أونداف (رويترز)
  • شتوتغارت: «الشرق الأوسط»
اقترب المهاجم الألماني دينيز أونداف من تمديد عقده مع شتوتغارت لعامين إضافيين، ليستمر مع النادي حتى صيف عام 2029.

وأفادت صحيفة «بيلد» وشبكة «سكاي ألمانيا» بأن اللاعب توصّل إلى اتفاق مع إدارة النادي قبل سفره المرتقب إلى الولايات المتحدة للمشاركة مع المنتخب الألماني في نهائيات «كأس العالم 2026».

ووفق التقارير، سيحصل أونداف، بموجب العقد الجديد، على زيادة كبيرة في راتبه السنوي ليصل إلى ستة ملايين يورو، إضافة إلى مكافأة توقيع تتجاوز مليون يورو.

ويُعد أونداف أحد أبرز عناصر شتوتغارت منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2023، حيث أسهم في النجاحات التي حققها النادي، خلال الأعوام الأخيرة، أبرزها التتويج بكأس ألمانيا، الموسم الماضي، إضافة إلى احتلال المركز الثاني في «الدوري الألماني» عام 2024، والمركز الرابع في الموسم الماضي، ما ضَمِن للفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقدَّم المهاجم، البالغ من العمر 29 عاماً، موسماً مميزاً، بعدما أنهى موسم 2025-2026 كأفضل هدّاف ألماني في «الدوري الألماني» برصيد 19 هدفاً.

وخلال مسيرته مع شتوتغارت، سجل أونداف 46 هدفاً في 86 مباراة، ضِمن منافسات «الدوري الألماني»، ليصبح أحد أبرز المهاجمين في المسابقة، خلال السنوات الأخيرة.

كما فرَضَ نفسه على تشكيلة المنتخب الألماني، حيث خاض 7 مباريات دولية سجل خلالها 4 أهداف، من بينها هدف الفوز في المباراة الودية التي تغلّب فيها المنتخب الألماني على غانا بنتيجة 2-1 في مارس (آذار) الماضي.

وكان أونداف قد أكد، في تصريحات سابقة، رغبته في حسم مستقبله التعاقدي قبل انطلاق «كأس العالم»، وهو ما يبدو أنه تحقَّق قبل أيام قليلة من بداية مشوار المنتخب الألماني في البطولة.

«رولان غاروس»: سفايدا يواصل مفاجآته… ويضرب موعداً مع كوبولي في الدور الرابع

الأميركي زاكاري سفايدا (أ.ف.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
واصل الأميركي زاكاري سفايدا كتابة قصته الاستثنائية في «بطولة فرنسا المفتوحة للتنس - رولان غاروس»، بعدما تأهل إلى الدور الرابع لأول مرة في مسيرته ببطولات «غراند سلام»، بفوزه المثير على الأرجنتيني فرنسيسكو سيروندولو في 5 مجموعات.

وتمكن سفايدا؛ المصنف الـ85 عالمياً، من تجاوز المصنف الـ25 في البطولة بنتيجة 6 - 3 و6 - 4 و3 - 6 و4 - 6 و6 - 3، في مباراة استمرت 3 ساعات و3 دقائق على الملعب رقم «14».

ويعدّ هذا الإنجاز لافتاً للاعب الأميركي البالغ من العمر 23 عاماً، الذي وصل إلى باريس وهو يملك فوزاً واحداً فقط على الملاعب الرملية، قبل أن ينجح في تحقيق أفضل نتيجة له على الإطلاق بإحدى البطولات الكبرى.

وبعد نقطة الحسم، أشار سفايدا إلى السماء احتفالاً بالفوز، في لفتة مؤثرة إلى والده توم الذي توفي في أكتوبر (تشرين الماضي) الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان.

وضمن اللاعب الأميركي بفضل هذا الإنجاز تحقيق أفضل تصنيف في مسيرته الاحترافية، حيث يتقدم حالياً 26 مركزاً في التصنيف المباشر لـ«رابطة اللاعبين المحترفين» ليحتل المركز الـ59 عالمياً.

وفي الدور المقبل، سيواجه سفايدا الإيطالي فلافيو كوبولي، المصنف الـ10 في البطولة، الذي تأهل بدوره بعد فوزه السهل على مواطنه الأميركي ليرنر تيان بـ3 مجموعات دون رد بنتيجة 6 - 2 و6 - 2 و6 - 3.

وأنهى كوبولي بهذا الفوز سلسلة من 6 انتصارات متتالية لتيان، ليبلغ الدور الرابع في إحدى بطولات «غراند سلام» لثاني مرة في مسيرته، بعدما سبق له الوصول إلى ربع نهائي بطولة «ويمبلدون» عام 2025.

ويعدّ الإيطالي، البالغ من العمر 24 عاماً والمصنف الـ14 عالمياً، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، خصوصاً بعد خروج عدد من الأسماء الكبيرة من البطولة؛ إذ أصبح رابع أعلى اللاعبين تصنيفاً بين المتأهلين المتبقين، خلف الألماني ألكسندر زفيريف، والكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، والروسي آندريه روبليف.

وقال كوبولي عقب تأهله: «أريد التركيز على كل مباراة على حدة... هذه هي الطريقة التي أفكر بها طيلة الأسبوع».

وأضاف: «أعلم أن هناك فرصة لتتويج بطل جديد في إحدى بطولات (غراند سلام)؛ لكنني لا أريد التفكير في ذلك الآن. تنتظرني مباراة صعبة أخرى ويجب أن أركز عليها بالكامل».

اعتقال رحيم ستيرلينغ للاشتباه في القيادة تحت تأثير المخدرات

رحيم ستيرلينغ (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
كشفت تقارير بريطانية أن رحيم ستيرلينغ، الدولي الإنجليزي السابق، يمر بفترة صعبة على الصعيدين الشخصي والنفسي، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن اعتقاله؛ للاشتباه في قيادته مَركبة تحت تأثير المخدرات.

ونقلت مصادر مقرَّبة من اللاعب أن ستيرلينغ يشعر بأنه «مهمَّش» و«غير مقدَّر»، مشيرة إلى أنه عانى، خلال العامين الماضيين، ضغوطاً نفسية كبيرة، في ظل الظروف الصعبة التي مر بها على المستوى المهني.

يأتي ذلك بعدما ألقت شرطة هامبشاير القبض على اللاعب، البالغ من العمر 31 عاماً، صباح الخميس، أثناء قيادته سيارة لامبورغيني على الطريق السريع «إم 3»، جنوب إنجلترا.

وأوضحت الشرطة، في بيان رسمي، أنها تلقت بلاغاً، قبل الساعة التاسعة صباحاً بقليل، بشأن حادث اصطدام سيارة لامبورغيني بالحواجز الجانبية للطريق، بالقرب من منطقة مينلي.

وأكد البيان أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات، كما لم تكن هناك أي مركبات أخرى متورطة فيه.

وأضافت الشرطة أن السائق، وهو رجل يبلغ من العمر 31 عاماً من مقاطعة بيركشاير، جرى توقيفه للاشتباه في قيادته تحت تأثير المخدرات، والقيادة المتهورة، وحيازة مادة مصنَّفة ضِمن الفئة «ج»، إضافة إلى الامتناع عن تقديم عيّنة للفحص.

وأشارت السلطات إلى أن اللاعب أُفرج عنه لاحقاً بكفالة، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن جميع ملابسات الحادث.

كان ستيرلينغ قد أنهى الموسم المنصرم مع نادي فينورد الهولندي، بعدما سبق له اللعب مع أندية كبرى أبرزها ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي، إضافة إلى مسيرة دولية طويلة مع المنتخب الإنجليزي.

