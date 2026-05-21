عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

سيغارت يخطف المرحلة الـ12 من «جيرو دي إيطاليا»… وأولاليو يعزز الصدارة

الدراج البلجيكي أليك سيغارت من فريق البحرين فيكتوريوس يحتفل لدى عبوره خط النهاية (أ.ف.ب)
الدراج البلجيكي أليك سيغارت من فريق البحرين فيكتوريوس يحتفل لدى عبوره خط النهاية (أ.ف.ب)
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

سيغارت يخطف المرحلة الـ12 من «جيرو دي إيطاليا»… وأولاليو يعزز الصدارة

الدراج البلجيكي أليك سيغارت من فريق البحرين فيكتوريوس يحتفل لدى عبوره خط النهاية (أ.ف.ب)
الدراج البلجيكي أليك سيغارت من فريق البحرين فيكتوريوس يحتفل لدى عبوره خط النهاية (أ.ف.ب)

حقّق الدراج البلجيكي أليك سيغارت فوزه الأول في سباقات «الغراند تور»، بعدما توّج بالمرحلة الثانية عشرة من جيرو دي إيطاليا، فيما واصل البرتغالي أفونسو أولاليو تعزيز صدارته للترتيب العام للسباق.

وكانت التوقعات تشير إلى نهاية جماعية سريعة للمرحلة، إلا أن سيغارت باغت منافسيه بانطلاقة قوية قبل أكثر من 3 كيلومترات على خط النهاية، لينجح في الحفاظ على تقدمه حتى النهاية، محتفلاً بفوزه برفع ذراعيه قبل عبور خط الوصول.

وحلّ البلجيكي تون آيرتس في المركز الثاني بفارق 3 ثوانٍ فقط خلف مواطنه، في ختام المرحلة التي امتدت لمسافة 175 كيلومتراً بين إمبيريا ونوفي ليجوري، والتي اتسم مسارها بالسهولة النسبية.

وفي المقابل، حافظ أولاليو، زميل سيغارت في فريق البحرين فيكتوريوس، على القميص الوردي، معززاً موقعه في صدارة الترتيب العام للسباق.

ومن المقرر أن تُختتم النسخة الـ109 من «جيرو دي إيطاليا» يوم 31 أيار (مايو) الحالي في العاصمة الإيطالية روما.

مواضيع
سباق للدراجات إيطاليا بلجيكا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

موتو جي بي: أليكس ماركيز يغيب عن جائزتي إيطاليا والمجر على الأقل

رياضة عالمية حادث مروع لماركيز أدى لكسرين خلال جائزة كاتالونيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

موتو جي بي: أليكس ماركيز يغيب عن جائزتي إيطاليا والمجر على الأقل

يغيب الدرّاج الإسباني أليكس ماركيز عن سباقين على الأقل في بطولة العالم للدراجات النارية (موتو جي بي)، بعد تعرضه لكسرين في حادث مروّع.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية أليكس ماركيز لحظة اصطدامه بدراجة أكوستا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ماركيز وزاركو في المستشفى بعد إصابتهما خلال جائزة كاتالونيا لـ«الموتو جي بي»

سيبقى أليكس ماركيز ويوهان زاركو في المستشفى بعد أن أصيبا بكسور في حادثين منفصلين خلال جائزة كاتالونيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية الأحد.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
رياضة عالمية حوادث عديدة شابت سباق جائزة كاتالونيا الكبرى للموتو جي بي (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«جائزة كاتالونيا للموتو جي بي»: دي جانانتونيو يحقق اللقب وسط حوادث مروعة

تُوِّج سائق دوكاتي فابيو دي جانانتونيو بلقب جائزة كاتالونيا الكبرى للدراجات النارية (موتو جي بي) في يوم شهد حوادث عدة الأحد.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
رياضة عالمية توقف سباق جائزة كاتالونيا في منتصفه ورُفع العلم الأحمر بعد تعطل دراجة بيدرو أكوستا (أ.ب)
رياضة عالمية

توقف سباق جائزة كاتالونيا عقب حادث تصادم بين أكوستا وماركيز

توقف سباق جائزة كاتالونيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية في منتصفه ورُفع العلم الأحمر بعد تعطل دراجة بيدرو أكوستا متسابق فريق (كيه.تي.إم).

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
رياضة عالمية أليكس ماركيز يتصدر سباق السرعة ببرشلونة (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«جائزة كاتالونيا للموتو جي بي»: أليكس ماركيز يفوز بسباق السرعة

فاز أليكس ماركيز متسابق فريق غريسيني ريسنغ بسباق السرعة في جائزة كاتالونيا الكبرى، السبت، متفوقاً على بيدرو أكوستا.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
الرياضة رياضة عالمية

رئيس توتنهام: نجاح فريق كرة القدم ليس الدافع وراء قراراتنا

الرئيس غير التنفيذي لنادي توتنهام بيتر تشارينغتون (نادي توتنهام هوتسبير)
الرئيس غير التنفيذي لنادي توتنهام بيتر تشارينغتون (نادي توتنهام هوتسبير)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس توتنهام: نجاح فريق كرة القدم ليس الدافع وراء قراراتنا

الرئيس غير التنفيذي لنادي توتنهام بيتر تشارينغتون (نادي توتنهام هوتسبير)
الرئيس غير التنفيذي لنادي توتنهام بيتر تشارينغتون (نادي توتنهام هوتسبير)

نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم ثانٍ من المعاناة، مما دفع الرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينغتون، إلى الإعلان عن التزام النادي بإعادة البناء، بعد أن كان يسمح في السابق للنجاح الكروي بأن يكون ثانوياً في عملية صنع القرار.

وفاز توتنهام على إيفرتون 1 - صفر الأحد، وأنهى الموسم في المركز الـ17 في الترتيب، وهو المركز نفسه الذي احتله العام الماضي. وكان النادي على وشك الهبوط لأول مرة منذ عام 1977، قبل أن يتولى المدرب روبرتو دي زيربي المسؤولية ويقوده إلى بر الأمان.

وساند مشجعو توتنهام الفريق بأعداد كبيرة، ولكن بعد دعم فريقهم طوال 90 دقيقة، وبمجرد أن خفّت الاحتفالات الأولية، ظهرت هتافات ولافتات ضد إدارة النادي.

وتولى تشارينغتون المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد رحيل الرئيس التنفيذي دانييل ليفي الذي خدم النادي لفترة طويلة قاربت 25 عاماً، حيث وافق ملاك النادي وهي شركة «إي إن آي سي»، بقيادة رجل الأعمال البريطاني جو لويس وعائلته، على إعادة هيكلة شاملة للنادي.

وكتب تشارينغتون في رسالة إلى مشجعي توتنهام على موقع النادي على الإنترنت: «بوصف ذلك جزءاً من هذه العملية، اكتشفنا بعض الحقائق المزعجة».

وأضاف: «الصفات التي تميز توتنهام؛ كرة القدم التي نقدمها، وطموحنا، والعلاقة بين الفريق ومشجعيه، سُمح لها بالتلاشي. لم يكن النجاح الكروي هو الدافع وراء قراراتنا. لم تكن لدينا الخبرة المناسبة في المناصب الرئيسية. لم نبنِ تشكيلات جيدة بما يكفي للمنافسة في الدوري الأقوى في العالم».

وتابع تشارينغتون عرض التزامات النادي تجاه مشجعيه، التي تشمل بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب والقيادة بشكل متوازن للمنافسة عند أعلى المستويات.

وأضاف أن توتنهام «سيستثمر خلال عدة فترات انتقال لإعادة البناء وتحقيق التوازن والتقوية، حيث يمثل هذا الصيف خطوة أولى مهمة في هذا العمل».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«رولان غاروس»: الروسي أندريه روبليف يلحق بركب المتأهلين للدور الثاني

الروسي أندريه روبليف يتأهل في باريس (رويترز)
الروسي أندريه روبليف يتأهل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«رولان غاروس»: الروسي أندريه روبليف يلحق بركب المتأهلين للدور الثاني

الروسي أندريه روبليف يتأهل في باريس (رويترز)
الروسي أندريه روبليف يتأهل في باريس (رويترز)

لحق الروسي أندريه روبليف بركب المتأهلين للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، وذلك بعد فوزه على البيروفي إغناسيو بيوس.

ونجح روبليف، المصنف رقم 13 عالمياً، في الفوز على بيوس، المتوج مؤخراً بلقب بطولة هامبورغ للتنس بعد فوزه على الأميركي تومي بول في النهائي الذي أقيم قبل يومين.

وفاز روبيلف على بيوس بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع 3-6 و7-6 و3-6 و5-7.

من جانبه فاز النرويجي كاسبر رود على الروسي رومان صافيولين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة مثيرة.

ونجح رود في الفوز على منافسه بواقع 2-6 و6-7 و7-5 وصفر-6 و2-6 ليتأهل للدور الثاني.

وفي باقي المباريات، فاز الأميركي تومي بول على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و3-6 و5-7 و4-6، فيما فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب 3-6 و5-6 و6-7 و4-6، وفاز الإيطالي فلافيو كوبولي على مواطنه أندريا بيلغرينو 4-6 و6-7 و3-6.

مواضيع
الرياضة تنس رولان غاروس فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

خاميس رودريغيز ولويس دياز يقودان تشكيلة كولومبيا للمونديال

لويس دياز جناح بايرن ميونيخ ومنتخب كولومبيا (أ.ف.ب)
لويس دياز جناح بايرن ميونيخ ومنتخب كولومبيا (أ.ف.ب)
  • بوغوتا: «الشرق الأوسط»
TT
  • بوغوتا: «الشرق الأوسط»
TT

خاميس رودريغيز ولويس دياز يقودان تشكيلة كولومبيا للمونديال

لويس دياز جناح بايرن ميونيخ ومنتخب كولومبيا (أ.ف.ب)
لويس دياز جناح بايرن ميونيخ ومنتخب كولومبيا (أ.ف.ب)

يقود القائد خاميس رودريغيز ولويس دياز جناح بايرن ميونيخ تشكيلة منتخب كولومبيا في كأس العالم لكرة القدم التي أعلنها المدرب نيستور لورينزو يوم الاثنين، استعداداً للبطولة التي ستقام الشهر المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعود كولومبيا إلى كأس العالم بعد غيابها عن النهائيات في قطر عام 2022، إذ ستشارك للمرة السابعة. وسيقود رودريغيز، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014 في البرازيل، تشكيلة من اللاعبين ذوي الخبرة تضم أيضاً ثنائي كريستال بالاس دانييل مونوز وجيفرسون ليرما.

وتأهل فريق المدرب لورينزو بعد حملة تصفيات قوية في أميركا الجنوبية، وسيسعى لتحسين أفضل نتيجة له في كأس العالم وهي الوصول إلى دور الثمانية في عام 2014.

وتقيم كولومبيا معسكراً في بوغوتا قبل خوض مباراتين وديتين ضد كوستاريكا في الأول من يونيو (حزيران) والأردن في السابع من يونيو، وتستهل مشوارها في المجموعة 11 ضد أوزبكستان في 17 يونيو.

كما ستواجه الكونغو الديمقراطية والبرتغال في دور المجموعات.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم كولومبيا