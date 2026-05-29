رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم سيرحل عن منصبه بعد كأس العالم

قال رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم تشونغ مونغ - غيو، اليوم الجمعة، إنه يعتزم التنحي عن منصبه عقب انتهاء كأس العالم، مشيراً إلى الانتقادات الموجهة له، وأكد أن واجبه الأخير هو دعم منتخب بلاده في البطولة.

وشابت فترة ولاية تشونغ بعض الفضائح تتعلق بالإدارة وتعيينات الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وقال رئيس الاتحاد في بيان: «أدرك تماماً أن فترتي على رأس الاتحاد شهدت خلافات وانتقادات عديدة»، وأضاف: «أتحمل مسؤولية ذلك، وأعتزم التنحي عن منصبي رئيساً للاتحاد الكوري لكرة القدم عقب كأس العالم».

وأُقيل كلينسمان، الفائز بمونديال 1990، بعد 12 شهراً كارثية وتلاه تعيين مدربين مؤقتين، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إلى غيو-تشونغ الذي سيقدّم استقالته رسمياً بعد نهائي كأس العالم في 19 يوليو (تموز) المقبل.

وقال تشونغ: «أُدرك تماماً وجود العديد من الجدالات والانتقادات خلال فترة رئاستي للاتحاد»، مضيفاً: «أعتقد أن كل هذا ناتج عن افتقاري للنزاهة».

وتابع: «بعد كأس العالم هذه، أنوي التنحي عن منصبي رئيساً لاتحاد كرة القدم».

فاز تشونغ بولاية رئاسية رابعة في فبراير (شباط) من العام الماضي بنسبة تأييد بلغت 85.6 في المائة. وحثّ تشونغ، وهو أحد أفراد العائلة المالكة لشركة «هيونداي موتور»، الجماهير الكورية، على دعم فريق المدرب هونغ ميونغ-بو، قائلاً: «أعتقد أن دعم المنتخب الوطني لتحقيق نتائج إيجابية في النهائيات هو واجبي الأخير كرئيس، وسأبذل قصارى جهدي في ذلك».

وتعرض ميونغ-بو (57 عاماً) الذي عُيّن قبل عامين لولاية ثانية كمدرب، للاستهجان والسخرية خلال مباريات تصفيات كأس العالم.

وتولى رجل الأعمال الكوري الجنوبي، البالغ من العمر 64 عاماً، رئاسة الاتحاد الكوري منذ عام 2013 وفاز بولاية رابعة في فبراير 2025. وكان من المقرر أن تستمر ولايته حتى عام 2029.

وأكد تشونغ أنه يعتقد أن الفريق بقيادة المدرب هونغ ميونغ-بو قادر على تحقيق «نتائج جيدة» في البطولة التي تقام في أميركا الشمالية، وطلب من المشجعين تقديم الدعم الكامل للفريق.

وتواجه كوريا الجنوبية في كأس العالم منتخبات المكسيك وجنوب أفريقيا والتشيك في دور المجموعات بالبطولة المقررة بين 11 يونيو (حزيران) و19 يوليو.

وقالت وزارة الرياضة الكورية الجنوبية في عام 2024 إن الاتحاد الكوري خالف القواعد بتعيين المدرب يورغن كلينسمان وهونغ دون مشاركة لجنة المنتخب الوطني بشكل مناسب.

وأيدت محكمة في سيول في أبريل (نيسان) الماضي طلب الوزارة باتخاذ إجراءات انضباطية ضد رئيس الاتحاد، وفقاً لسجلات المحكمة. وواجه تشونغ انتقادات حادة عقب محاولة الاتحاد الكوري لكرة القدم في عام 2023 منح عفو لعدد من الشخصيات الكروية الخاضعة لعقوبات، بينهم متورطون في قضايا تلاعب بنتائج المباريات، قبل أن يتراجع عن القرار لاحقاً، وفقاً لوسائل إعلام محلية.